Quand les travailleurs reçoivent trois mois de salaire en 2023

“Si vous avez une dette de carte de crédit, celle-ci doit d’abord être remboursée”, a-t-elle conseillé. Alors que les dépenses quotidiennes continuent d’augmenter, les Américains s’endettent davantage. Dans le même temps, les taux annuels en pourcentage sont également à la hausse, ce qui rend le maintien d’un solde beaucoup plus coûteux.

Même si vous décidez d’exploiter l’argent “pour des vacances ou quelque chose d’amusant, ce n’est pas grave – tant qu’une partie est toujours destinée à l’épargne”, a ajouté Sun.

“Maintenant, c’est peut-être le bon moment pour avoir cet argent supplémentaire, compte tenu de l’incertitude de l’économie”, a déclaré le CFP Douglas Boneparth, président de Bone Fide Wealth à New York. Il est également membre du conseil consultatif de CNBC.

“Si cela est pris en charge, c’est une excellente occasion de continuer à investir, que ce soit en ajoutant à votre portefeuille ou en augmentant votre contribution à la retraite”, a-t-il déclaré.

Les cotisations à un plan 401 (k) traditionnel sur le lieu de travail, contrairement à un Roth IRA ou 401 (k), sont avant impôt, donc plus vous versez, plus votre revenu imposable est faible. De plus, les entreprises offrent souvent une contrepartie de l’employeur, qui est essentiellement de l’argent gratuit pour atteindre vos objectifs d’épargne-retraite.