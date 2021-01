Quand les foules ont afflué aux concerts du MS Subbulakshmi malgré les craintes d’une attaque japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale

MS Subbulakshmi a été le premier artiste à recevoir le Bharat Ratna. Doyen de la musique carnatique, elle a également reçu le prix Ramon Magsaysay. Sa carrière de plusieurs décennies et ses contributions significatives au style et à la présentation de la musique carnatique font également d’elle l’une des icônes de la musique classique et culturelle les plus appréciées de l’Inde, mais on en sait peu sur sa vie personnelle, les choix qu’elle a faits hors scène, ses idéologies. et approche de la musique.

Une nouvelle biographie de Keshav Desiraju tente d’y remédier. Titré De la voix douée, la vie et l’art de Subbulakshmi, le livre plonge dans les aspects privés de la vie de la chanteuse et de sa personnalité publique et montre comment elle et la musique carnatique se sont influencées et se sont façonnées.

La biographie est également fascinante car elle explore parallèlement l’histoire de la musique indienne – décrit comment la musique en est venue à être jouée lors de concerts et comment les chanteurs classiques traditionnels ont perdu le patronage avec l’avènement du gramophone, de la radio et du talkie-walkie.

Subbulakshmi est devenu célèbre à un très jeune âge. En 1941, alors qu’elle n’avait que vingt-cinq ans, elle fut félicitée à Bangalore par Sir CV Raman et présenta un service à thé en argent de Lady Lokasundari Raman. Plus tôt cette année-là, elle était apparue dans un concert de sabha à Calcutta et peu de temps après, son portrait avait été dévoilé à Vellore par le président de la Madras Music Academy, qui a noté qu’elle était « une personnalité exceptionnelle parmi les musiciens vocaux (avec) une voix de douceur et puissance exquises »et une avec« un sens fin et précis du rythme ».

Dans le livre, l’auteur rappelle comment la chanteuse a continué à attirer de grandes foules à ses concerts malgré la peur des attaques japonaises, pendant la seconde guerre mondiale. Il écrit,

<< Madras a été touchée par la Seconde Guerre mondiale et les premiers mois de 1942 ont vu l'émigration de plus de 200 000 personnes. Plusieurs bureaux gouvernementaux ont été déplacés à l'intérieur des terres et la peur d'une attaque japonaise a conduit à la panique, mais les choses se sont réglées en mai 1942. Il On ne sait pas immédiatement si et comment cela a eu un impact sur la scène culturelle.

Subbulakshmi a continué d’attirer des foules record pendant cette période. Un récit contemporain appelle en plaisantant à la présence de la police à son prochain récital après ce qui semble avoir été des scènes chaotiques lors d’une précédente où un millier de personnes se sont présentées dans un lieu qui ne pouvait accueillir que 500 personnes. »

Subbalakshmi avait de nombreux admirateurs célèbres à son époque, mais elle aimait particulièrement Jawaharlal Nehru, qui la considérait comme sa fille aînée, puisqu’elle avait un an de plus qu’Indira Gandhi et lui parlait toujours comme « la reine de la chanson » lors de ses concerts. Dans le livre, l’auteur écrit,

«Sa proximité avec Jawaharlal Nehru, et au fil des ans avec sa famille, comptait beaucoup pour Subbulakshmi. Sa première rencontre avec lui eut peut-être lieu en décembre 1947 lors de la libération de Meera à Delhi. Elle parlait fréquemment de la façon dont il la considérait, née de 1916 à 1917 d’Indira, car son aîné, mootta kuzhandai, et la famille Sadasivam peuvent même parfois avoir séjourné à Teen Murti House, la résidence officielle du premier ministre.Nous avons également noté le concert de mars 1949 où le premier ministre était présent.

Une rencontre plus connue entre Subbulakshmi et Jawaharlal a eu lieu au récital du 29 novembre 1953 au profit de la mission Ramakrishna. C’était la deuxième fois qu’il la décrivait comme la reine de la chanson. Rappelant l’événement des décennies plus tard, un journaliste chevronné a écrit sur ce qu’il considérait comme « … une relation amicale profonde entre un homme et une femme sans aucune trace de sensualité », le Premier ministre se rendant sur scène alors que le public se dispersait. tenez la main de l’artiste en hommage.

Une autre réunion a eu lieu lors de la cérémonie du 5 octobre 1955 lorsque la première pierre de l’actuel auditorium de l’Académie de musique a été posée. Là encore, le Premier ministre a répété devant un public bondé, pour la troisième fois, la réplique désormais clichée selon laquelle Subbulakshmi était la reine de la chanson. Cette proximité n’est pas passée inaperçue et le journal humoristique Shankar’s Weekly, dans sa dénonciation des favoris du Premier ministre, a récompensé M. Subbulakshmi [sic] le prix de Ram Bandhu, deuxième classe et du Rani-ki-Jhansi, deuxième classe. «

Les années 1950 ont vu une ascension fulgurante du chanteur carnatique. Elle s’est entraînée intensivement et a joué dans un nombre record de sabhas, de concerts-bénéfice et de mariages. Une liste partielle consultée par l’auteur montre qu’elle a joué dans au moins trente-six récitals de bienfaisance au cours de la décennie. Les années 50 ont également inauguré de nouveaux styles et modes, de nombreuses femmes indiennes participant à des scènes sociales et culturelles. Alors que la plupart ont choisi des moyens modernes, Subbulakshmi n’a pas changé son style traditionnel par excellence. Desiraju déclare,

« Intimates a écrit sur son toilettage impeccable, sa minutie dans tout ce qui concerne son apparence, ses manières délicates à table, son amour des fleurs et des parfums. Pour une femme issue d’un milieu aussi humble que le sien, elle avait un style extraordinaire et, dans le temps, est venu pour représenter le style indien du sud élevé.

Un détail attachant des glorieuses années de concert de Subbulakshmi était d’être l’une des rares personnes à avoir eu une couleur qui porte son nom. MS blue était le nom donné à une nuance distinctive de bleu, d’encre, mais irisée et traversée de reflets noirs et verts, qui était utilisée dans les saris tissés spécialement pour elle.

Les extraits suivants ont été publiés avec l’autorisation de HarperCollins.