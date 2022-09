La Premier League a reporté tous les matchs qui devaient être joués entre le samedi 10 septembre et le lundi 12 septembre en signe de respect après le décès de la reine Elizabeth II à l’âge de 96 ans.

Annuler des matchs dans une saison qui a été tronquée par la Coupe du monde d’hiver, qui débute au Qatar le 20 novembre, signifie que trouver un endroit pour jouer les matchs n’est pas une tâche facile.

Nous examinons ici les matchs qui ont été annulés, les autres matchs à risque et les solutions possibles.

Quels matchs ont été reportés ?

Tous les matchs du septième tour de matches.

AFC Bournemouth contre Brighton & Hove Albion

Arsenal contre Everton

Crystal Palace contre Manchester United

Fulham contre Chelsea

Leeds United contre Nottingham Forest

Leicester City contre Aston Villa

Liverpool contre Wolverhampton Wanderers

Manchester City contre Tottenham Hotspur

Southampton contre Brentford

West Ham United contre Newcastle United

D’autres jeux risquent-ils d’être reportés ?

Les funérailles de la reine devraient avoir lieu le lundi 19 septembre, ce qui n’aurait pas d’impact sur la Premier League puisque la pause internationale de deux semaines commence le même jour. Mais les matchs qui doivent se jouer le week-end précédent, du 16 au 18 septembre, sont menacés.

Des ressources policières seront nécessaires pour les jours précédant les funérailles, ce qui signifie que les matchs de football pourraient ne pas avoir lieu pour des raisons de sécurité.

C’est notamment le cas dans la région de Londres (matchs en audacieux) — surtout les deux programmés pour le dimanche. Chelsea contre Liverpool pourrait, du moins sur le plan logistique, avancer d’un jour et se jouer le samedi, mais Arsenal est en action en Ligue Europa jeudi soir et ne pourrait donc jouer que le dimanche.

Vendredi 16 septembre 2022

Aston Villa contre Southampton

Nottingham Forest contre Fulham

Samedi 17 septembre 2022

Wolverhampton Wanderers contre Manchester City

Brighton & Hove Albion PP Crystal Palace*

Newcastle United contre AFC Bournemouth

Tottenham Hotspur contre Leicester City

Dimanche 18 septembre 2022

Brentford contre Arsenal

Chelsea contre Liverpool

Everton contre West Ham United

Manchester United contre Leeds United

* Brighton vs Palace a été reporté mercredi en raison d’une grève des trains prévue. Cette action industrielle a maintenant été annulée, mais il n’y a aucune nouvelle sur le rétablissement du jeu le 17 septembre.

La Premier League et l’EFL pourraient choisir de reporter tous les matches en signe de respect avant les funérailles, mais cela est peu probable.

Qu’en est-il des jeux en compétition européenne ?

Arsenal, Man United et West Ham ont tous disputé leurs matchs en Europa League et Europa Conference League jeudi. Arsenal était déjà en action contre le FC Zurich lorsque la nouvelle de la mort de Queen a éclaté, tandis que United et West Ham se préparaient pour le coup d’envoi.

Il y avait eu des spéculations selon lesquelles les matchs de la semaine prochaine dans ces deux compétitions, ainsi que les six matchs opposant des clubs britanniques en Ligue des champions, pourraient être annulés. Mais tous ces liens se dérouleront comme prévu.

Mardi 13 septembre

Liverpool contre Ajax

Rangers contre Naples

Sporting CP contre Tottenham Hotspur

Mercredi 14 septembre

Chelsea vs FC Salzbourg

Manchester City contre Borussia Dortmund

Shakhtar Donetsk contre Celtic

Jeudi 15 septembre

Arsenal contre PSV Eindhoven

RFS contre coeurs

Shérif contre Man United

Quand seront joués les matchs reportés ?

C’est la grande question, et il n’y a pas de date disponible en 2022.

Chaque milieu de semaine après la prochaine percée internationale jusqu’au début de la Coupe du monde est utilisé; quatre tours de matchs européens, une série complète de matchs de Premier League et le troisième tour de la Coupe Carabao.

Le football anglais redémarre au milieu de la semaine du 20 décembre – deux jours seulement après la finale de la Coupe du monde – avec le quatrième tour de la Coupe Carabao, suivi de trois blocs de matches de Premier League au cours de la période de Noël.

Cette liste montre à quel point le calendrier sera encombré en 2023, avec seulement trois semaines vacantes jusqu’au dernier jour de la saison de Premier League le dimanche 28 mai.

