Matthew Teague est un journaliste qui a voyagé dans des coins reculés du monde pour des histoires. Il a couvert les agents de la CIA au Pakistan, la famine en Somalie, les agents doubles en Irlande du Nord. Mais son plus grand travail peut être l’essai qu’il a écrit en 2015 pour le magazine Esquire, intitulé « L’ami. » Teague a consacré quelque 6000 mots aux deux années difficiles qu’il a passées à prendre soin de sa femme, Nicole, qui a appris qu’elle avait un cancer en phase terminale à 34 ans. L’essai a raconté l’histoire de sa détérioration et de sa mort à travers le prisme de leur amitié avec Dane Faucheux, une âme sans gouvernail qui est venue rendre visite à la famille Teague pour Thanksgiving et a fini par rester deux ans pour s’occuper du couple et de leurs deux jeunes filles. En plus d’avoir remporté un National Magazine Award, l’essai a mis Teague en relation avec les lecteurs d’une manière que ses reportages dramatiques sur l’Afghanistan ou le Sri Lanka n’ont jamais fait. Ils ont partagé leurs propres histoires douloureuses avec une telle force écrasante qu’il a souvent été «stupéfait» par la réponse. À ce jour, il reçoit des lettres passionnées et déchirantes. Hollywood aussi est venu rapidement appeler. Et Teague, maintenant âgé de 44 ans, connaissait l’exercice. Deux de ses morceaux précédents ont été choisis par divers producteurs, mais aucun film n’a jamais été réalisé. Il a juré que les choses seraient différentes cette fois. Ce dont il n’a pas tenu compte, c’est à quel point Hollywood peut être cruel quand un film se réunit, une expérience avec laquelle il est toujours en train de s’accommoder.

Il s’est d’abord essayé à l’écriture du scénario lui-même. Quand cela n’a pas fonctionné («J’ai réalisé que je suis trop proche de ça», a-t-il dit), il s’est engagé en tant que producteur exécutif et a travaillé en étroite collaboration avec l’écrivain Brad Ingelsby («The Way Back») pour créer un film qui dépeint les réalités de la mort et célèbre la vie antérieure. Bientôt, un groupe d’acteurs bien connus (Casey Affleck, Dakota Johnson, Jason Segel) est descendu sur Fairhope, Ala., Pour dépeindre les Teagues et Faucheux. Gabriela Cowperthwaite a dirigé les acteurs dans des scènes tournées à l’hôpital où Nicole a été soignée et dans une maison à seulement trois portes de la résidence Teague. (La famille vit toujours dans la même maison. Teague s’est remariée et a maintenant aussi un fils de 3 mois nommé Wilder.)

Basculant entre le passé et le présent, le scénario saute la tête la première dans la méchanceté du cancer et les banalités de la vie conjugale, présentant le portrait d’une famille à la fois complètement reconnaissable et terriblement unique. Les jeunes femmes ne sont pas censées mourir du cancer chez elles pendant que leurs petits enfants sont dans la pièce voisine. Mais alimenté à la fois par la réaction profonde à son essai et par sa carrière de journaliste, Teague était attaché à l’authenticité.

«L’essentiel est que je voulais que l’héritage et la mémoire de ma femme soient un immense respect. Je ne voulais pas me tromper », dit-il. «Et j’ai pour mission de dire la vérité sur cette époque et sur tout ce qui en est venu. Il y a des parties de l’essai original de Teague qui l’ont fait directement sur l’écran: les mots du médecin quand il a révélé le diagnostic de Nicole («C’est partout. Comme quelqu’un a trempé un pinceau dans le cancer et l’a passé autour de son abdomen»), l’amitié entre Teague et Faucheux , et les derniers souhaits de Nicole (sauter dans une fontaine du centre-ville avec toute sa famille et ses amis, devenir le grand maréchal du défilé du Mardi Gras de sa ville). «Ce qui manquait à sa vie en longueur, elle l’a compensé en hauteur», écrit Teague dans Esquire. Les parties les plus viscérales qui, en partie, ont rendu l’essai si mémorable ont été omises: en particulier le rôle de Teague dans l’art grotesque de la plaie et les horreurs physiques qui l’ont accompagné. «Il y a des choses sur lesquelles je peux écrire sur papier, et les gens peuvent absorber et trouver honnêtement», a-t-il déclaré. « Pourtant, si vous le voyez à l’écran, les gens vont jeter leur pop-corn et fuir le théâtre. » Pourtant, malgré son travail soigneusement calibré, le succès à Hollywood n’est jamais une garantie. Le Festival du film de Toronto 2019 a accepté le film et lui a donné une place de week-end d’ouverture très convoitée. Assis à l’intérieur du Princess of Wales Theatre, Teague était une vague de nerfs, maintenus ensemble uniquement par la volonté et l’aide d’un ami et collègue journaliste, Tom Junod, qui a également fait l’objet d’un film hollywoodien, « Une belle journée dans le quartier», À propos de sa relation improbable avec Fred Rogers.