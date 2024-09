Quand les colibris quitteront-ils le New Jersey ? La saison des colibris touche à sa fin

Le Saison de migration des colibris au printemps est terminée, laissant la place à l’exode des colibris en direction du sud en provenance du New Jersey et de la région médio-atlantique.

Voici tout ce que vous devez savoir pour apercevoir les dernières colibris de cette saison.

Quand les colibris quitteront-ils le New Jersey ?

Dans le New Jersey, la plupart colibris à gorge rubisl’espèce principale présente dans l’État, a commencé sa migration vers le sud à la fin du mois d’août. Cependant, certains individus peuvent rester en arrière jusqu’en octobre.

Un colibri à gorge rubis mâle peut battre des ailes à un rythme de plus de 50 fois par seconde

Quand les colibris sont-ils arrivés dans le New Jersey ?

Le colibri à gorge rubis a migré vers le sud du New Jersey et la région médio-atlantique début mai.

« De nombreux colibris passent l’hiver en Amérique centrale ou au Mexique, et migrent vers le nord jusqu’à leurs aires de reproduction dans le sud des États-Unis dès février, et vers des zones plus au nord plus tard au printemps », peut-on lire dans un extrait du Guide du colibri à gorge rubis 2024 sur Hummingbird Central« Les recherches indiquent qu’un colibri peut parcourir jusqu’à 37 kilomètres en une journée. Cependant, pendant la migration, lorsqu’il traverse le golfe du Mexique, il peut parcourir jusqu’à 800 kilomètres à la fois. Sa vitesse moyenne en vol direct est de l’ordre de 32 à 50 km/h. »

Comment attirer les colibris

Il est encore temps d’attirer les colibris dans votre jardin, et la première étape consiste à installer une mangeoire à colibris appropriée.

Hummingbird Central a noté que les mangeoires sont disponibles en différentes tailles et sont fabriqués à partir d’une variété de matériaux, mais il existe des différences dont les ornithologues amateurs doivent être conscients.

Hummingbird Central comprend également une recette pour attirer et nourrir les colibris.

« Lorsque vous formulez votre recette de mélange pour colibris, n’oubliez pas que le nectar que l’on trouve dans la nature contient généralement entre 12 et 35 % de sucre. La solution que vous préparez doit être similaire à celle que l’on trouve dans la nature », peut-on lire dans les conseils de Hummingbird Central. « Nous préparons notre propre solution en utilisant le mélange recommandé de quatre parts d’eau pour une part de sucre, soit 20 % de sucre. Nous ne faisons pas bouillir l’eau, mais nous constatons que l’utilisation d’une eau plus chaude aide à dissoudre le sucre plus rapidement.

« Notez que notre eau est pure ; pour ceux dont l’approvisionnement en eau est suspect, faire bouillir l’eau est une option pour éliminer les impuretés. »

Damon C. Williams est un journaliste basé à Philadelphie qui couvre les sujets d’actualité dans la région du centre de l’Atlantique.

Cet article a été publié à l’origine sur le Bucks County Courier Times : Le temps presse pour observer les colibris dans le New Jersey