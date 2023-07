Quand les nouvelles canadiennes disparaîtront-elles de Google, Facebook ? Ce que la faille du projet de loi C-18 signifie pour vous

Comment allez-vous recevoir les nouvelles maintenant ?

C’est une question que de nombreux Canadiens pourraient se poser après que les entreprises technologiques Google et Meta, qui possèdent les géants des médias sociaux Facebook et Instagram, se sont engagées à supprimer les liens vers le journalisme canadien.

C’est en représailles à la Loi sur les nouvelles en ligne également connu sous le nom de projet de loi C-18, qui les obligera à conclure des accords avec les médias pour une « juste compensation » lorsque leur contenu d’actualités est partagé sur les plateformes des entreprises technologiques.

Tout le monde n’est pas d’accord pour dire que c’est la meilleure façon d’aider une industrie qui a vu ses revenus publicitaires diminuer. Mais au centre de la bataille sur le projet de loi C-18 se trouve le consommateur moyen de nouvelles qui, comme de nombreux Canadiens, compte sur Google et Facebook pour trouver le journalisme qui compte pour lui.

Voici ce que vous devez savoir sur la loi sur les nouvelles en ligne et si – et quand – vous devrez peut-être changer vos habitudes de consommation de nouvelles.

Regarder | Google dit qu’il bloquera les liens d’actualités canadiennes : Google bloquera toutes les nouvelles canadiennes sur la lutte contre C-18 Google dit qu’il supprime le contenu canadien de ses produits d’actualités, de recherche et de découverte après avoir échoué à s’entendre avec Ottawa sur le projet de loi C-18. La nouvelle loi oblige les géants de la technologie comme Google et Meta à payer les médias pour leur contenu.

Quel est le gros problème du projet de loi C-18?

Google, dans un déclaration Jeudi, a déclaré qu’il s’agissait d’une « taxe sur les liens », tandis que Meta a insisté Les organes de presse canadiens bénéficient déjà d’un « marketing gratuit » d’une valeur de plus de 230 millions de dollars sous forme de clics à partir de liens visibles sur les flux Facebook.

Paul Deegan, président et chef de la direction de News Media Canada, une association de défense des médias, reconnaît que Google et Facebook « ont été de bons partenaires » et que leurs plateformes génèrent du trafic vers les sites Web d’actualités.

« Nous voulons juste être en mesure de négocier équitablement, sur une base commerciale, la valeur de notre contenu », a déclaré Deegan dans une interview avec CBC News Network.

Mais Alfred Hermida, professeur de journalisme à l’Université de la Colombie-Britannique, estime que C-18 est une « loi imparfaite » qui ne traite pas des problèmes plus importants de l’industrie de l’information, tels que la concentration de la propriété privée des médias.

« Cela ne tient pas compte des bénéfices records des conglomérats médiatiques comme Bell et Rogers », a-t-il déclaré lors d’un entretien téléphonique. « Et cela ne fait vraiment rien pour soutenir plus de 140 startups de journalisme qui ont été créées au Canada depuis l’an 2000. »

Le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, a qualifié de « profondément irresponsable » le plan de Meta et Google visant à bloquer les liens d’actualités canadiennes. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

Les deux parties parlent-elles encore ?

Réagissant à l’annonce de Google jeudi, le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, a déclaré à CBC News que les conversations avec l’entreprise se poursuivaient et que la « clarté » qu’elle souhaite concernant la loi sur les informations en ligne viendra lorsque le gouvernement élaborera des règlements.

Google, dans sa déclaration de jeudi, a déclaré qu’il n’était pas convaincu. Meta n’est pas optimiste non plus.

Rachel Curran, chef de la politique publique de Meta Canada, a déclaré à l’émission Power and Politics de CBC mardi, il n’y avait « pas de négociations actuellement » entre l’entreprise et le gouvernement fédéral.

Quand les liens vers les nouvelles canadiennes pourraient-ils être bloqués ?

