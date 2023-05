Quand les prix des voitures vont-ils baisser ?

Si vous êtes comme de nombreux acheteurs potentiels de véhicules, vous vous demandez peut-être quand les prix vont enfin baisser.

Au cours des deux dernières années, le coût élevé des véhicules neufs et d’occasion a repoussé de nombreux Canadiens qui auraient autrement envisagé d’échanger leur véhicule ou d’en acheter un neuf.

La bonne nouvelle est que le marché des véhicules semble enfin se stabiliser, ce qui signifie que le coût des véhicules neufs et d’occasion pourrait chuter de manière significative au cours des prochains mois.

Aujourd’hui, j’expliquerai pourquoi les prix des véhicules pourraient chuter et je soulignerai certaines forces motrices du coût actuel des véhicules au Canada.

LES FACTEURS MOTEUR DES PRIX DE L’AUTOMOBILE

Le prix des voitures neuves et d’occasion, ainsi que des véhicules utilitaires tels que les camions, les tracteurs et les camionnettes de transport, peut varier considérablement, en fonction d’un certain nombre de facteurs et de conditions économiques.

La majorité des véhicules utilisent des pièces provenant du monde entier. Par exemple, les fabricants japonais peuvent s’approvisionner en puces à Taïwan, les fabricants américains peuvent s’approvisionner en composants de suspension en Chine, etc.

Les dernières années ont été marquées par l’incertitude politique et économique mondiale, qui a entraîné des hausses de prix importantes dans tous les domaines, des matériaux de construction aux systèmes de jeu et, bien sûr, aux véhicules.

Certains des facteurs déterminants des prix automobiles comprennent :

Offre et demande : le nombre de véhicules neufs disponibles par rapport à la demande pour ceux-ci

Chaîne d’approvisionnement : la facilité avec laquelle les constructeurs automobiles peuvent s’approvisionner en pièces pour construire des véhicules

Frais d’expédition : le coût de l’expédition de véhicules à l’étranger peut varier en fonction des coûts de carburant, des tarifs gouvernementaux et des retards dans les ports internationaux

Inflation : l’inflation monétaire peut provoquer des hausses de prix généralisées

Incitatifs pour les consommateurs et les fabricants : programmes gouvernementaux et crédits d’impôt qui incitent les consommateurs à acheter des véhicules et les fabricants à construire certains types de véhicules

POURQUOI LES PRIX DES VÉHICULES POURRAIENT BAISSE CETTE ANNÉE

Si vous avez tardé à acheter un véhicule neuf ou d’occasion, cette année pourrait être le moment que vous attendiez.

Le coût des nouveaux véhicules a monté en flèche en raison de plusieurs facteurs de la chaîne d’approvisionnement, de l’inflation et d’une pénurie de puces. Malheureusement, cela a également fait grimper la demande (et le coût) des véhicules d’occasion.

Au cours des derniers mois, le marché des véhicules semble toutefois s’être stabilisé. Au Canada, les ventes d’automobiles en janvier de cette année ont augmenté de 7,5 % par rapport à janvier 2022, et de 2,3 % en avril par rapport à avril dernier, selon le plus récent rapport sur le volume des ventes d’automobiles de Mark Lines.

Bien que les prix des automobiles n’aient pas exactement chuté, le coût des véhicules d’occasion a chuté de 1,9 % en février et a augmenté de 0,6 % en mars, selon Statistique Canada. Cela montre que les coûts de l’automobile pourraient se stabiliser et, espérons-le, diminuer régulièrement au cours de l’année à venir.

Voici quelques-unes des principales raisons pour lesquelles les prix des véhicules pourraient baisser en 2023.

UNE OFFRE SAINE DE VÉHICULES NEUFS

Au cours des deux dernières années, il y a eu une pénurie dans le nombre de véhicules neufs disponibles. Cela était particulièrement vrai pour les véhicules électriques et les véhicules de luxe/sportifs. Les acheteurs étaient souvent placés sur des listes d’attente pour acheter des modèles haut de gamme.

Le déséquilibre entre l’offre et la demande de véhicules neufs a provoqué des flambées de prix massives.

Cette année, les stocks automobiles semblent s’améliorer. L’inventaire total au Canada est passé de 2,38 millions en novembre 2022 à 2,57 millions de véhicules en mars 2023, selon Statistique Canada. Avec la réduction de la concurrence des consommateurs pour les véhicules neufs, les coûts se normalisent enfin et les listes d’attente se raccourcissent.

OFFRE AUGMENTÉE DE PUCES À SEMI-CONDUCTEURS

Tout au long de 2021 et 2022, la pénurie de puces à semi-conducteurs a comprimé le marché des véhicules neufs, entraînant une demande plus élevée et des prix plus élevés. Les constructeurs disposaient d’entrepôts remplis de véhicules prêts à livrer dépourvus des puces vitales nécessaires pour alimenter les ordinateurs et l’électronique de bord, les rendant pratiquement impossibles à conduire.

Bien qu’il y ait toujours une pénurie de puces, les analystes de JP Morgan ont indiqué que l’offre augmente, permettant aux constructeurs automobiles d’augmenter potentiellement leur production dans le monde entier.

COÛTS DE CARBURANT RÉDUITS

Le marché automobile mondial dépend des véhicules et des pièces expédiés à l’étranger. Les navires dépendent du carburant diesel pour alimenter leurs énormes moteurs. En 2022, les prix du pétrole brut ont grimpé en flèche, passant d’une moyenne de 68,17 $ US à 94,53 $ US le baril, soit une augmentation de 38,7 %.

À mesure que les coûts du carburant augmentaient, les coûts d’expédition internationaux augmentaient également, ce qui entraînait une augmentation des coûts automobiles dans tous les domaines.

Actuellement, le prix moyen se situe à 73,81 $ le baril au 23 mai 2023, une baisse significative par rapport à l’année dernière. Cela a rendu l’expédition et le transport plus abordables pour les constructeurs automobiles et les concessionnaires, qui dépendent des livraisons de fret terrestre.

EST-CE LE BON MOMENT POUR ACHETER UNE VOITURE NEUVE ?

Les prix des automobiles se stabilisent, ce pourrait donc être le bon moment pour acheter un nouveau véhicule. Cependant, vous devez également vous rappeler que les taux d’intérêt et l’inflation sont toujours élevés, ce qui pourrait conduire à un prêt auto défavorable.

Si vous envisagez d’acheter un nouveau véhicule cette année, envisagez d’échanger un véhicule avec une valeur d’échange élevée ou de verser une mise de fonds plus importante pour réduire vos frais de financement et d’intérêt.



Christopher Liew est titulaire de la charte CFA et ancien conseiller financier. Il rédige des conseils sur les finances personnelles pour des milliers de lecteurs canadiens quotidiens sur son site Web Wealth Awesome.