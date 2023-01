À mesure que les jours s’allongent, le Royaume-Uni passe à l’heure d’été britannique en avançant les horloges d’une heure.

La date à laquelle cela se produit change d’année en année, voici comment savoir quand il s’agit de la BST en 2023.

Les horloges avancent le dernier dimanche de mars de chaque année. Crédit : Getty

Quand les horloges avancent-elles ?

Au Royaume-Uni, nos horloges avancent en mars, le dernier dimanche du mois.

Ils changeront le dimanche 26 mars 2023 à 1 h du matin, en avançant d’une heure, marquant le début de l’heure d’été britannique (BST).

Pendant la BST, il y aura de la lumière du jour plus longtemps, le soleil se lèvera de plus en plus tôt chaque jour alors que le pays se dirige vers le solstice d’été.

Le soir, le soleil se couchera plus tard, jusqu’à 21h20 le jour le plus long de l’année.

Le solstice d’été est le jour le plus long de l’année et compte en moyenne 16 heures d’ensoleillement.

Ce sera le mercredi 21 juin 2023.

Après le solstice, le nombre d’heures de lumière du jour diminuera progressivement de jour en jour.

Le Royaume-Uni reviendra ensuite à l’heure moyenne de Greenwich (GMT), laissant BST derrière lui.

Les horloges remonteront le dimanche 29 octobre 2023, à 2h du matin, où nous nous dirigerons vers l’hiver.

Les horloges changent deux fois par an au Royaume-Uni.

Pourquoi les horloges avancent-elles ?

La principale raison du changement d’horloge est d’utiliser l’heure d’été.

Ceci est fait car cela nous permet d’économiser de l’énergie et d’utiliser la lumière solaire supplémentaire à laquelle nous avons accès.

Compte tenu du coût de la vie élevé en ce moment, cela sera précieux car cela nous permettra à tous d’économiser de l’argent sur les factures d’électricité.

La moindre utilisation de l’électricité signifie également qu’elle sera meilleure pour l’environnement.

Avons-nous plus de sommeil lorsque les horloges avancent ?

Malheureusement, l’inconvénient des horloges qui avancent est que nous perdons une heure de sommeil.

Nous perdons l’heure de 1h à 2h du matin à mesure que nous avançons les horloges.

Une fois que les horloges reculeront, nous gagnerons à nouveau l’heure et nous pourrons tous profiter de la joie de dormir davantage.