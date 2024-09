Quand les précommandes du 30e anniversaire de la PS5 seront-elles disponibles et comment les obtenir

La collection 30e anniversaire de PlayStation ça a l’air génialBeaucoup de gens semblent le penser. Et lorsque la nostalgie rétro entre en collision avec le fandom enragé des consoles, les choses ont tendance à se vendre rapidement. Malheureusement, nous ne savons toujours pas exactement quand les précommandes pour tout, de la PS5 Pro 30e anniversaire à la DualSense de style PS1, seront mises en ligne. Il semble que ce soit vers 10h00 HE (7h00 PT). Quoi qu’il en soit, voici quelques mesures que vous pouvez prendre pour essayer de devancer les revendeurs.

Les produits dérivés PS5 du 30e anniversaire seront disponibles en précommande le 26 septembre sur Boutique PlayStation Direct et comprend les éléments suivants :

Pack PS5 Pro entièrement numérique en édition limitée

Pack PS5 Slim entièrement numérique en édition limitée

Console portable PlayStation Portal

DualSense Edge

DualSense

Les prix n’ont pas encore été confirmés, bien que le pack PS5 slim serait apparemment 500 $, tandis que la DualSense coûte 80 $. Plus important encore, nous ne connaissons toujours pas l’heure exacte du 26 septembre à laquelle la Boutique PlayStation Direct commencera à accepter les précommandes. En attendant que Sony le confirme, votre meilleure option est de consulter le site Web à des moments clés et de suivre les Compte Twitter de PlayStation pour les alertes.

Quand les précommandes pour la collection 30e anniversaire seront-elles disponibles ?

Même si Sony n’a pas encore confirmé officiellement la date de précommande, nous pouvons faire quelques suppositions éclairées. Les précommandes devraient être ouvertes au plus tôt à minuit, 00h00 HE (21h00 PT), le 26 septembre. Après cela, la fenêtre de précommande avait tendance à se situer en fin de matinée. Précommandes premier mis en ligne sur la boutique PlayStation Direct pour la PS5 originale plus tard dans la journée à 13h00 HE (10h00 PT).

Le raccourci rapports Un important détaillant américain a annoncé que son stock de précommandes de PS5 Pro, qui sera également disponible sur PlayStation Direct demain, serait mis en vente à partir de 10h00 HE le 10 octobre, « exactement deux semaines après Sony ». Une interprétation possible est donc que le stock de PS5 Pro et du 30e anniversaire de Sony sera mis en vente à partir de 10h00 HE (7h00 PT) le 26 septembre. Ou cela n’a peut-être rien à voir avec l’heure du jour.

L’officiel Compte PlayStation Royaume-Uni Le site a tweeté que les précommandes commencent à 10h00, mais n’a pas précisé le fuseau horaire. Si c’était l’heure locale, il serait 5h00 HE (2h00 PT) aux États-Unis. Quoi qu’il en soit, il y a fort à parier que les précommandes seront mises en ligne dans l’heure, donc tant que vous vérifiez avant chaque précommande, vous ne risquez pas d’être pris par surprise.

3 choses à faire pour augmenter vos chances d’obtenir la précommande que vous souhaitez

Il existe d’autres mesures que vous pouvez prendre pour augmenter vos chances d’obtenir un PS Portal de style PS1 ou l’un des packs PS5 Pro 30e anniversaire en édition limitée de 12 300 exemplaires, ultra rares, livrés dans une boîte entièrement blanche. Voici quelques étapes vous pouvez prendre pour mieux vous préparer avant de précommander :

Si vous avez un compte PSN, assurez-vous que vous êtes déjà connecté dans votre navigateur Web.

Ayez une carte de crédit ou de débit active dans votre dossier qui peut gérer le prépaiement complet de la vente et qui n’expire pas dans les deux prochains mois.

J’espère que votre connexion Internet ne tombera pas en panne à la dernière seconde

Une fois les précommandes réellement lancées, il suffit de cliquer sur la liste de la boutique, de sélectionner l’option de précommande, d’espérer qu’elle soit ajoutée à votre panier, puis de passer à la caisse. Si le site plante ou s’il y a une file d’attente, l’actualisation de la page peut parfois réinitialiser votre place dans la file ou l’ensemble du processus, alors n’appuyez pas sur F5 à moins que vous n’ayez plus d’options. À partir de là, ce qui se passe ensuite dépend des dieux de Sony.

J’espère que tout se passera bien et que ce ne sera pas une répétition de la situation. Débâcle des précommandes de la PS5 2020 ce qui était si mauvais que Sony s’est excusé auprès des fans pour cela. Heureusement, la première série de précommandes de la collection 30e anniversaire se fait exclusivement via la boutique PlayStation Direct, donc personne n’a à s’inquiéter du chaos que représente la navigation sur les sites Web d’une demi-douzaine de détaillants en ligne vieux de dix ans. Nous mettrons à jour cette histoire lorsque et si Sony partage plus d’informations sur ce à quoi s’attendre du processus de précommande de la collection 30e anniversaire.