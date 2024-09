Quand les nouveaux épisodes sont-ils diffusés ?

Bien d’autres personnages que Muhammad Ali seront représentés dans PeacockFight Night : Le braquage d’un million de dollarsLa série limitée, basée sur le podcast de faits divers d’iHeart du même nom, fera la lumière sur un vol à main armée qui a eu lieu la nuit du combat de retour d’Ali (Dexter Darden) dans les années 1970.

Un casting de stars donnera vie à la série à partir du 5 septembre. Pour plus de détails sur le lancement de la série, les épisodes et le casting, lisez la suite.

Quand est-ce que Soirée de combat première?

Le spectacle entre sur le ring le 5 septembre.

Combien d’épisodes y a-t-il dans Soirée de combat?

Le premier volet de la série compte huit épisodes.

Les nouveaux épisodes sont-ils diffusés chaque semaine ou tous en même temps ? Quand arrivent-ils sur Peacock ?

Les trois premiers épisodes sont sortis le jour de la première diffusion de la série. Les autres arrivent le jeudi de chaque semaine jusqu’au 10 octobre 2024, date à laquelle la finale sera diffusée.

Épisode 1 : « Premier round : la ballade de Chicken Man » – Jeudi 5 septembre

Jeudi 5 septembre Épisode 2 : « Deuxième round : la nuit du combat » – Jeudi 5 septembre

– Jeudi 5 septembre Épisode 3 : « Troisième round : Black Vegas » – 5 septembre 2024

– 5 septembre 2024 Épisode 4 : « Quatrième round : le vrai travail de la police » – 12 septembre 2024

– 12 septembre 2024 Épisode 5 : « Cinquième round : l’ambition n’est pas gratuite » – 19 septembre 2024

– 19 septembre 2024 Épisode 6 : « Sixième round : les hommes de la communauté » – 26 septembre 2024

– 26 septembre 2024 Épisode 7 : « Septième round : l’île de Jekyll » – 3 octobre 2024

– 3 octobre 2024 Épisode 8 : « Huitième round : témoigner » – 10 octobre 2024 (Final)

Qu’est-ce que Soirée de combat à propos de?

Inspirée d’un podcast sur des faits réels, la série trouve son contexte dans le combat de retour de Muhammad Ali dans les années 1970, au cours duquel un vol à main armée a lieu. Ce combat de boxe historique a changé la vie de nombreuses personnes et a également fait d’Atlanta la Mecque noire.

Tout commence avec Chicken Man, interprété par Ali et Kevin Hart. Chicken Man se retrouve accusé d’un gigantesque braquage dans le milieu criminel, et JD Hudson, joué par Don Cheadle et le vieil adversaire de Chicken, ne va pas lui faciliter la tâche pour laver son nom.

Qui fait partie du casting de Soirée de combat?

Outre les acteurs déjà cités, Samuel L. Jackson incarne Frank Moten, Taraji P. Henson celui de Vivian Thomas et Terrence Howard celui de Cadillac Richie. Parmi les invités, on compte Chloe Bailey dans le rôle de Lena Mosley, Marsha Stephanie Blake dans celui de Delores Hudson, Lori Harvey dans celui de Lola Falana et Sinqua Walls dans celui de McKinley Rogers.

