Des millions d’adultes se font vacciner chaque jour contre le COVID-19 aux États-Unis, mais des essais sont toujours en cours pour déterminer l’innocuité et l’efficacité des vaccins chez les enfants.

Moderna a annoncé mardi avoir administré les premières doses de son vaccin COVID-19 aux enfants de moins de 12 ans. La société a lancé un essai chez des jeunes de 12 à 17 ans en décembre 2020.

«Cette étude pédiatrique nous aidera à évaluer l’innocuité et l’immunogénicité potentielles de notre candidat vaccin COVID-19 dans cette importante population plus jeune», a déclaré le PDG de Moderna, Stéphane Bancel. L’immunogénicité est la capacité de déclencher la réponse immunitaire d’un corps.

Un porte-parole de Pfizer a déclaré que la société avait terminé d’inscrire des participants à son essai auprès d’adolescents âgés de 12 à 15 ans.

Alors que les États subissent des pressions pour renvoyer leurs enfants à l’école, les parents se demandent quand leurs enfants pourront se faire vacciner contre le COVID-19. Voici à quel moment les experts s’attendent à ce que cela se produise:

Quand les enfants peuvent-ils recevoir le vaccin COVID-19?

Les vaccins Moderna et Johnson & Johnson sont autorisés pour les personnes de 18 ans et plus, et le vaccin Pfizer est autorisé pour les 16 ans et plus.

Moderna et Pfizer ont terminé leur inscription à des études sur des enfants âgés de 12 ans et plus et prévoient de publier les données au cours de l’été. Si les régulateurs clarifient les résultats, les jeunes adolescents pourraient commencer à se faire vacciner une fois qu’il y aura suffisamment de réserves.

«Pour les enfants de 12 ans et plus, je pense que nous aurons un vaccin homologué avant l’année scolaire 2021-2022», a déclaré le Dr Robert Frenck, directeur du Gamble Vaccine Research Center et chercheur principal pour l’essai de vaccin Pfizer COVID-19 à Centre médical de l’hôpital pour enfants de Cincinnati.

Il y a de plus en plus de preuves que les adolescents sont plus susceptibles de transmettre le COVID-19. Un rapport des Centers for Disease Control and Prevention a révélé environ deux fois l’incidence du COVID-19 chez les adolescents de 12 à 17 ans que chez les enfants âgés de 5 à 11 ans de mars à septembre 2020.

Les vaccins ont tendance à être testés chez les adultes, puis les adolescents, avant d’être essayés chez les jeunes enfants et les bébés, qui peuvent avoir besoin de doses plus faibles ou avoir des réactions différentes.

Moderna a commencé à vacciner les jeunes enfants dans ses essais. Un porte-parole de Pfizer a déclaré que la société espérait disposer de données sur des enfants de 12 à 15 ans au cours de la première partie de cette année et, sur la base de ces résultats, pourrait démarrer un essai chez de jeunes enfants.

Aucune des deux sociétés n’a confirmé de calendrier, mais Frenck a deviné qu’un vaccin pour les jeunes enfants pourrait être disponible au printemps 2022, ou «peut-être un peu plus tôt».

J&J a déclaré que la société était en « pourparlers avec les régulateurs et les partenaires concernant l’inclusion des populations pédiatriques », selon un communiqué envoyé mardi aux USA TODAY.

Les vaccins COVID-19 sont-ils sans danger pour les enfants?

Les experts en santé ont déclaré que les vaccins seraient probablement aussi sûrs pour les enfants qu’ils l’avaient prouvé pour les adultes.

« Cela va être un fait », a déclaré Frenck.

Plus de 109 millions de doses de vaccins COVID-19 ont été administrées aux États-Unis, a rapporté le CDC. Pendant ce temps, l’agence a reçu 1 913 rapports de décès parmi les personnes ayant reçu le vaccin, mais n’a trouvé aucune preuve que la vaccination y contribuait.

