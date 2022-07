Quand les dons en espèces ne fonctionnent pas

Je suis un grand fan d’argent liquide. Comme la plupart d’entre vous, je suis favorable aux gens qui me donnent de l’argent, mais plus généralement, je pense que distribuer de l’argent sans restriction, que ce soit sous forme papier ou numérique, est un moyen sous-estimé et efficace d’aider les gens.

Comme nous l’avons vu à Future Perfect, les évaluations des programmes monétaires ont montré qu’ils peuvent fonctionner comme stimulant économique dans l’une des régions les plus pauvres du Kenya, aider un programme de thérapie à réduire la criminalité au Libéria, réduire le sans-abrisme à Vancouver, lutter contre la faim dans les régions où crises alimentaires et réduire la pauvreté des enfants aux États-Unis.

Un grand enthousiasme s’accompagne d’une grande responsabilité, cependant – en particulier, la responsabilité de mettre en évidence les preuves et les recherches qui remettent en question mes croyances existantes, même celles qui semblent aussi évidentes que “obtenir de l’argent, c’est bien”. Ces derniers jours ont vu la publication de trois grandes études sur les transferts monétaires aux États-Unis, et ces études ont révélé que les transferts faisaient… très peu.

Obtenir un stimmy supplémentaire en 2020

Les deux premières études proviennent de la même équipe, composée de Brian Jacob de l’Université du Michigan, Natasha Pilkauskas, Katherine Richard et Luke Shaefer, et d’Elizabeth Rhodes d’OpenResearch, un laboratoire qui mène une étude distincte sur la trésorerie à long terme. Leurs articles analysent deux séries différentes de subventions en espèces de 1 000 $ de l’association caritative GiveDirectly, qui a distribué l’argent aux ménages américains en mai 2020 et à nouveau en octobre de la même année. L’argent était destiné aux personnes à faible revenu, les bénéficiaires étant recrutés à partir d’une application mobile qui aide les utilisateurs à gérer leurs avantages SNAP / coupons alimentaires.

Après avoir sondé les bénéficiaires, ainsi qu’un groupe témoin de non-bénéficiaires, les chercheurs n’ont trouvé aucune différence entre les deux groupes sur l’un des cinq résultats qui les intéressaient : difficultés matérielles, problèmes de santé mentale, conflits entre partenaires, problèmes de comportement de l’enfant et problèmes de parentalité.

Dans l’étude couvrant les paiements de mai 2020, ils ont trouvé une certaine réduction des difficultés matérielles chez les ménages à très faible revenu en particulier, et quelques preuves faibles que la santé mentale s’est améliorée. Mais c’était à propos de ça. Et en octobre, il n’y avait même pas ces doublures argentées – même dans les sous-groupes, aucun effet significatif n’a été trouvé.

La troisième étude provient d’une équipe différente (Ania Jaroszewicz et Jon Jachimowicz de Harvard et Oliver Hauser et Julian Jamison de l’Université d’Exeter) et a une conception légèrement différente : leur article a analysé un programme de paiement en espèces où 1 374 bénéficiaires ont reçu 500 $, 699 bénéficiaires ont reçu 2 000 $. , et un groupe de contrôle n’a rien obtenu. Le ménage médian recevant de l’argent gagnait 1 028 $ par mois ou 12 336 $ par an, en dessous du seuil de pauvreté pour une personne seule, beaucoup moins pour une famille. Comme les papiers des chercheurs du Michigan, les fonds ont été décaissés légèrement après le début de la pandémie, mais dans ce cas, les transferts ont été effectués progressivement : de juillet 2020 à mai 2021.

(Remarque : le document indique que les transferts ont été financés par “une organisation nationale à but non lucratif spécialisée dans la fourniture de transferts en espèces sans restriction aux personnes à faible revenu”. Dans un e-mail, Jaroszewicz a déclaré que le bailleur de fonds souhaitait rester anonyme.)

L’équipe de Harvard/Exeter est arrivée à la même conclusion que l’équipe du Michigan : les auteurs n’ont trouvé « aucune preuve que [cash] eu des impacts positifs sur nos résultats d’enquête prédéfinis à tout moment. » Si quoi que ce soit, ils ont trouvé négatif résultats pour le bien-être financier, médical et psychologique déclaré des bénéficiaires – bien que les auteurs soutiennent que cela est probablement dû à l’attrition de l’étude, et veillent à limiter leur conclusion à “l’argent n’a rien fait de positif” plutôt qu’à “l’argent a causé du tort”.

Pourquoi l’argent comptant n’a-t-il pas aidé?

