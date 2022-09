Quand les femmes devraient être dépistées pour diverses conditions et maladies – Shaw Local

Les soins préventifs sont un élément clé d’un régime de soins de santé efficace. Les soins préventifs ne sont pas une approche unique, car divers facteurs influenceront ce qu’une personne devrait faire à un moment donné pour assurer sa santé globale. L’âge, les antécédents médicaux et les antécédents familiaux sont trois facteurs qui pourraient influencer un régime de soins préventifs. Le sexe est une autre variable qui affecte les soins préventifs, et les femmes doivent savoir que les directives de dépistage pour diverses affections et maladies peuvent être différentes pour elles et pour les hommes. Les antécédents médicaux personnels des femmes peuvent affecter la fréquence à laquelle elles doivent être dépistées pour diverses conditions, mais ces recommandations de dépistage du groupe de travail sur les services préventifs des États-Unis peuvent servir de ligne directrice pour les femmes.

• Tension artérielle : la tension artérielle doit être vérifiée au moins une fois tous les deux ans si les femmes sont considérées comme en bonne santé (moins de 120/80) ou annuellement si elles sont au-dessus de la normale (entre 120/80 et 139/89).

• Densité osseuse : Les femmes devraient passer un test de densité osseuse au moins une fois à l’âge de 65 ans. Les femmes de moins de 65 ans peuvent parler avec leur médecin si elles veulent le test.

• Cancer du sein : L’USPSTF recommande aux femmes âgées de 50 à 74 ans de programmer une mammographie tous les deux ans. Les femmes de 75 ans et plus peuvent discuter si le test est toujours nécessaire après 74 ans.

• Cancer du col de l’utérus : Les femmes âgées de 21 à 65 ans qui ont un col de l’utérus devraient subir un test Pap tous les trois ans. À l’âge de 30 ans, un test Pap et un test HPV tous les cinq ans sont une option. Les femmes de plus de 65 ans peuvent discuter avec leur médecin de la nécessité de continuer à subir un test Pap.

• Cancer colorectal : le dépistage du cancer colorectal est recommandé pour les femmes âgées de 50 à 75 ans. Les femmes peuvent discuter du test à passer avec leur médecin, qui peut également les informer de ce qu’il faut faire après avoir atteint l’âge de 75 ans.

• Diabète : Les femmes dont la tension artérielle est supérieure à 135/80 doivent subir un test de dépistage du diabète. Les femmes qui prennent des médicaments pour l’hypertension artérielle devraient également être testées.

• VIH/SIDA : Les femmes devraient subir un test de dépistage du VIH/SIDA au moins une fois après l’âge de 20 ans ou avant si elles présentent un risque élevé de contracter le VIH.

• Profil lipidique : L’USPSTF recommande un profil lipidique de routine à partir de 20 ans pour les femmes présentant un risque accru de maladie cardiaque.

• Cancer du poumon : Les femmes ayant des antécédents de tabagisme devraient subir un test annuel par tomodensitométrie à faible dose entre 55 et 80 ans. Cela inclut les femmes qui ont cessé de fumer au cours des 15 dernières années.

• MST : Les femmes sexuellement actives ou enceintes doivent être testées chaque année pour la chlamydia jusqu’à l’âge de 24 ans. Les tests annuels pour la chlamydia, la gonorrhée et la syphilis doivent se poursuivre après l’âge de 25 ans pour les femmes à risque accru de MST. Les femmes peuvent discuter des facteurs de risque avec leur médecin.