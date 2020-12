Ce fut une année assez troublante. La pandémie de coronavirus a fait peur à tout le monde et cherche des réponses sur la façon de se protéger des dangers invisibles. Et les dangers posés par le virus en général. Comment gardez-vous l’air dans votre pièce complètement exempt d’infection? La réponse réside dans la désinfection aux ultraviolets, en particulier aux UV-C. Bien que nous ayons testé plusieurs systèmes de désinfection UV-C spécifiquement destinés à la stérilisation d’objets physiques tels que les smartphones, les ordinateurs portables, les tablettes, les jouets, les colis de messagerie, les accessoires, les billets de banque, les lunettes de soleil, les masques faciaux et plus encore conservés à l’intérieur de ce qui peut être décrit comme un chambre, l’unité de désinfection de l’air par UV Ferroplast 2S est en fait une proposition tout à fait unique. Il peut stériliser toute la pièce, tout en étant assis d’un côté de la pièce, hors de votre chemin. L’unité de désinfection de l’air par UV Ferroplast 2S est un modèle dans une famille beaucoup plus grande d’appareils qui offre plusieurs options en fonction de la pièce dans laquelle vous souhaitez l’utiliser. L’unité de désinfection de l’air par UV Ferroplast 2S est au prix de 29 000 Rs plus taxes en ce moment.

Examinons les spécifications de l’unité de désinfection de l’air par UV Ferroplast 2S. Cela couvre une taille de pièce d’environ 200 pieds carrés, mais c’est une directive générale. À l’intérieur se trouvent deux lampes UV-C de 15 watts, ce qui signifie une puissance de désinfection combinée de 30 watts. Tout comme un purificateur d’air aspire l’air d’un évent et expulse l’air filtré et propre d’un autre évent, le Ferroplast UV Air Disinfection Unit 2S dispose également d’un évent d’admission d’air à la base et d’un évent propre en haut. L’évent d’air propre tourné vers le haut, je dois dire, est une mise en œuvre plutôt intelligente car cela permet à l’air stérilisé de mieux se propager que ce qu’un évent côté face aurait permis.

L’air de votre pièce, potentiellement criblé de virus, de bactéries et bien d’autres choses, est aspiré par l’unité de désinfection de l’air UV Ferroplast 2S. L’air touche alors les deux lampes germicides UV-C à l’intérieur de la chambre. La chambre elle-même est complètement scellée et il n’y a aucun risque d’exposition directe aux UV-C dans la pièce. Vous ne devriez pas non plus essayer d’ouvrir cette chambre. D’une part, cela annulera la garantie. En outre, alors que la méthode UV-C est bonne pour stériliser des objets et des surfaces, mais ne doit pas être utilisée sur la peau humaine ou à proximité de nos yeux, par exemple. Les UV-C dans ces stérilisateurs de salle fonctionnent à 253,7 nanomètres (nm). La vitesse du ventilateur est contrôlée et vous n’avez pas la possibilité d’augmenter ou de réduire la vitesse. Il s’agit d’assurer l’équilibre parfait entre l’air absorbé pour obtenir le plus d’exposition possible à la lumière germicide avant qu’elle ne réapparaisse dans la pièce. Une vitesse du ventilateur trop rapide réduira la fenêtre de temps pour ce processus et une vitesse du ventilateur trop lente empêchera l’air pur de se répandre assez rapidement dans la pièce. C’est un bon équilibre, laissé au mieux aux experts qui l’ont optimisé. Il s’agit d’un fonctionnement silencieux et vous ne remarquerez aucun son du ventilateur ou de l’air stérilisé qui sort de l’unité, même si vous vous trouvez à proximité.

Outre les autres virus, bactéries, agents pathogènes d’origine alimentaire, microbiote naturel, moisissures et levures, les UV-C sont également efficaces contre le COVID. Les UV-C sont particulièrement efficaces contre la grippe, H1N1, E.Coli, l’hépatite infectieuse, la tuberculose, la Salmonella Typhi, le bactériophage, le rhinovirus qui conduit au rhume et plus encore. Une étude du National Emerging Infectious Diseases Laboratories (NEIDL) de l’Université de Boston indique que les sources de lumière UV-C irradiant la surface d’un matériau inoculé avec le SRAS-CoV-2 (le virus qui cause le COVID-19[feminine maladie) à une dose d’UV-C de 5 mJ / cm2 (temps d’exposition 6 secondes) a entraîné une réduction de 99% du virus SARS-CoV-2 présent sur cette surface. Cette étude a déterminé qu’une dose d’UV-C de 22 mJ / cm2 entraîne une réduction de 99,9999% du virus SRAS-CoV-2 sur cette surface (temps d’exposition de 25 secondes).

Le concept d’UV vient en fait de la nature. Le soleil envoie des UV-A, UV-B et UV-C dans le système solaire, et ce sont les UV-C naturels qui ont le plus d’énergie qui pourraient également être dangereux – et donc l’atmosphère terrestre nous en absorbe. Mais les sources artificielles d’UV-C, lorsqu’elles sont utilisées dans un environnement contrôlé, peuvent être utilisées à des fins de stérilisation. Cela fonctionne en brisant certaines liaisons chimiques et en brouillant la structure de l’ADN, de l’ARN et des protéines, ce qui rend le micro-organisme incapable de se multiplier. C’est alors qu’il est effectivement mort. Les UV-C sont également utilisés pour nettoyer l’eau. L’UV-C est déployé dans la gamme de longueurs d’onde 100-280 nm.

La particularité de l’unité de désinfection de l’air UV Ferroplast 2S est qu’elle est aussi simple que possible. Une implémentation pure plug and play, aucun filtre ne nécessite une maintenance régulière. Le panneau de commande à l’avant est assez simple pour se familiariser avec, avec des durées spécifiques ou des options de stérilisation continue disponibles. La durée de vie de la lampe est de 9000 heures, ce qui signifie que si elle est utilisée pendant environ 8 heures par jour, celles-ci dureront 4 ans. Ces appareils peuvent être fixés au mur ou installés sur un support au sol muni de roues, ce qui vous permet de déplacer ce stérilisateur de pièce dans l’espace intérieur. Il est incroyablement pratique si vous souhaitez le déplacer dans le salon pendant la journée, et peut-être stériliser l’air de la chambre de votre enfant une fois avant le coucher ou même le laisser dans une chambre la nuit. L’unité de désinfection de l’air par UV Ferroplast 2S et toutes les unités de désinfection de l’air par UV Ferroplast sont fabriquées en Russie et leurs tests d’efficacité ont été effectués dans des laboratoires accrédités par le Conseil national d’accréditation des laboratoires de test et d’étalonnage (NABL).

L’unité de désinfection de l’air UV Ferroplast 2S est l’un de ces stérilisateurs d’air nouvel âge qui deviennent rapidement un incontournable, uniquement en fonction de l’époque dans laquelle nous vivons et de la peur que la pandémie COVID nous a tous donné. Comme j’aime souvent le dire, d’abord, les purificateurs d’eau sont devenus incontournables. Puis les purificateurs d’air sont devenus incontournables. Désormais, les stérilisateurs UV-C, aussi bien pour les petits produits que pour les plus grandes pièces, y parviennent rapidement.