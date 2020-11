Quand les magasins non essentiels sont-ils autorisés à rouvrir et quels magasins sont ouverts maintenant?

Quels magasins ouvriront-ils aux niveaux 1, 2 et 3?

Les restaurants, pubs et bars rouvriront, desservant jusqu’à 22 heures et fermant à 23 heures. Vous pouvez socialiser avec jusqu’à six personnes à l’intérieur et à l’extérieur, et l’alcool ne sera disponible que via le service à table.

Les entreprises de l’hôtellerie peuvent continuer à faire du commerce en utilisant des services de livraison, des services cliquables ou des services au volant après 22 heures.

Les lieux de divertissement comme les casinos, les cinémas et les théâtres ouvriront jusqu’à 23 heures, mais la fréquentation est limitée à 50% de la capacité ou à 4 000 personnes à l’extérieur et à 1 000 personnes à l’intérieur, selon la plus faible des deux.

Les magasins non essentiels, les coiffeurs et les gymnases seront ouverts, mais les boîtes de nuit seront fermées.

Les clients des pubs et des restaurants ne peuvent boire de l’alcool qu’avec un repas copieux et ne peuvent s’asseoir qu’à l’intérieur avec leur ménage ou à l’extérieur avec jusqu’à 6 personnes de différents ménages.

Les mêmes couvre-feux que le niveau 1 s’appliquent et vous ne pouvez commander qu’en utilisant le service de table. Les pubs et bars humides doivent fermer.

Les lieux de divertissement fermeront à 23 h et la fréquentation est limitée à 50% de la capacité ou à 2 000 personnes à l’extérieur et à 1 000 personnes à l’intérieur, selon la plus faible des deux.

Des magasins non essentiels, des coiffeurs et des gymnases seront ouverts.

Contrairement au premier système de niveau, les coiffeurs, les gymnases et les magasins non essentiels seront rouverts à tous les niveaux.

Au niveau 3, les entreprises d’accueil resteront fermées, sauf pour le service à emporter, le click-and-collect, le service au volant et la livraison.

Les divertissements intérieurs et les sites touristiques seront fermés.

Les entreprises essentielles comme les banques, les opticiens, les dentistes et les jardineries resteront ouvertes.