Alors… qu’est-ce qui s’est passé ? Pourquoi ne pas donner aux Américains à très faible revenu jusqu’à 2 000 $ les a-t-il amenés à déclarer une plus grande sécurité financière, une meilleure santé mentale, voire simplement être plus heureux?

L’équipe de Harvard/Exeter avance une raison intéressante : obtenir l’argent a rappelé aux bénéficiaires qu’ils étaient pauvres, sans faire grand-chose pour changer cette condition à long terme, ce qui a entraîné une détérioration de la santé psychologique et une baisse du bonheur des bénéficiaires. Les bénéficiaires ont déclaré penser davantage à l’argent, ont signalé plus de besoins financiers dans leur vie et étaient plus susceptibles de dire qu’ils étaient stressés par la façon de dépenser l’argent que les personnes qui n’a pas prendre l’argent. Cela indique que les chèques augmentent la « saillance » des besoins financiers des gens, ce qui, à leur tour, leur cause de la détresse.

Les deux équipes de chercheurs évoquent l’attrition de l’enquête comme explication possible : il était courant pour les bénéficiaires et les membres du groupe témoin de refuser de répondre aux enquêtes de suivi, et il était possible que ceux qui n’avaient pas répondu aux enquêtes différaient systématiquement de ceux qui l’a fait, d’une manière qui a affecté les résultats. C’est le même genre de problème qui a conduit à des sondages électoraux américains en 2016 et 2020.

Il y a aussi le fait que 2020, comme vous vous en souvenez peut-être vaguement, a été une moment bizarre. Ce n’est pas seulement parce qu’il y avait une pandémie en cours sans vaccin, accompagnée d’un isolement sévère qui a considérablement affecté la santé mentale et physique des gens. Grâce à des actions fédérales sans précédent, les Américains à faible revenu se trouvaient également dans une situation financière exceptionnellement bonne.

Dans les trois études, les bénéficiaires avaient reçu des chèques de relance d’une valeur de 1 200 $ par adulte et de 500 $ par enfant quelques mois auparavant. Certains des bénéficiaires de l’étude Harvard / Exeter ont également reçu les chèques de décembre 2020 d’une valeur de 600 $ chacun et les chèques de mars 2021 d’une valeur de 1 400 $ chacun. De nombreux bénéficiaires dans les trois études ont probablement bénéficié de prestations d’assurance-chômage considérablement améliorées. Les bénéficiaires de l’assurance-chômage avaient des revenus médians bien inférieurs à ceux de la population générale, en particulier les bénéficiaires du nouveau programme d’assistance en cas de pandémie de chômage, ce qui rend le programme très progressif.

Il semble plausible que une autre le paiement unique ne s’est pas enregistré de la même manière dans le cadre d’interventions fédérales beaucoup plus importantes – en particulier la prestation d’assurance-chômage qui offrait des injections régulières d’argent.

Et en plus, les USA sont un pays riche ! C’était, ironiquement, compte tenu des conditions, un endroit exceptionnellement prospère pour les personnes à faible revenu en 2020. Si vous voulez comparer les transferts en espèces de GiveDirectly aux États-Unis à ceux des villages extrêmement pauvres d’Afrique subsaharienne, l’énorme écart dans les résultats économiques dans les deux endroits est très pertinent.

Les auteurs de Harvard/Exeter notent que les chèques de 2 000 $ qu’ils ont étudiés représentaient environ 16 % du revenu annuel du ménage du bénéficiaire type. En revanche, l’article historique de 2016 étudiant le programme de GiveDirectly au Kenya impliquait un transfert égal à environ deux ans de consommation des ménages (un nombre pas trop différent du revenu, parmi les personnes à faible revenu sans beaucoup d’économies ni accès à des prêts formels). Un chèque d’une valeur de 200 % de votre revenu annuel est évidemment très différent d’un chèque d’une valeur de 16 % ! Bien sûr le premier aurait des effets plus forts.

Les études dont nous avons besoin

Nous pourrions également arriver à un point de rendements décroissants sur ce que nous pouvons apprendre des études sur les baisses de trésorerie ponctuelles, en particulier lorsque les variables de résultat d’intérêt sont les suspects habituels du bien-être financier, mental et physique.

Les programmes de trésorerie ont été étudiés un parcelle. En 2016, le groupe de réflexion de l’Overseas Development Institute (ODI) basé au Royaume-Uni a mené un examen des données probantes sur les programmes monétaires qui a examiné 165 études différentes étonnantes. C’était il y a six ans, et la base de preuves n’a fait que croître depuis avec le grand nombre de projets pilotes sur le revenu de base dans le monde, ainsi que des programmes ponctuels en espèces comme ceux étudiés ci-dessus.