10 janvier – Coupe Carabao QF

17 janvier – Rediffusions de la FA Cup R3

24 janvier – Coupe Carabao SF L1

31 janvier – Coupe Carabao SF L2

7 février – Rediffusions de la FA Cup R4

14 février – KO de la compétition européenne

21 février – KO de la compétition européenne

28 février – FA Cup R5

7 mars – KO de la compétition européenne

14 mars – KO de la compétition européenne

21 mars – Pause internationale

28 mars – Pause internationale

4 avril – Vacant en milieu de semaine

11 avril – Compétition européenne QF

18 avril – Compétition européenne QF

25 avril – Matchs de Premier League

2 mai – Libre en milieu de semaine

9 mai – Concours européen SF

16 mai – Concours européen SF

23 mai – Libre en milieu de semaine

Les équipes qui ont été éliminées de la Coupe Carabao ou de la FA Cup lors d’un tour précédent pourraient utiliser ces jours de match si nécessaire, bien que cela devienne compliqué si ce match de championnat doit être diffusé à la télévision car il ne devrait pas être programmé contre le diffuseur. du concours de coupe.

Les milieux de semaine fin janvier réservés aux demi-finales de la Coupe Carabao offrent une solution – mais il y aura toujours quatre clubs exclus.

Alors, jouez simplement aux jeux pendant les semaines vacantes ?

Ce n’est pas aussi simple que ces midweeks vacants sont là pour une raison. Les clubs impliqués dans la finale de la Coupe Carabao (26 février) ainsi que les quarts de finale de la FA Cup (18 mars), les demi-finales (22 avril) et la finale (3 juin) devront tous réorganiser les matches de championnat prévus pour ces dates, et c’est principalement à quoi servent les créneaux vacants.

C’est surtout un problème pour les équipes qui vont loin dans une compétition européenne car il y a peu de marge de manœuvre. Quatre matchs réorganisés ne rentrent pas dans trois semaines, donc si un club devait atteindre la finale des deux coupes nationales et se rendre en demi-finale d’une compétition européenne, il n’y a tout simplement pas les dates disponibles pour réorganiser les matches de championnat tels qu’ils sont. . Et cela a aggravé ce problème.

La Premier League doit regarder ces dates et prendre en compte le pire scénario. Il ne peut pas s’endormir dans une situation où les dates sont épuisées, il cherchera donc le meilleur moyen d’éviter les conséquences imprévues des reports de ce mois-ci.

Certains matchs ne pourraient-ils pas être joués uniquement en milieu de semaine européenne?

Il existe un protocole d’accord entre les ligues et l’UEFA selon lequel les matchs ne seront pas joués en même temps que les matchs de la Ligue des champions, si possible. En 2013, l’UEFA a infligé une amende de 1,1 million de livres sterling à la Premier League pour cela, en déduisant des fonds des paiements de solidarité. Cela a été assoupli ces dernières années, bien qu’il soit toujours conseillé aux ligues d’éviter un affrontement si possible.

La semaine dernière, Lorient affrontait Lyon en Ligue 1 dans un match reporté du début de saison. Il était prévu un jeudi pour éviter un affrontement avec l’UCL, coup d’envoi tôt à 19 heures, heure locale, de sorte qu’il ne se déroulerait qu’en même temps que la première série de matches européens.

Ainsi, la Premier League pourrait utiliser les milieux de semaine européens si elle estime qu’il n’y a pas d’autre endroit pour mettre les matchs.

Bien sûr, ce n’est bon pour aucune des équipes qui sont en Europe : Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur, West Ham United.

Ce sont ces sept clubs qui posent des problèmes aux planificateurs – et quatre d’entre eux jouent à Londres le week-end prochain et pourraient voir un autre match annulé. Ils sont également plus susceptibles d’aller loin dans les deux coupes nationales.

Alors, quelle est la solution ?

Il faudra peut-être faire preuve de créativité, surtout si l’un des matchs du week-end prochain doit être reporté pour des raisons de sécurité. La solution évidente consiste à annuler à nouveau les rediffusions de la FA Cup aux troisième et quatrième tours. Cela s’est produit au cours de chacune des deux dernières saisons en raison de la congestion causée par les reports de COVID-19 et ouvrirait les deux semaines supplémentaires nécessaires pour éviter tout problème plus tard.

Si les rediffusions de la FA Cup restent en place, il est peu probable, mais pas impossible, que ces dates puissent être utilisées pour des matchs réorganisés car la disponibilité des équipes ne serait connue qu’à court terme.

Il n’y a aucune chance que la Coupe Carabao soit annulée, mais il peut y avoir une pression pour que les demi-finales se déroulent à une jambe pour s’ouvrir en milieu de semaine.

Échanger autour de la finale de la FA Cup (3 juin) et du dernier jour de la Premier League (28 mai) ajouterait un supplément en milieu de semaine le 30 mai – bien que la finale de la Ligue Europa se joue le mercredi de cette semaine. Il y aurait également des problèmes logistiques supplémentaires, car Wembley est réservé pour les éliminatoires de l’EFL le week-end du 27 au 29 mai, ce qui signifie que cette solution est très peu probable.

La saison peut-elle être prolongée ?

Non. Après la finale de la FA Cup le 3 juin, la finale de la Ligue des champions est prévue le 10 juin et immédiatement après, il y a un bloc international réservé aux matches de qualification pour l’Euro 2024.