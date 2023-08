Quand les dames deviennent sauvages (et poilues) – Shaw Local

« Il n’existe pratiquement pas de femmes loups-garous car elles enfreignent toutes les règles classiques de la féminité. Ils ignorent complètement le regard masculin. Leur omission de la culture pop n’est pas un hasard. – croc de fées sur Tumblr.

C’est vraiment un crime absolu, il n’y a pas plus de femmes loups-garous horrifiées. Cela semble être une évidence – je veux dire, les femmes ne pourraient pas s’identifier à une créature fortement influencée par la lune, qui subit des symptômes physiques douloureux et sanglants et de puissantes envies une fois par mois, n’est-ce pas ?

*Regarde directement dans la caméra.*

Bien que nous ayons absolument besoin de plus de femmes loups-garous dans la fiction, il en existe déjà de très bonnes. Aujourd’hui, regard sur six des filles les plus poilues et les plus pleines de dents, en commençant par :

6. Maudit

Les frères et sœurs Ellie (l’emblématique fille gothique Christina Ricci) et Jimmy (Jesse Eisenberg) sont griffés par un très gros chien après un accident de voiture, et peu de temps après, le couple se retrouve à subir des changements inhabituels. Une diseuse de bonne aventure informe Ellie que la seule façon de briser la malédiction sous laquelle ils se trouvent actuellement est de « mettre fin à la lignée » du loup-garou qui les a attaqués, faisant allusion à l’histoire originale de « Wolf Man ».

Maintenant, je ne vais pas prétendre que ce film de Wes Craven est un film particulièrement bon ; grâce à ce croque-mitaine séculaire connu sous le nom de Studio Interference, le projet a été terriblement mal géré et massacré afin de transformer une histoire classée R en une histoire PG-13. Le maestro des effets spéciaux Rick Baker a en fait été licencié (*halètement !*) et ses effets physiques ont été remplacés par CGI (BLASPHÈME !).

Tout cela étant dit : « Cursed » est toujours un divertissement assez solide basé sur les loups-garous, et vaut la peine d’être regardé au moins une fois, ne serait-ce que pour l’une des plus grandes scènes de loups-garous de tous les temps, avec un geste particulier de grossièreté qui vous fera rire. comme une sorcière.

5. Les dents acérées de Toby Barlow

Raconté à travers une prose à la fois intelligente et belle, comme « L’Enfer » de Dante des temps modernes, « Teeth » est l’histoire d’Anthony, un chasseur de chiens solitaire, qui tombe involontairement dans un conflit territorial entre trois meutes de loups-garous cachés dans la plaine. vue dans le monde humain moderne.

Mais il ne s’agit pas seulement de l’histoire d’Anthony : nous avons également « son » point de vue, une louve sans nom qui tombe amoureuse d’Anthony et doit naviguer dans son nouvel amour avec ses anciennes allégeances de meute.

« Sharp Teeth » a remporté de nombreux prix en 2009, mais je n’en entends jamais parler ces jours-ci. Si vous recherchez une version unique du mythe du loup-garou, voici une lecture rapide et poignante, parfaite pour la prochaine saison effrayante.

4. Trick ‘R Treat

Ce film d’anthologie est pour moi un incontournable d’Halloween, et le segment « Surprise Party » en est peut-être mon morceau préféré. Laurie (Anna Paquin), âgée d’une vingtaine d’années, profite du festival d’Halloween de la ville jusqu’à ce que ses amis trouvent des rendez-vous et partent sans elle.

Alors qu’elle se promène dans les bois dans son costume de Chaperon Rouge, un homme l’attaque soudain. Mais malheureusement pour lui, ce Chaperon Rouge a de très grandes dents à lui montrer…

Je m’aime un bon trope, mais j’aime aussi quand un trope est inversé. Et c’est tellement amusant de voir une demoiselle en détresse devenir le grand méchant loup, déjouant les attentes avec une joie sanglante.

