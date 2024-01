Quand les maîtres du noir et blanc font tourner la roue chromatique

Son noir et blanc image de Big Tex, l’effigie de cow-boy qui plane au-dessus du Foire d’État du Texas à Dallas, montre un assortiment hétéroclite de Texans assis et gambader sous la silhouette absurde. Dans la variante couleur, une grande partie de l’espace est occupée par un ciel bleu vide et les visiteurs sont indistincts, de sorte que la comédie est épuisée. La version couleur de un L’une de ses photographies les plus célèbres est « Central Park Zoo, New York City » (1967), qui montre un homme noir et une femme blonde, apparemment riches, chacun portant un chimpanzé entièrement vêtu. C’est un commentaire mordant et troublant sur les insultes répandues à l’époque concernant le mariage interracial. Dans l’image couleur, probablement prise un instant plus tard, l’homme regarde l’appareil photo, l’expression de la femme a changé et l’impact est diffusé par l’ombre obscurcissante du photographe et une foule de passants distrayants.

Les meilleures photos du livre sont anormales. Le « White Sands National Monument, New Mexico », 1964, précédemment publié, transpose la fascination de Winogrand pour les Américains aliénés et isolés dans une magnifique image bleu et blanc. Et certaines de ses toutes premières photographies de Coney Island, prises dans les années 50, utilisent la couleur pour exprimer la tendre vulnérabilité de la chair striée de sable.