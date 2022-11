Avec leur victoire sur l’Iran lors du dernier match du groupe B, les États-Unis se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022. Alors, quand les États-Unis joueront-ils la prochaine Coupe du monde ?

La victoire des États-Unis couplée à la victoire de l’Angleterre dans leur match contre le Pays de Galles signifie que les États-Unis ont terminé à la deuxième place du groupe B. Ce positionnement prépare les États-Unis avec un affrontement contre les Pays-Bas samedi à 10h00 HE en huitièmes de finale ce week-end.

Le classement final du groupe B

Les États-Unis ont joué pour la dernière fois en huitièmes de finale lors de leur précédente participation à la Coupe du monde, à Brésil 2014. Cette année-là, ils sont tombés face à la Belgique en huitièmes de finale. Ils se sont inclinés au même tour en 2010 en Afrique du Sud, perdant 2- 1 au Ghana en prolongation après la performance mémorable de dernière minute lors de leur dernier match de groupe. Le plus loin que les États-Unis aient avancé dans les temps modernes remonte à 2002, lorsqu’ils se sont qualifiés pour les quarts de finale, s’inclinant de justesse contre l’Allemagne 1-0 après avoir battu leurs rivaux mexicains 2-0 en huitièmes de finale.

Avec un match à élimination directe diffusé un week-end – le premier match américain hors semaine du tournoi 2022 – ce sera sûrement un événement massif dans tout le pays, avec des fans de football se réunissant pour participer à l’action.

Vous pouvez regarder le match sur FOX en anglais, disponible via fuboTV, et sur Telemundo et Peacock pour une couverture en espagnol.

Pour une liste complète des endroits où vous pouvez regarder les matchs, visitez notre page Programme de télévision et de streaming de la Coupe du monde.

Crédit photo : IMAGO / Ulmer/Teamfoto