Avec plusieurs États levant les mandats de masque et les taux de vaccination contre le COVID-19 en hausse, les voyageurs commencent à se demander quand ils pourront voler sans porter de masque.

Cela ne devrait pas être de sitôt, disent les agents de bord.

Le mandat de masque fédéral sur les avions et dans les aéroports, signé par le président Joe Biden en janvier et expirant le 11 mai, devrait être prolongé jusqu’en septembre, a déclaré mercredi le président du plus grand syndicat des agents de bord lors d’une réunion du sous-comité du Sénat américain.

« Nous sommes toujours au milieu de la crise », a déclaré Sara Nelson, présidente de l’Association of Flight Attendants-CWA, lors d’une réunion du sous-comité de la sécurité aérienne, des opérations et de l’innovation du comité sénatorial du commerce, des sciences et des transports. » Je pense qu’il est important que nous reconnaissions cela et que nous maintenions le cap ici avec les politiques relatives aux masques, avec toute notre diligence (et) avec les efforts pour fournir le vaccin à tout le monde. »

Le syndicat, qui représente les agents de bord des compagnies aériennes comme United, Alaska, Spirit et Frontier, a récemment commencé à distribuer des autocollants aux agents de bord vaccinés. Le message: « Vaxxed, portez un masque et venez voler avec nous. »

Les compagnies aériennes américaines ont demandé aux passagers de porter des masques pendant près d’un an et ont demandé à plusieurs reprises un mandat de masque fédéral pour les aider à l’appliquer sur les vols. Les efforts ont échoué jusqu’à ce que Biden prenne ses fonctions.

L’industrie du transport aérien soutient également une extension, a déclaré Nicholas Calio, PDG du groupe commercial Airlines for America, lors de l’audience.

Ils trouveront probablement le soutien de Biden compte tenu de ses critiques à l’égard des gouverneurs qui ont levé les mandats de masque. Début mars, il a qualifié ces mouvements de grosse erreur.

« La dernière chose dont nous avons besoin, c’est que l’homme de Néandertal pense que, en attendant, tout va bien, enlevez votre masque, oubliez-le », a déclaré Biden. «Cela compte toujours. »

Le sénateur républicain Roger Wicker représente le Mississippi, l’un des États qui a annulé son mandat. Il a déclaré que le mandat du masque fédéral sera probablement prolongé mais ne peut pas être prolongé pour toujours.

« Un jour, l’exigence du masque doit cesser », a-t-il déclaré lors de l’audience.

Il a demandé au Dr Leonard Marcus, directeur de l’Initiative de santé publique aéronautique à la Harvard TH Chan School of Public Health, quels paramètres seront utilisés pour prendre la décision.

« Ou allons-nous simplement le savoir quand nous le verrons et sentirons notre chemin jusqu’à ce que quelqu’un dise finalement que c’est totalement inutile de faire cela plus loin », a déclaré Wicker.

Marcus, qui, avec d’autres chercheurs en santé publique de Harvard, a publié deux rapports parrainés par les compagnies aériennes sur la sécurité des voyages pendant le COVID-19, a déclaré que les variantes de coronavirus rendent difficile la détermination du moment où les masques ne seront plus nécessaires.

Il en va de même pour le manque de données suffisantes sur la capacité des personnes vaccinées à être infectées ou à transmettre le virus.

« Donc, pour le moment, notre recommandation de la communauté scientifique est de continuer à porter un masque », a-t-il déclaré.

Vérification des faits: Le CDC recommande toujours des masques après le vaccin

Marcus a déclaré qu’il y avait de plus en plus de preuves que les personnes vaccinées se rassemblant à l’extérieur ont un faible risque de transmission, donc enlever les masques devient une option là-bas.

Pas si à l’intérieur, y compris les avions et les aéroports, a-t-il dit.

« Je pense que nous sommes probablement tous les deux d’accord pour dire que nous aimerions enlever nos masques, mais attendons de le faire jusqu’à ce que cette crise se produise dans le rétroviseur », a déclaré Marcus à Wicker.

Réponse de Wicker: « Eh bien, nous allons attendre pour le faire jusqu’à ce que le gouvernement modifie l’exigence. Il semble cependant que, dans le futur, cette chose doit prendre fin. »