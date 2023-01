Quand les listes du NBA All-Star Game sont-elles annoncées?

La NBA a annoncé les partants All-Star pour chaque conférence la semaine dernière. Quand aurez-vous la chance de savoir qui remplira le reste des listes NBA All-Star?

Jeudi, la NBA a annoncé les partants All-Star dans chaque conférence – Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant, Jayson Tatum, Donovan Mitchell et Kyrie Irving à l’Est, LeBron James, Nikola Jokic, Zion Williamson, Steph Curry et Luka Doncic à l’Ouest.

Ces partants ont été sélectionnés avec un mélange de votes – 50% des résultats du vote des fans, 25% des résultats du vote des joueurs et 25% des résultats du vote des médias. Les deux principaux votants de chaque conférence (Giannis et LeBron) serviront de capitaines pour le repêchage qui établira les listes réelles pour le match.

Mais il reste encore 14 sélections All-Star à venir, sept pour chaque conférence, choisies par les entraîneurs de la ligue.

Quand le reste des listes du NBA All-Star Game sera-t-il annoncé?

Les réserves NBA All-Star seront annoncées le jeudi 2 février. Parmi ceux susceptibles d’être pris en considération figurent Joel Embiid (qui était le camouflet le plus évident des partants), Damian Lillard, Shai Gilgeous-Alexander, Tyrese Haliburton, Aaron Gordon, James Harden, Anthony Davis, Domantas Sabonis, Jaylen Brown et plus encore.

De plus, nous pourrions voir des remplacements de blessures pour les stars sélectionnées mais incapables de jouer, comme Kevin Durant ou Zion Williamson.

Mais les listes réelles pour le match ne seront décidées que 30 minutes avant le coup d’envoi. Depuis 2019, le NBA All-Star Draft a lieu bien avant le match. Cette année, il se déroule juste avant la dénonciation, créant ainsi le potentiel de toutes sortes de chaos délicieux autour des coéquipiers et des adversaires.

Consultez The Step Back pour plus d’informations, d’analyses, d’opinions et une couverture unique du basket-ball. N’oubliez pas de nous suivre sur Twitter Twitter et Instagram et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne par e-mail, Le tableau blanc.