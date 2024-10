Quand les nouveaux épisodes sont-ils diffusés ?

Mise à jour: Les deux premiers épisodes de Contraction La saison 2 est arrivée plus tôt que la date de première prévue. Ils sont désormais diffusés sur Apple TV+.

Préparez-vous pour encore plus de « Jimmying » alors que Contraction La saison 2 commence à se dérouler sur Apple TV+ cette semaine.

La deuxième saison de la comédie des créateurs Bill Lawrence, Jason Segel et Brett Goldstein reprendra là où la saison 1 s’est arrêtée, avec quelques dégâts à nettoyer impliquant Jimmy Laird de Jason Segel, Gaby Evans de Jessica Williams et Grace de Heidi Gardner.

Pour plus de détails sur Contraction Calendrier de sortie de la saison 2 et lorsque de nouveaux épisodes sortiront, continuez à lire.

Quand est-ce que Contraction La saison 2 sort ?

Contraction La saison 2 a été créée le mardi 15 octobre avant son arrivée prévue le 16 octobre.

Combien y a-t-il d’épisodes Contraction La saison 2 ?

La saison 2 comptera 12 épisodes, soit deux de plus que la première saison, qui comptait 10 épisodes.

Quand sont les nouveaux épisodes de Contraction La saison 2 en streaming sur Apple TV+ ? Arrivent-ils chaque semaine ou tous en même temps ?

Les deux premiers épisodes de la saison 2 sont arrivés tôt le mardi 15 octobre à 18 h (heure du Pacifique). Habituellement, les émissions Apple arrivent le mercredi tôt le matin ou le mardi soir à minuit, selon la façon dont vous les regardez. Le Contraction La première de la saison 2 déploiera les deux premiers épisodes, puis un épisode suivra par semaine du mercredi jusqu’à Noël, le 25 décembre.

Consultez le calendrier complet de sortie des épisodes ci-dessous :

Mercredi 16 octobre : Épisodes 1 et 2

Mercredi 23 octobre : Épisode 3

Mercredi 30 octobre : Épisode 4

Mercredi 6 novembre : Épisode 5

Mercredi 13 novembre : Épisode 6

Mercredi 20 novembre : Épisode 7

Mercredi 27 novembre : Épisode 8

Mercredi 4 décembre : Épisode 9

Mercredi 11 décembre : Épisode 10

Mercredi 18 décembre : Épisode 11

Mercredi 25 décembre : Épisode 12 (Finale) à Noël !

Qu’est-ce que Contraction à propos de?

La série comique Apple TV+ suit le thérapeute en deuil Jimmy Laird (Jason Segel) alors qu’il se mêle de la vie de ses patients après avoir souffert de fatigue de compassion. Il a récemment perdu sa femme Tia dans un accident de voiture, et il est toujours en train de guérir et d’essayer d’élever sa fille Alice. Jimmy travaille sous la direction de Paul Rhodes (Harrison Ford) avec Gaby Evans (Jessica Williams). Dans la saison 1, il a pris Sean (Luke Tennie) comme patient, et les choses sont devenues un peu compliquées.

Qui est dans Contraction La saison 2 ?

Segel, Ford, Williams et Tennie reviendront aux côtés de leurs coéquipiers de la saison 1 Michael Urie qui incarne le meilleur ami de Jimmy, Brian, Christa Miller et Ted McGinley dans le rôle des voisins Liz et Derek, Lukita Maxwell dans le rôle d’Alice Laird et plus encore. Brett Goldstein, qui est l’un des créateurs de la série, sera également l’invité de la saison 2.

