Quand les humains ont traité pour la première fois le cancer, une mise à jour importante a eu lieu

Une nouvelle étude décrit une réalisation potentielle impressionnante de la civilisation égyptienne antique, bien au-delà des pyramides. Selon les recherches, les anciens Égyptiens pourraient avoir été les premiers à explorer et à traiter le cancer. Cette découverte est basée sur deux crânes découverts à Gizeh et conservés à l’Université de Cambridge, dont l’un montre des preuves d’une intervention chirurgicale visant à traiter des tumeurs cérébrales. Le crâne appartenait à un homme d’une trentaine d’années décédé il y a plus de 4 000 ans, entre 2686 et 2345 avant JC. Les analyses ont révélé qu’il présentait plus de 30 lésions osseuses cancéreuses, ainsi que des marques de coupure faites par un instrument métallique pointu, impliquant une intervention chirurgicale pour éliminer les excroissances, le le journal Wall Street rapports.