Les vaccins sont sans aucun doute sans danger chez les adultes, a déclaré le Dr Cody Meissner, chef des maladies infectieuses pédiatriques à l’hôpital pour enfants Tufts, mais il aimerait voir des essais robustes qui prouvent l’innocuité et l’efficacité chez les adolescents et les enfants avant de faire une déclaration similaire.

Moderna, Pfizer ou J&J:Et si vous aviez le choix du vaccin COVID-19? Les différences sont minimes, mais elles existent

« Une certaine hésitation à vacciner les enfants est appropriée », a-t-il déclaré. « Nous avons besoin de vaccins pour les enfants parce que nous voulons créer une immunité collective, cela ne fait aucun doute. Mais nous devons le faire en toute sécurité. »

Frenck a déclaré que les participants aux essais sont pour la plupart en bonne santé sans conditions médicales sous-jacentes, mais il espère étendre les essais aux enfants qui pourraient avoir un système immunitaire affaibli d’ici l’été.

Y a-t-il des différences entre les vaccins administrés aux enfants et aux adultes?

Bien que la composition des vaccins puisse ne pas changer, le dosage pourrait, selon les experts.

Les adolescents sont susceptibles de recevoir la même dose que les adultes, mais les enfants de moins de 12 ans peuvent recevoir une dose plus faible.

Chez les jeunes enfants, les chercheurs peuvent commencer avec un quart de la dose régulière, a déclaré Frenck. Si les choses semblent bien, ils peuvent décider d’augmenter la dose dans ce même groupe d’âge ou de passer au groupe d’âge suivant.

Les jeunes enfants peuvent se retrouver avec une dose plus faible car leur réponse immunitaire fonctionne bien contre le COVID-19. Ce n’est pas le cas de tous les vaccins.

«Si vous regardez le vaccin contre la grippe, nous utilisons la même dose de vaccin contre la grippe chez un enfant de 6 mois que nous le faisons chez un enfant de 64 ans», a déclaré Frenck.

Il a souligné que le COVID-19 chez les enfants est pire que la grippe.

Bien que le COVID-19 soit généralement bénin chez les enfants, dans de rares cas, il peut provoquer des maladies graves et même la mort. Plus de 260 enfants sont morts du coronavirus contre 188 enfants de la grippe au cours de la saison 2019-2020, selon les données du CDC et de l’American Academy of Pediatrics.

«Si vous comparez (260) à 500 000 décès, c’est un très petit nombre», a déclaré Frenck. «Mais ce sont des enfants qui étaient en parfaite santé jusqu’à ce qu’ils soient COVID.»

Pourquoi les essais adultes et pédiatriques ne pourraient-ils pas avoir lieu en même temps?

Les chercheurs avaient besoin de données provenant des essais sur des adultes pour comprendre un degré de sécurité et d’efficacité avant d’aller de l’avant avec les adolescents et les jeunes enfants, ont déclaré des experts de la santé.

«Vous devez avoir plus d’une justification quant à la raison pour laquelle vous testez des vaccins chez les enfants», a déclaré Frenck.

Les experts ont déclaré que les essais sur les adolescents et les enfants ne prendront pas autant de temps que les essais pour adultes, car ils ne nécessitent pas autant de participants que les essais de phase 3 chez les adultes.

Moderna et Pfizer ont mis des mois à recruter 55 000 adultes volontaires pour les essais de phase 3. Pour les essais sur les adolescents, les entreprises auront besoin d’environ 3 000 et 2 600 respectivement.

Les chercheurs ne veulent pas attendre que les participants à l’essai entrent en contact avec une personne infectée par le COVID-19 pour déterminer l’efficacité du vaccin, contrairement aux essais pour adultes. Au lieu de cela, ils mesureront la réponse immunitaire des enfants et la compareront à celle des adultes.

« Si vous obtenez la même réponse immunitaire, alors l’extrapolation est que vous avez la même protection », a déclaré Frenck.

Contributeur: Karen Weintraub

La couverture santé et sécurité des patients à USA TODAY est rendue possible en partie grâce à une subvention de la Fondation Masimo pour l’éthique, l’innovation et la concurrence dans le secteur de la santé. La Fondation Masimo ne fournit aucune contribution éditoriale.