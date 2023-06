Quand les prêts étudiants reprennent-ils ? Voici comment vous préparer.

Plus de trois ans après la suspension des remboursements des prêts étudiants en raison de la pandémie de Covid-19, les emprunteurs recevront bientôt leur première facture depuis le début de 2020. La Cour suprême étant susceptible de se prononcer contre le plan d’annulation des prêts étudiants de l’administration Biden – qui annulerait jusqu’à 20 000 $ de dette – et le projet de loi sur le plafond de la dette empêchant toute pause future sur les paiements et les intérêts sans l’approbation du Congrès, ceux qui ont une dette de prêt étudiant ne verront plus d’allégement. Indépendamment de la décision de la Cour suprême sur la remise de prêt, les paiements reprendront plus tard cet été. Soyez prêt à le faire et inscrivez-vous à des régimes axés sur le revenu afin de ne pas faire face à un paiement initial indiscipliné.

Les paiements restent suspendus jusqu’à 60 jours après le 30 juin 2023. Les emprunteurs doivent s’attendre à ce que les paiements reprennent début septembre, bien que la date exacte reste incertaine. Le département américain de l’Éducation informera les emprunteurs au moins 21 jours avant le redémarrage des paiements. Cet avis comprendra également le montant du paiement et la date d’échéance.

Les gestionnaires de prêts étudiants anticipent les problèmes de service client au début de la reprise des paiements, donc mettre vos canards en ligne maintenant peut aider à prévenir la frustration à l’automne. Une planification préalable vous aidera également à déterminer si votre gestionnaire de prêts a changé, à anticiper la préparation des déclarations de revenus et, surtout, à établir un budget. Ne pas payer votre facture mensuelle à temps affectera votre pointage de crédit, ce qui peut avoir un impact sur votre capacité à acheter une maison ou une voiture. Selon des recherches récentes de VantageScore, une société de développement de modèles de pointage de crédit, 34 à 76 % des emprunteurs pourraient manquer leur prochain paiement de prêt étudiant fédéral requis, ce qui entraînerait une baisse de leur pointage de crédit. Ceux qui reprendront leurs paiements ne verront qu’une augmentation de 1 à 8 points de leur pointage de crédit, tandis que ceux qui ne paieront probablement pas pourraient voir leur pointage de crédit diminuer entre 49 et 82 points, dans le mois suivant la reprise des remboursements.

« Faites toujours un plan aujourd’hui basé sur ce que vous savez aujourd’hui », déclare Scott Buchanan, directeur exécutif de la Student Loan Servicing Alliance, une organisation à but non lucratif qui se concentre sur les problèmes de service des prêts étudiants. « Pas des hypothétiques qui pourraient arriver, ce que le gouvernement pourrait faire ou non à l’avenir. Si cela change à l’avenir et que de nouvelles informations arrivent, vous pouvez ajuster votre plan.

Que vous veniez d’obtenir votre diplôme et que vous n’ayez pas commencé à rembourser vos prêts ou que vous repreniez bientôt le remboursement, voici ce que vous devez garder à l’esprit pour vous préparer.

Comment rembourser mes prêts étudiants ?

Vous commencerez ou continuerez à rembourser vos prêts via le site Web de votre gestionnaire de prêts étudiants – la société qui gère la facturation du prêt. Il s’agit probablement du même réparateur que vous utilisiez pour rembourser vos prêts avant la fermeture. Cependant, plusieurs réparateurs – Navient, la Pennsylvania Higher Education Assistance Agency, Granite State Management and Resources et Great Lakes Higher Education Corp. – ont mis fin à leurs contrats avec le département de l’éducation ou ont été acquis par un autre réparateur, ce qui signifie que vous aurez une entreprise différente portail en ligne pour vos prêts si vous avez déjà utilisé ces services. Que vous commenciez tout juste à rembourser votre prêt ou que vous ayez quitté un ancien réparateur, vous serez averti par le réparateur. Certains emprunteurs qui sont transférés vers un nouveau réparateur devront créer de nouveaux comptes en ligne, dit Buchanan, et d’autres n’auront rien à faire avec leur nouveau réparateur – faites simplement attention aux e-mails et aux lettres de votre réparateur et suivez les instructions.

Pour connaître votre agent de service, connectez-vous à votre compte Federal Student Aid et recherchez la section «My Loan Servicers» ou appelez le Federal Student Aid Information Center au 1-800-433-3243. La liste actuelle des gestionnaires de prêts étudiants comprend Edfinancial, Mohela, Aidvantage, Nelnet, OSLA, ECSI et Default Resolution Group.

Une fois que vous avez déterminé votre gestionnaire de prêt, connectez-vous à votre compte et assurez-vous que vos coordonnées sont à jour (votre adresse e-mail, votre numéro de téléphone et votre adresse), surtout si vous prévoyez un transfert vers un nouveau gestionnaire. Même si vous effectuez accidentellement un paiement via votre ancien réparateur, il sera automatiquement transféré à votre nouveau, dit Buchanan.