Vous pouvez tirer quelques conclusions de l’immensité de la base de preuves sur l’argent. La première est qu’une poignée de nouvelles études ne devrait pas changer massivement votre point de vue sur le sujet. S’il n’y avait qu’un seul article antérieur dans le monde étudiant une baisse d’argent comme celles décrites ci-dessus, une seule nouvelle étude doublerait la base de preuves. Ce serait un gros problème et devrait considérablement ajuster vos points de vue. Mais passer de 165 à 166 études n’est pas un changement radical.

Deuxièmement, il vaut la peine de se demander si la communauté de la recherche concentre ses ressources sur les questions les plus importantes qui restent à propos de l’argent. Le rapport de l’ODI a conclu qu’en moyenne, l’argent liquide a un certain nombre d’effets bénéfiques en termes de réduction de la pauvreté, de constitution d’actifs et d’amélioration de la santé. Il peut y avoir des rendements décroissants dans les pays riches dotés de filets de sécurité étendus, comme détaillé dans les nouvelles études ci-dessus. Mais dans l’ensemble, les preuves que donner de l’argent aux gens réduisent la privation sont solides.

Il est important d’ajouter des nuances à cette histoire, comme le moment où les rendements décroissants s’installent, et si un groupe effectue des transferts De toute façoncomme cela semblait être le cas avec GiveDirectly, autant mener une étude de l’effort en parallèle.

Mais il y a des questions majeures sans réponse sur l’argent qui n’ont pas autant de preuves derrière elles. Les gens, par exemple, s’en sortent-ils mieux (sur n’importe quel nombre de mesures) s’ils reçoivent une somme forfaitaire importante ou s’ils reçoivent des paiements mensuels plus petits ? Le mode de paiement (chèque v. application mobile v. carte de débit prépayée) est-il important ? La connaissance de la provenance de l’argent, qu’il s’agisse du gouvernement, d’une organisation caritative ou d’une branche infranationale du gouvernement, est-elle importante ? Quels sont les effets macroéconomiques d’un grand programme de trésorerie ? Je ne connais qu’une seule étude randomisée majeure sur cette dernière question, mais c’est très important, et quelque chose que les études aléatoires ordinaires ne peuvent pas élucider.

Peut-être que la plus grande question en suspens concernant les programmes en espèces concerne leur économie politique: si les programmes en espèces sont, sur le fond, souvent supérieurs aux programmes d’aide en nature (sous forme de logement ou de nourriture ou autre), pourquoi sont-ils relativement rares ? Pourquoi les politiciens n’aiment-ils pas les passer ? Pourquoi des programmes comme l’élargissement du crédit d’impôt pour enfants aux États-Unis échouent-ils dans les législatures, alors que des efforts comme les conservateurs britanniques pour réduire les prestations en espèces en 2012 ont réussi ?

L’analyste de longue date des politiques de filet de sécurité de DC, Robert Greenstein, a publié un nouvel article sur certaines de ces questions. Il essaie de localiser les facteurs qui expliquent si un programme gouvernemental de filet de sécurité a augmenté ou diminué aux États-Unis au cours des 40 dernières années. Les programmes liés au travail et qui s’adressent aussi bien à la classe moyenne qu’aux pauvres font mieux ; il en va de même pour ceux qui sont financés et administrés par le gouvernement fédéral.

Mais un facteur clé est que les programmes de croissance réussis “fournissent des avantages en nature ou par le biais du code des impôts plutôt qu’en espèces”, comme l’écrit Greenstein. Les programmes pour les personnes âgées ou handicapées sont une exception à cette règle, mais généralement « l’argent liquide » est mauvais pour la survie d’un programme. Regardez la disparition de l’aide aux familles avec enfants à charge, un programme d’aide sociale en espèces terminé en 1997, et l’épanouissement relatif des bons d’alimentation, pour ne citer qu’un exemple.

L’article de Greenstein n’est pas le seul à analyser ces questions (voir l’étude récente de Zachary Liscow de Yale et d’Abigail Pershing montrant que les programmes en nature sont plus populaires parmi les Américains que ceux en espèces). Mais il s’agit d’une ligne de recherche qui est d’une importance cruciale pour le sort de l’argent et qui dispose de beaucoup moins de ressources que les études examinant les effets directs de l’argent sur les bénéficiaires.

Encore une fois, j’apprécie les nouvelles recherches sur les effets immédiats de l’argent. Les trois études ci-dessus ont certainement un peu compliqué mon point de vue. Mais pour les personnes intéressées par les programmes monétaires, ils sont le début, pas la fin, du chemin. Pour progresser, le programme de recherche doit avancer un peu, de ce que fait l’argent à la façon de faire de l’argent.

Une version de cette histoire a été initialement publiée dans la newsletter Future Perfect. Inscrivez-vous ici pour vous abonner!