LES horloges vont changer ce mois-ci avec la fin de l’heure d’été britannique, avec l’hiver qui approche à grands pas.

Chaque année au Royaume-Uni, les horloges reculent d’une heure à 2 heures du matin le dernier dimanche d’octobre, avant d’avancer à nouveau en mars.

Quand les horloges reculent-elles ?

Les horloges remonteront un jour avant Halloween cette année.

À 2 heures du matin le dernier dimanche d’octobre, qui tombe cette année le dimanche 30 octobre 2022, les horloges changeront à nouveau – nous donnant une heure de soleil supplémentaire à l’approche des mois les plus froids et les plus sombres.

Dès lors, nous serons officiellement de retour sur l’heure de Greenwich (GMT) au lieu de l’heure d’été britannique (BST).

Une façon utile de se souvenir de la façon dont les horloges vont changer est – “sortir en avant, reculer”.

Perdons-nous une heure de sommeil ?

La bonne nouvelle est que la réponse est non – nous ne perdons pas une heure de sommeil lorsque les horloges reculent.

Au lieu de cela, alors que nous passons de l’heure d’été britannique (BTS) à l’heure de Greenwich (GMT), nous reculerons nos horloges d’une heure, ce qui signifie que vous gagnerez une heure de sommeil supplémentaire.

Pourquoi les horloges reculent-elles ?

À l’origine, les horloges ont été modifiées pour économiser de l’énergie et encourager les gens à profiter des heures plus longues de la lumière du jour.

L’idée est née en Grande-Bretagne et a été proposée par le constructeur William Willett, qui voulait que les gens profitent au maximum des journées d’été en se levant plus tôt et en passant plus de temps à l’extérieur.

En 1907, utilisant ses propres ressources financières, Willett publie une brochure intitulée The Waste of Daylight , faisant campagne pour faire avancer les horloges au début des mois de printemps et d’été et pour revenir au GMT à l’automne.

Le déclenchement de la Première Guerre mondiale a rendu la question encore plus importante, principalement en raison de la nécessité d’économiser le charbon.

Puis, neuf ans plus tard, après une campagne inlassable, en 1916, cela est entré en vigueur dans la loi britannique et a changé la façon dont nous vivons le passage des saisons.