Vérifiez vos informations bancaires. Si vous vous êtes inscrit au prélèvement automatique avant mars 2020, vous devrez à nouveau vous inscrire au prélèvement automatique. Quiconque s’est inscrit au paiement automatique ou a continué à effectuer des paiements tout au long de la fermeture n’a pas à mettre à jour ses informations de facturation. Buchanan conseille d’appeler votre réparateur dès que possible si vous avez des questions lors de la création d’un compte ou du choix d’un plan de paiement. « Compte tenu des contraintes budgétaires auxquelles sont soumis le gouvernement fédéral et le ministère de l’Éducation et, franchement, du volume considérable de personnes dans ce retour sans précédent au remboursement », déclare Buchanan, « si tout le monde nous appelle le 1er septembre, nous allons ont beaucoup de temps d’appel et de temps d’attente, et le paiement et le traitement pourraient être retardés. »

Combien dois-je?

Étant donné que vous n’avez accumulé aucun intérêt depuis le début de la pause, le montant que vous devez devrait rester le même. (C’est-à-dire, sauf si vous avez effectué des paiements pendant la pause.) Lorsque vous vous connectez à votre compte sur le site Web de votre gestionnaire de prêt, vous pouvez voir combien vous devez et combien vous devrez rembourser chaque mois. « Rien n’a pratiquement changé en termes de montant des paiements mensuels pour les emprunteurs en général », déclare Buchanan.

Le Département de l’éducation dispose d’un simulateur de prêt en ligne qui vous aide à calculer vos mensualités et vous propose des options pour réduire ce montant. Vous pouvez vous connecter à votre compte Federal Student Aid et le simulateur vous montrera différentes répartitions selon divers plans de remboursement en fonction de ce que vous devez. Vous pouvez comparer différents plans côte à côte pour voir les différences dans les paiements mensuels et les intérêts courus dans l’ensemble.

Que se passe-t-il si je ne peux pas me permettre le paiement mensuel ?

Sauf si vous en décidez autrement, tous les emprunteurs sont placés sur un plan de remboursement standard, ce qui signifie que vous payez un montant fixe d’au moins 50 $ par mois pendant 10 ans maximum. Il existe d’autres plans de paiement si le paiement mensuel standard est trop élevé pour vous. Par l’intermédiaire de votre gestionnaire de prêts, vous pouvez opter pour un plan de remboursement progressif, qui commence par des paiements inférieurs qui augmentent tous les deux ans, ou un plan de remboursement prolongé où vous pouvez rembourser votre prêt en 25 ans si vous avez plus de 30 000 $ de prêts. Gardez à l’esprit que vous finirez par payer plus à long terme avec ces options.

Vous pouvez également choisir un plan axé sur le revenu où vos paiements mensuels seront de 10 à 15 % de votre revenu discrétionnaire (défini comme la différence entre votre revenu annuel et 150 % du seuil de pauvreté pour la taille de votre famille et votre état de résidence). Les remboursements sont recalculés chaque année en fonction de vos revenus et de la taille de votre famille. Si, après 20 ans, vous n’avez pas remboursé le prêt pour vos études de premier cycle, le solde impayé sera pardonné. Vous pouvez demander un régime axé sur le revenu en ligne. Si vous étiez déjà inscrit à un plan axé sur le revenu, vous serez toujours inscrit au même plan, mais vous devrez recertifier votre plan actuel en fournissant des informations mises à jour sur votre revenu et la taille de votre famille dans environ six mois, dit Buchanan. Cependant, si la taille de votre famille s’est agrandie ou si vos revenus ont considérablement diminué, il vaut la peine de recertifier votre plan maintenant afin d’obtenir un paiement mensuel plus petit.

Commencez à mettre de l’argent de côté maintenant

Une fois que vous avez déterminé ce que sera votre paiement mensuel de prêt étudiant, commencez à mettre cet argent de côté maintenant, avant que les paiements ne reprennent, dit Buchanan. « Faites comme si la reprise avait déjà eu lieu », dit-il. Si votre facture est de 200 $ par mois, mettez ces 200 $ de côté mentalement ou dans un compte d’épargne et voyez comment cela affecte le reste de votre budget mensuel. Si vous avez du mal à payer vos autres factures dans cette situation hypothétique, envisagez d’envisager un plan axé sur le revenu.

Ne jetez pas d’informations fiscales importantes

Lorsque vous payez 600 $ ou plus en intérêts sur un prêt étudiant, votre agent de prêt vous enverra un formulaire IRS 1098-E d’ici la fin janvier. Si vous avez payé plus de 600 $ d’intérêts pour l’année d’imposition 2023, vous recevrez ce formulaire en janvier ou février 2024. Conservez-le à des fins de préparation de votre déclaration de revenus.

Attention aux escrocs

Tout appel ou e-mail non sollicité promettant une remise de prêt ou une réduction de votre paiement mensuel moyennant des frais est une arnaque. Ne donnez de l’argent à personne d’autre qu’à votre gestionnaire de prêts étudiants. Si vous ne savez pas si un appel provient de votre réparateur, raccrochez et appelez le numéro du service client indiqué sur votre facture. Tout service client fourni par votre gestionnaire de prêt, qu’il s’agisse de vous inscrire à un plan basé sur le revenu ou de répondre à des questions, est disponible gratuitement.