Quand les psychiatres noirs tendent la main aux adolescents de couleur

“Homme noir à homme noir”

Alors que midi approchait ce mardi récent, le Dr Stallworth a parlé à l’équipe de son examen avec un collégien noir atteint de TDAH. Au printemps, il avait été victime d’intimidation à l’école par des gangs. Cet automne, il a changé d’école et maintenant, a déclaré le Dr Stallworth, il a déclaré être heureux – jouer au football, se faire des amis et, selon sa mère, rentrer à la maison et faire ses devoirs.

“Il a souri, c’était la première fois que je le voyais faire ça”, a déclaré le Dr Stallworth. «Il y avait un petit garçon agréable là-dedans aujourd’hui. Je l’ai vu. C’était tellement cool.

Le Dr Lewis a pris la parole. « Je sais que vous avez eu beaucoup de cas difficiles, Dr Stallworth, dit-il. “Je veux que tu te souviennes de ça.”

Tous les médecins de l’équipe de la clinique ont été confrontés au racisme. Le Dr Lewis a grandi dans une famille de la classe moyenne supérieure à Parkland, en Floride, parmi quelques pairs noirs, avec des amis blancs qui l’appelaient «Oreo», a-t-il déclaré: «Noir à l’extérieur, blanc à l’intérieur, pas vraiment Le noir.” Dans son groupe de lycée, c’était une tradition pour le sous-classe de donner un cadeau à chaque diplômé. Le Dr Lewis a reçu une pastèque, “parce que c’est ce que mangent les Noirs”, se souvient-il.

Le Dr Vinson a décrit une rencontre lors de son premier emploi, dans un grand hôpital d’Atlanta, lorsqu’un travailleur social blanc plus âgé lui a dit lors d’une réunion qu’il “se sentait en danger” avec elle, a-t-elle déclaré.

“J’étais comme, ‘Je suis une femme de cinq pieds deux pouces qui n’a jamais élevé la voix avec vous, n’a jamais utilisé un langage inapproprié, certainement ne vous a jamais menacé'”, a déclaré le Dr Vinson. “‘Vous ne vous sentez pas en sécurité avec moi – c’est essentiellement m’appeler les femmes noires en colère.'”

Le quatrième membre de l’équipe, le Dr Joshua Omade, a grandi dans un foyer de la classe moyenne à Bowie, dans le Maryland ; il a joué au rugby et au football au lycée et était grand pour son âge. Une fois, au centre commercial, il a été arrêté par un policier qui a demandé à savoir : « Pourquoi êtes-vous ici ? il a rappelé. Il attendait que sa mère finisse ses courses.