Quand les restaurants rencontrent la thérapie de détail

Fournitures végétaliennes et, oui, bars clandestins derrière les étagères

En mai, Pin & Polk est arrivé à Hudson Square, apportant avec lui un assortiment de petites marques comme l’huile d’olive Brightland, Brooklyn Biltong et Seed & Mill halva aux côtés de livres de cuisine et de paquets de sauge. Qu’en est-il de la nourriture ? C’est derrière l’étagère du bar à chocolat qui est en fait une porte vers le speakeasy Norme Pacifique. Il y a des planches de collations et des plateaux de fromages si vous cherchez juste un repas avant ou après le dîner, mais il y a aussi un copieux sandwich au poulet et du fromage grillé si vous avez besoin d’un bon repas.

Si vous êtes végétalien ou végétalien-curieux, l’enfant de cinq ans Épicier du verger dans le Lower East Side reste l’endroit idéal pour manger et acheter des produits laitiers végétaliens, des substituts de viande, des bonbons et des collations en attendant l’Edith : saumon aux carottes, fromage de noix de cajou, câpres et ciboulette sur un bagel végétalien. L’ensemble du menu regorge de versions véganisées de sandwichs classiques comme le Cubano, le BLT, le fromage grillé et ce que j’appellerais un non-bacon, non-œuf et non-fromage (les Miles).