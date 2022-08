Quand les niveaux O sont-ils passés au GCSE, quelle était la différence et comment les GCSE ont-ils changé ?

Pendant des années, les étudiants se sont familiarisés avec les examens GCSE pendant leur scolarité dans le secondaire – mais avant cela, les étudiants ont passé les niveaux O.

Mais quand ce changement d’examens s’est-il produit et quelle était la différence entre eux ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Quand les niveaux O sont-ils passés au GCSE ?

Le niveau ordinaire GCE, également connu sous le nom de niveau O, a été aboli en 1987 et remplacé par le certificat général de l’enseignement secondaire (GCSE).

Le changement a été fait pour créer une qualification nationale pour ceux qui voulaient quitter l’école à 16 ans sans tenter le niveau A ou poursuivre des études universitaires.

La note A* a été ajoutée en 1994 afin de différencier des performances exceptionnelles.

Une qualification de marque de niveau O est toujours décernée par les examens internationaux de Cambridge dans certains endroits.

Les niveaux O ont été remplacés par des examens GCSE en 1987 Crédit : Getty Images – Getty

En 2013, le secrétaire à l’éducation de l’époque, Michael Gove, a tenté en vain de ramener les niveaux O en anglais, en mathématiques, en sciences humaines et en sciences et les CSE à l’ancienne pour les étudiants moins universitaires.

Quelle était la différence entre eux ?

On pense que les niveaux O étaient plus difficiles que les GCSE et étaient principalement basés sur des examens.

Ils avaient une note négative, ce qui signifie que les élèves pouvaient se voir déduire des points pour une mauvaise écriture ou des erreurs factuelles.

Les niveaux O étaient également «référencés par la norme», ce qui signifie que seul un nombre défini d’étudiants pouvait recevoir la note la plus élevée.

Les examens GCSE, d’autre part, sont plus modulaires et permettent également de reprendre et de soumettre des travaux de cours – et ils mettent davantage l’accent sur les compétences orales et pratiques.

Comment les GCSE ont-ils changé ?

En 2017, le système de notation a été révisé afin qu’au lieu d’utiliser des lettres comme c’était la tradition, les étudiants reçoivent un numéro de 1 à 9.

Ce nouveau système est le résultat d’un long processus de réforme qui a débuté en 2011 avec la révision du programme national en Angleterre.

En 2022, d’autres changements ont été mis en œuvre suite à la pandémie de coronavirus.

Le principal changement est que les commissions d’examen pour de nombreuses matières du GCSE publient des informations supplémentaires sur les sujets qui seront abordés lors des examens d’été.

Ceci a été mis en œuvre dans le but de maximiser l’équité des évaluations après les perturbations causées par Covid-19 au cours des deux dernières années.

L’idée est que les informations supplémentaires aideront les élèves à se concentrer plus attentivement sur leur révision.