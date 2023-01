Quand les machines ferroviaires mammouths travaillaient pour localiser le propriétaire d’un petit train

Certains liens ne sont pas destinés à être rompus. Ou pas encore.

Tous les 19 mois, Adnan avait déjà eu un tel lien avec son petit train. Il a eu son premier chagrin – probablement – ​​lorsqu’il a perdu le jouet dans un train pour rentrer chez lui.

Mais contrairement à la plupart des histoires, cela ne devait pas se terminer par une rupture.

Un Havaldar de l’armée indienne, un autre passager, avait vu les bouffonneries de l’enfant avec le jouet tout au long de leur voyage. Lorsqu’il vit que l’enfant avait oublié son jouet derrière lui, il prit sur lui de le réunir avec lui, et dans sa poursuite, envoya la machinerie ferroviaire gigantesque en mouvement.

Le 3 janvier, Vibhutibhushan Pattnaik voyageait dans le même car du Secunderabad-Agartala Express qu’Adnan et sa famille.

“Je l’ai vu jouer avec le jouet tout au long du trajet. En fait, lorsque certains techniciens du train ont caché le jouet en jouant avec lui, il s’est mis à pleurer bruyamment. Quand j’ai vu qu’il avait laissé tomber le jouet, j’ai dû faire quelque chose “, a déclaré Pattnaik à PTI.

Après le débarquement de la famille d’Adnan à Kishanganj, Pattnaik a immédiatement contacté la ligne d’assistance ferroviaire — 139 – Rail Madad — et les a informés du jouet, espérant que le système des chemins de fer fonctionnerait pour l’enfant.

“Habituellement, ces lignes d’assistance sont destinées aux urgences et aux cas où les gens ont perdu des objets importants. Cependant, j’avais bon espoir”, a déclaré Pattnaik, qui n’avait pas beaucoup de détails sur Adnan, à l’exception de son nom et du fait que la famille de trois personnes était montée à bord du train de Secunderabad.

Cependant, les chemins de fer ont retracé l’emplacement du train le 4 janvier et ont ramené le jouet à l’enfant.

Selon un responsable, la localisation des coordonnées était une tâche difficile car le billet a été acheté via le comptoir de réservation à Secunderabad.

Une équipe a été mise sur pied pour identifier le bon de réservation rempli avant la réservation. Après une recherche approfondie, le bordereau de réquisition a été identifié et les coordonnées ont été retrouvées.

Les noms des parents d’Adnan ont été trouvés dans un tableau de réservation et ils ont été identifiés comme Mohit Razaa et Nasreen Begum du village de Qazi du district d’Uttar Dinajpur, à 20 km de la gare d’Aluabari. Une équipe ferroviaire s’est rendue à son domicile et a livré le jouet.

“Mon enfant de 19 mois avait oublié son camion-jouet préféré dans le train, qui lui tenait beaucoup à cœur. J’avais pensé que personne ne ferait d’effort juste pour un jouet. Je n’ai donc enregistré aucune plainte même lorsque se sentait aussi mal pour mon enfant », a déclaré Razaa, qui était submergée par les émotions.

Il a remercié Pattanaik d’avoir fait preuve de cœur ainsi que le ministre des chemins de fer et le système ferroviaire d’avoir aidé le bon samaritain à utiliser ses ressources pour un jeune enfant.

“Je me sens heureux rien qu’en pensant que le jouet est à nouveau avec Adnan. Je n’aurais pas eu l’esprit tranquille si je l’avais laissé là”, a déclaré Pattnaik.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)