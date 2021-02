Les touristes internationaux seront autorisés à entrer librement en Australie à cette époque l’année prochaine, espère le ministre du Tourisme Dan Tehan.

Les frontières de l’Australie sont fermées depuis mars en raison de la pandémie de coronavirus, seuls les citoyens, les résidents et les étrangers exemptés étant autorisés à entrer.

M. Tehan a déclaré que l’interdiction des touristes étrangers – qui dépensaient 45 milliards de dollars par an en Australie avant le coronavirus – pourrait rester en place pour le reste de 2021.

«Nous espérons qu’à cette époque l’année prochaine, nous aurons des touristes internationaux de retour», a-t-il déclaré lundi à l’émission Sunrise de Seven Network.

Dans l’intervalle, M. Tehan a déclaré que le gouvernement envisageait de créer des bulles de voyage avec Singapour et « potentiellement avec le Japon, s’ils pouvaient à nouveau maîtriser le virus ».

Le Premier ministre Scott Morrison a déclaré qu’il cherchait à créer des bulles de voyage avec les pays du Pacifique après avoir autorisé les Néo-Zélandais à entrer en octobre.

« Nous travaillons dans des pays comme Vanuatu, Tonga, les îles Salomon, Fidji, etc. », a-t-il déclaré lundi à la radio 2SM.

M. Morrison souhaite voyager avec ces pays afin que les travailleurs puissent venir en Australie pour cueillir des fruits et légumes, car les agriculteurs souffrent d’une pénurie chronique de main-d’œuvre en raison d’un manque de routards qui font normalement ce travail.

«Nous sommes vraiment frustrés de ne pas pouvoir envoyer des travailleurs dans les régions rurales d’Australie. En grande partie parce que les routards ne sont pas ici dans le même nombre qu’ils le sont habituellement », a-t-il déclaré.

Les pays du Pacifique ont des niveaux très bas de coronavirus depuis des mois, mais M. Morrison a déclaré qu’il avait besoin d’une plus grande assurance que leurs tests étaient à la hauteur avant que des bulles ne commencent.

« Nous ne sommes pas encore totalement convaincus qu’ils vont juste à une complète ce qu’on appelle une voie verte.

«Mais nous travaillons avec eux pour nous assurer que nous pouvons simplement renforcer cette confiance. Nous chercherons à les soutenir dans leurs tests là-bas et j’espère que nous pourrons faire de réels progrès dans ce domaine bientôt. J’adorerais voir une bulle du Pacifique », a-t-il déclaré.

Cependant, M. Morrison a averti qu’il ne s’agissait peut-être pas d’une bulle à double sens qui permettrait aux Australiens de partir immédiatement en vacances.

«L’une des choses qui m’inquiète, c’est que les Australiens s’y rendent … si le virus pénètre dans l’un de ces pays du Pacifique, leurs systèmes de santé ne sont pas les mêmes que les nôtres», a-t-il expliqué.

Mais le Premier ministre a déclaré que sa confiance augmentera au fur et à mesure que l’Australie restera sans transmission communautaire majeure.

«Le risque que nous infections ces pays du Pacifique, je pense, a considérablement diminué ces derniers mois», a-t-il déclaré.

À la fin du mois dernier, l’Australie a fermé la frontière avec la Nouvelle-Zélande pendant cinq jours après qu’une variante sud-africaine de Covid-19 a été détectée chez un voyageur de retour après ses 14 jours d’isolement.

La Première ministre Jacinda Ardern, qui envisage d’ouvrir sa frontière aux Australiens, a déclaré qu’elle était déçue par cette décision.

«Dans ce cas, nous ne pensions pas que la frontière devait être fermée, et c’était le cas, et cela avait des implications commerciales importantes.

« Nous nous attendions à ce que la frontière ne ferme pas dans cette situation – et c’est le cas. »

Elle a déclaré que cela lui posait « beaucoup de questions » sur le fonctionnement d’une bulle de voyage dans les deux sens.

En janvier, le secrétaire du département de la Santé, Brendan Murphy, a déclaré que les frontières de l’Australie resteraient probablement fermées aux pays à haut risque comme le Royaume-Uni et les États-Unis pendant toute l’année.

Le professeur a déclaré que « d’importantes restrictions aux frontières » se poursuivront tout au long de 2021 et que la quarantaine des Australiens de retour sera en place pendant « un certain temps ».

L’Australie est l’un des rares pays au monde à interdire à ses citoyens de quitter le pays et ceux qui reviennent de l’étranger doivent mettre en quarantaine dans un hôtel à leurs propres frais pendant deux semaines.

Lorsqu’on lui a demandé si les frontières rouvriraient cette année, le professeur Murphy a déclaré à ABC: « C’est une grande question ouverte. Je pense que la réponse est probablement non.

« Nous allons passer la majeure partie de cette année avec des restrictions aux frontières encore importantes, même si une grande partie de la population est vaccinée, nous ne savons pas si cela empêchera la transmission du virus et il est probable que la quarantaine se poursuivra pendant un certain temps. ».

Le professeur Murphy a déclaré qu’il y avait encore trop d’incertitude pour prédire avec précision quand il serait sûr d’ouvrir le pays aux arrivées à l’étranger.

«L’une des choses à propos de ce virus est que le livre de règles a été inventé au fur et à mesure. J’ai été très prudent dès le début, je me souviens avoir dit cela au premier ministre, je ne veux pas prédire plus de deux ou trois mois à l’avance », a-t-il déclaré.

« Le monde change donc pour le moment, nous avons cette lumière au bout du tunnel, le vaccin, donc nous irons aussi sûrement et aussi vite que possible pour faire vacciner la population et nous verrons ce qui se passera ensuite. »

L’Australie doit commencer à vacciner la population fin février. Il a été prouvé que les vaccins disponibles réduisaient la maladie et la mortalité, mais il n’est pas clair s’ils empêcheront la propagation des infections bénignes.

En vertu des ordonnances sanitaires actuelles, les voyages sortants sont interdits jusqu’au 17 mars de cette année.