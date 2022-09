Quand les femmes atteintes d’un cancer du sein à un stade précoce peuvent-elles éviter la radiothérapie après une tumorectomie ?

La recherche émergente pourrait permettre à un plus grand nombre de femmes atteintes d’un cancer du sein à un stade précoce d’éviter la radiothérapie en toute sécurité.



Les femmes diagnostiquées avec un cancer du sein à un stade précoce peuvent souvent choisir de subir une tumorectomie, qui élimine uniquement les tissus cancéreux et une mince marge de cellules saines environnantes au lieu de tout le sein. Les directives actuelles sur le cancer pour la plupart des femmes de moins de 65 ans recommandent de suivre une tumorectomie avec radiothérapie, qui cible les cellules cancéreuses errantes qui pourraient autrement provoquer la récidive ou la propagation du cancer du sein à d’autres parties du corps.

Une nouvelle étude présentée lors de la réunion annuelle 2022 de l’American Society of Clinical Oncology pourrait éventuellement étendre une option pour ignorer la radiothérapie à certaines femmes aussi jeunes que 55 ans. expert.

Un risque moindre de récidive du cancer du sein

Point de repère 2004 recherchercomplétées par des études ultérieures, ont aidé les experts en cancérologie à élaborer des lignes directrices définissant quelles femmes atteintes d’un cancer du sein à un stade précoce pourraient omettre en toute sécurité les radiations après une tumorectomie.

Généralement, cette option est offerte aux femmes de 65 ans ou plus qui ont de petites tumeurs avec des cellules non agressives qui ne se sont pas propagées aux ganglions lymphatiques. Médicalement, cela est décrit comme une tumeur T1N0, grade 1-2. Les tumeurs doivent être positives pour les récepteurs aux œstrogènes, ce qui signifie que l’hormone œstrogène aide à alimenter leur croissance. Ils doivent également avoir une marge adéquate de tissu normal entourant la tumeur coupée pour s’assurer que tout le cancer a été retiré. Les femmes qui décident d’omettre la radiothérapie reçoivent à la place un médicament connu sous le nom d’hormonothérapie pendant cinq ans. Cela empêche les cellules cancéreuses d’utiliser des hormones comme les œstrogènes pour se développer et se propager.

“Cela a longtemps été la norme de soins chez les femmes de 65 ans ou plus. Maintenant, le débat est de savoir si nous pouvons également omettre la radiothérapie pour un groupe plus important de patientes atteintes d’un cancer du sein. Par exemple, pouvons-nous adopter cette approche chez les patientes de moins de 65 ans, si les patients sont choisis avec soin ? » déclare le Dr Nadine Tung, directrice du programme de risque et de prévention du cancer et d’oncologie médicale du sein au Beth Israel Deaconess Medical Center.

Que suggèrent les nouvelles preuves ?

Les nouvelles preuves suggèrent que les femmes plus jeunes présentant des caractéristiques tumorales similaires à celles décrites ci-dessus pourraient également être en mesure de renoncer à la radiothérapie sans augmenter leurs risques de récidive. Au lieu de cela, ils suivraient une thérapie endocrinienne pendant cinq ans.

L’étude impliquait 500 femmes de 55 ans et plus avec des cancers du sein à un stade précoce similaires aux critères établis pour sauter le rayonnement pendant le traitement. Il permettait également aux femmes de s’inscrire si la marge de tissu mammaire normal retiré était très mince (seulement 1 millimètre ou plus). L’analyse a utilisé un test supplémentaire sur les cellules tumorales retirées lors de la tumorectomie pour confirmer qu’elles se développaient lentement.

Sur un suivi moyen de cinq ans, l’étude a révélé que le taux de récidive du cancer du sein dans le même sein était de 2,3 % chez les femmes qui ont sauté la radiothérapie après une tumorectomie et qui ont plutôt pris des inhibiteurs endocriniens – le même taux attendu avec l’utilisation de la radiothérapie, qui était impressionnant, dit le Dr Tung. “La plupart des récidives se produiront dans les cinq ans. S’ils sont reproductibles, les résultats pourraient suggérer un nouvel ensemble de critères pour éviter les radiations.”

Des résultats prometteurs, mais des obstacles redoutables subsistent

Les résultats de l’étude sont considérés comme préliminaires et d’autres recherches approfondies sont nécessaires pour confirmer ses résultats. Un obstacle supplémentaire rend difficile la traduction de ces résultats d’essais en pratique clinique : la fiabilité du test utilisé dans l’étude pour démontrer que les cancers se développaient lentement – appelé Ki67 – varie, et de nombreux hôpitaux ne l’utilisent pas systématiquement. pour évaluer les tumeurs du sein.

“Il sera utile d’évaluer les résultats d’autres études omettant le rayonnement pour être sûr que nous avons identifié d’autres patientes atteintes d’un cancer du sein invasif pour lesquelles le rayonnement peut être omis en toute sécurité”, a déclaré le Dr Tung. “Certaines de ces études utilisent des tests moléculaires pour évaluer les caractéristiques du cancer du sein, et nous attendons également les résultats de ces essais.”

Questions à poser à votre équipe de cancérologie

Pour les femmes diagnostiquées avec un cancer du sein à un stade précoce qui veulent savoir si une radiothérapie est nécessaire après une chirurgie de tumorectomie, le Dr Tung suggère de poser ces questions à votre équipe d’oncologie :