La loi entrera en vigueur à la fin de cette année, et c’est à ce moment-là que Google a annoncé qu’il commencerait à bloquer les liens d’actualités canadiennes sur ses produits de recherche, d’actualités et de découverte.

Meta prévoit également d’empêcher les liens d’actualités canadiennes d’apparaître sur Facebook et Instagram en même temps. La compagnie a également dit début juin il allait bientôt commencer à expérimenter le blocage du contenu des nouvelles canadiennes pour un à cinq pour cent des 24 millions d’utilisateurs de Facebook au Canada.

REGARDER | Un dirigeant de Facebook discute du blocage des liens d’actualités canadiennes : Facebook défend sa décision de bloquer les nouvelles pour les utilisateurs canadiens Meta Canada dit qu’il « s’efforce de mettre fin à la disponibilité des nouvelles de façon permanente au Canada ». Rachel Curran, responsable des politiques publiques chez Meta Canada, parle à Power and Politics de la réponse du géant de la technologie au projet de loi C-18.

Comment vais-je trouver des nouvelles canadiennes?

Les entreprises de presse s’appuient sur une gamme d’outils pour atteindre leur public, y compris leurs propres sites Web et applications pour appareils mobiles, ainsi que d’autres plateformes de médias sociaux.

De nombreux points de vente, y compris CBC News, utilisent des notifications d’alerte push sur les appareils mobiles et des newsletters par e-mail, bien que les individus doivent s’y inscrire.

La messagerie privée et les groupes de discussion peuvent également être des alternatives. Le Facebook Messenger de Meta ne semble pas être affecté par les projets de l’entreprise de bloquer les liens d’actualités.

Selon le dernier Institut Reuters Reportage numérique 11 % des Canadiens qui trouvent et partagent des nouvelles sur les médias sociaux le font sur Messenger, bien que plus du double de ce nombre — 29 % — obtienne leurs nouvelles sur la plate-forme Facebook.

La société mère de Google, Alphabet, possède également YouTube, qui est la deuxième plate-forme de médias sociaux la plus populaire pour la consommation de nouvelles au Canada après Facebook, selon l’étude de l’Institut Reuters. YouTube permet déjà aux utilisateurs, y compris aux médias, de monétiser leur contenu. Il est également possible d’intégrer un lien vers un article d’actualité dans la vidéo elle-même et dans la description de la vidéo.

Mais Hermida est sceptique quant à savoir si les Canadiens qui comptent sur Google ou Facebook pour obtenir des nouvelles iront directement sur un site Web, une application ou utiliseront toute autre plateforme pour trouver des nouvelles.

« Une fois que les gens ont des habitudes, ils ne les changent pas », a-t-il déclaré, expliquant que de nombreuses personnes ne recherchent pas activement des informations, mais qu’elles « trébuchent » en faisant autre chose.

La situation pourrait-elle changer ?

Une situation similaire s’est déroulée en Australie, lorsque le pays a promulgué une loi en 2021 pour obliger Google et Facebook à négocier avec les entreprises de presse.

Bien que Facebook ait brièvement bloqué les nouvelles des flux australiens, le gouvernement a pu parvenir à un accord avec les deux sociétés et a depuis salué son Code de négociation des médias d’information comme un succès qui ont conduit à des accords de rémunération avec plusieurs organisations d’une valeur de 200 millions de dollars australiens.

Mais Hermida a déclaré que la situation en Australie est différente de celle du Canada.

« Ça existe dans les livres, mais ça n’a pas été appliqué [to Meta and Google]dit Hermida. Alors [it’s] sous cette menace que Google et Facebook ont ​​pu conclure leurs propres accords. »

Jordan Leichnitz, gestionnaire du programme Canada au Fondation Fredrich Ebert un groupe de réflexion allemand sur la social-démocratie, a déclaré cette semaine à l’émission Power and Politics de CBC que les entreprises pourraient essayer de « faire passer un message » en faisant du Canada un exemple,

« La législation à laquelle ils sont confrontés ici est reproduite dans d’autres pays du monde, il y a donc une surveillance assez étroite de ce qui se passe ici », a déclaré Leichnitz.