3. Un loup comme moi

Mary (Isla Fisher), une chroniqueuse de conseils, est une solitaire avec un bagage émotionnel assez important et assorti. Gary (Josh Gad) est un père célibataire encore sous le choc, même sept ans plus tard, de la mort de sa femme. Le destin continue de réunir Mary et Gary.

Et tandis que Gary est immédiatement attiré par la mystérieuse Mary et que Mary se connecte instantanément avec Emma, ​​la fille de Gary, les deux hommes ont plus que leur propre traumatisme personnel à surmonter : Mary se trouve également être un loup-garou.

Il y a beaucoup de choses que j’aime vraiment dans cette série. J’adore le fait que cela se déroule en Australie, qui n’est pas le premier endroit auquel on pense quand on imagine des « loups-garous ».

J’aime le fait que les aspects surnaturels de l’histoire ne soient pas au premier plan – l’accent principal est mis sur les liens entre Mary et Gary, Gary et Emma, ​​​​et Mary et Emma. Le fait que Mary soit un loup-garou est secondaire, un peu d’assaisonnement supplémentaire pour la saveur.

Et j’aime que Mary ait la quarantaine; presque toutes les autres femmes loups-garous sont des adolescentes ou des jeunes d’une vingtaine d’années, et leur sexualité/sexy est souvent leur caractéristique dominante. Mary est toujours magnifique, cela ne fait aucun doute, mais elle n’est pas représentée uniquement comme une séductrice (littérale) mangeuse d’hommes.

2. Snaps au gingembre

Parlons des pires premières règles de tous les temps : à peine l’adolescente Ginger Fitzgerald (Katherine Isabelle) s’est rendu compte qu’elle avait besoin d’un coussin lorsqu’elle est violemment attaquée par l’animal qui mutilait les chiens de la ville. Ginger et sa sœur Brigitte (Emily Perkins) s’échappent, mais Brigitte ne tarde pas à remarquer des changements inquiétants chez sa sœur, à la fois physiques et meurtriers.

« Ginger Snaps » est une ode à toutes les filles morbides qui ont grandi à l’ère de Hot Topic et d’Evanescence. Les sœurs Fitzgerald étaient déjà obsédées par la mort avant que la lycanthropie n’entre en scène, et voir à quel point l’infection monstrueuse est parfaitement parallèle à l’angoisse des adolescents et aux fluctuations sauvages de la puberté et des hormones ? *Baiser du chef*

En vérité, personne ne comprend mieux l’horreur et le sentiment de monstrueux qu’une adolescente.

1. Le Disque-monde d’Angua VonÜberwald et Terry Pratchett

Laissez à Sir Terry le soin de créer un loup-garou qui à la fois embrasse et renverse toutes les « règles » typiques du mythe. Présentée dans le roman « Men at Arms » comme une « embauche de diversité » pour le City Watch – tout le monde suppose qu’elle est simplement la première dame à rejoindre le Watch, sans se douter qu’elle est aussi le premier loup-garou – Angua est décrite comme une blonde remarquablement belle ( naturellement) qui a un regard plutôt inquiétant (presque comme si elle envisageait de vous arracher la gorge…).

Mais elle est aussi une fervente végétarienne qui cherche désespérément à éviter de devenir une « humanitaire », comme elle le dit. Et bien qu’elle soit farouchement fidèle à son petit ami Carrot et qu’elle porte son insigne sur un collier (c’est tellement plus facile lorsqu’elle a du mal à garder la trace d’un uniforme lorsqu’elle est à quatre pattes), elle est bien plus qu’un simple chien fidèle.

En tant que personne qui chevauche constamment les frontières entre trois cultures différentes – humaine, canine et loup-garou – Angua est un personnage qui a été chaleureusement adopté par plusieurs groupes, en particulier par les fans bisexuels et biraciaux.

Et sa position ferme contre les mouvements racistes et suprémacistes fait d’elle l’une des plus grandes héroïnes de Pratchett – sans parler de ma loup-garou préférée de tous les temps.

