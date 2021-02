Enfin, il y a la pandémie. Malgré tous ses retards de vaccination, l’Écosse a protégé une bien plus grande part de sa population que n’importe quel pays d’Europe continentale, grand ou petit. Il l’a fait parce qu’il est membre d’un syndicat où les ressources sont mises en commun et les risques sont partagés. La Grande-Bretagne était assez folle pour dépenser des dizaines de millions de livres dans la construction d’infrastructures pour produire en masse un vaccin local – sans savoir si cela fonctionnerait un jour. Les paris ont été lancés, les militaires ont contribué au déploiement et c’est un succès qui fait merveille (et plus qu’une petite envie) dans le monde entier.

Lorsque les Écossais sortiront du verrouillage, lorsque le nombre de morts commencera à chuter, ce sera un dividende de l’Union. Tout comme le programme de congé, une injection de soutien que peu de petits pays pourraient égaler. L’année dernière, 137 £ d’argent public ont été dépensés en Écosse pour 100 £ payés d’impôts: un ratio plus élevé que dans n’importe quel pays du monde. Aucun État nouvellement indépendant ne pourrait afficher un déficit de 27% – mais lorsque les finances de l’Écosse sont intégrées à celles de la cinquième économie mondiale, beaucoup plus de choses sont possibles.

«Si Boris veut aider la prochaine fois, demandez-lui d’envoyer Rishi Sunak», m’a dit hier un conservateur écossais. Et pas seulement parce que le chancelier a de meilleures notes d’approbation personnelle. Il en est venu à incarner le réseau financier de l’Union: un rappel que, peut-être dans la pire période de l’histoire de la paix en Écosse, l’Union était là. Ce n’est pas (seulement) une histoire d’argent: il s’agit du pouvoir d’appartenir à une famille de nations.

Ce n’est pas que de tels arguments aient échoué en Écosse. C’est juste qu’ils doivent encore être fabriqués avec la même énergie et la même vigueur que les nationalistes déploient – et que trop de gens à Londres ont déjà abandonné. «Vous avez parlé de l’Écosse comme d’une cause perdue», a déclaré John Steinbeck dans une lettre à Jackie Kennedy. «Mais ce n’est pas vrai. L’Écosse est une cause non gagnée. »

Il en va de même pour l’Union: ce n’est absolument pas une cause perdue. Mais ce sera le cas si suffisamment de syndicalistes en viennent à le considérer comme un seul.