Quand l’heure change-t-elle ? Fall Back suscite la confusion à propos des horloges

L’été touche officiellement à sa fin et, au début de l’automne, il peut y avoir une confusion quant au moment où les horloges « retomberont » avec le changement de saison.

Samedi marquera le premier jour de l’automne, autrement connu sous le nom d’équinoxe d’automne. Cela signifie que le 23 septembre sera le seul jour de 2023 où le jour et la nuit auront à peu près la même durée dans le monde. À partir de dimanche, les jours continueront de raccourcir à l’approche de l’hiver et deviendront sensiblement plus courts une fois le changement d’heure entré en vigueur en novembre.

Cette année, l’heure d’été prendra fin le 5 novembre, ce qui signifie que les horloges devront être reculées d’une heure à partir de 2 heures du matin. Pour la plupart, cela signifie une heure supplémentaire de sommeil, mais cela signifiera également un coucher de soleil plus tôt jusqu’à ce que les horloges « avancent ». » en mars.

Alors que les États-Unis sont habitués depuis longtemps à changer d’heure en fonction des saisons, plus de 175 pays à travers le monde maintiennent leurs heures d’été toute l’année. Il y a également eu récemment une pression, de la part du public américain et des législateurs du Capitole, pour que les États-Unis suppriment l’heure d’été.

« Ce rituel consistant à changer d’heure deux fois par an est stupide », a déclaré en mars le sénateur Marco Rubio, qui a présenté la loi sur la protection du soleil au Sénat. « Le verrouillage de l’horloge bénéficie d’un soutien bipartite et populaire écrasant. »

Howard Brown répare une horloge au Brown’s Old Time Clock Shop à Plantation, en Floride, en 2007. Cette année, l’heure d’été prendra fin le 5 novembre.

Joe Raedle/Getty Images



Rien qu’en 2023, au moins 29 États ont envisagé ou envisagent de maintenir l’heure d’été permanente, selon la Conférence nationale des législatures des États. « Au cours des dernières années, presque tous les États ont envisagé une législation qui placerait l’État de manière permanente soit à l’heure standard, soit à l’heure d’été », indique le site Web du NCSL.

Il poursuit : « Depuis 2015, au moins 450 projets de loi et résolutions ont été présentés dans pratiquement tous les États, mais aucun d’important n’a été adopté avant 2018, lorsque la Floride est devenue le premier État à adopter une législation pour observer en permanence l’heure d’été, en attendant un amendement de la loi fédérale pour permettre une telle action. »

Près de 20 États ont promulgué des lois ou adopté des résolutions qui rendraient l’heure d’été permanente, mais ces mesures ne peuvent pas entrer en vigueur sans une action du Congrès car la loi fédérale n’autorise pas l’heure d’été à plein temps. Ces États sont l’Alabama, le Colorado, le Delaware, la Floride, la Géorgie, l’Idaho, le Kentucky, la Louisiane, le Maine, le Minnesota, le Mississippi, le Montana, l’Ohio, l’Oregon, la Caroline du Sud, le Tennessee, l’Utah, Washington et le Wyoming.

Hawaï et la majeure partie de l’Arizona, ainsi que les territoires américains, observent l’heure standard permanente. La nation Navajo de l’Arizona, dans le coin nord-est de l’État, observe l’heure d’été.

Les sondages indiquent qu’il existe un large soutien en faveur du maintien de l’heure d’été toute l’année. Un rapport CBS News/YouGov de 2022 montre que 46 % des Américains sont favorables à des horaires d’été toute l’année, tandis que 33 % souhaitent que les horaires d’hiver soient permanents. Seuls 21 pour cent souhaitent que les choses restent telles quelles.

Pour que la loi Rubio’s Sunshine Protection Act, qui a été approuvée par le Sénat plus tôt cette année, entre en vigueur, la législation devrait être adoptée par la Chambre et promulguée par le président Joe Biden.