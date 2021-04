Lorsque les nominations aux Oscars ont été dévoilées le mois dernier, la nouvelle que Lakeith Stanfield, apparemment l’acteur principal de «Judas et le Messie noir», était en lice pour le meilleur acteur de soutien a intrigué beaucoup d’entre nous, dont Stanfield lui-même. Il a écrit sur Instagram, « Je suis trop confus », ajoutant « lmao ». Warner Bros. a fait campagne pour Stanfield dans la catégorie du meilleur acteur, mais les électeurs de l’académie traitent cela comme une simple suggestion et non comme un mandat. Cette catégorisation oppose Stanfield directement à sa co-vedette de «Judas» Daniel Kaluuya, la 20e fois qu’un film a remporté plusieurs nominations pour l’acteur de soutien. Mais le fait que le rôle de Stanfield soit sans doute plus grand que celui de Kaluuya lui donne-t-il une longueur d’avance dans la course aux Oscars? Les données des Oscars passés peuvent éclairer cette question – pas seulement des 19 fois où deux co-stars sont apparues sur la liste des acteurs de soutien, mais les 71 fois où cela s’est produit dans n’importe quelle catégorie d’acteur. Dans 48 de ces cas, aucun des nominés n’a remporté le prix, ils n’aident donc pas à répondre à la question de savoir si des pièces plus importantes ont un avantage. Mais les 23 autres offrent un aperçu.

Les cas dans lesquels un acteur ou une actrice a battu un autre membre de la distribution du même film pour un Oscar ne sont pas répartis uniformément entre les catégories. Cela ne s’est produit que six fois dans la catégorie des acteurs de soutien, une douzaine de fois avec l’actrice de soutien et quatre fois avec le meilleur acteur. Le plus rare de tous est une confrontation entre les co-stars de la meilleure actrice: Victoire de Shirley MacLaine au cours de sa collègue Debra Winger «Terms of Endearment» en 1984 reste la seule fois où une actrice principale d’un film a dépassé un autre de ce même film aux Oscars. (Incidemment, « Terms of Endearment » est également le seul film sur cette liste à deux reprises, puisque Jack Nicholson a devancé John Lithgow pour le meilleur acteur de soutien).

Image Debra Winger, avec Huckleberry Fox, était en lice pour la meilleure actrice dans «Terms of Endearment». Crédit… Paramount Pictures

Un film a même réussi à gagner une catégorie d’acteur dans laquelle il avait trois des cinq nominations: « The Godfather Part II » (1974) a fourni une meilleure plate-forme d’acteur de soutien pour Robert de niro, qui a battu d’autres gangsters incarnés par Michael V. Gazzo et Lee Strasberg. Pour analyser si la plus grande partie a gagné, nous devons d’abord définir la plus grande partie. Il n’y a pas de moyen entièrement objectif de le faire, mais une méthode consiste à examiner l’ordre de facturation dans les crédits, en supposant que les rôles plus importants sont souvent répertoriés en premier. Historiquement, les acteurs les mieux facturés ont remporté 17 des 23 matchs contre leurs co-stars les moins chères. Si cela suggère une préférence de l’académie pour les acteurs plus facturés, c’est un bon signe pour Kaluuya, dont le nom apparaît au-dessus de celui de Stanfield dans le générique de clôture. Mais le fait même que Kaluuya apparaisse avant Stanfield, sans doute le personnage principal du film, est la preuve que cette méthode n’est pas un proxy parfait pour estimer l’importance d’un acteur dans un film. Sur les 168 courses d’acteurs et d’actrices de soutien de l’histoire des Oscars, 23% des nominés qui étaient plus facturés dans leurs films que leurs quatre concurrents ont remporté la catégorie, tandis que tous les autres nominés se situent à 18%. Ce n’est pas un écart énorme, mais celui qui pourrait suggérer une légère préférence des électeurs pour des rôles plus importants. Cela aussi favoriserait Kaluuya, qui pourrait rejoindre Don Ameche («Cocoon», 1985); George Clooney («Syriana», 2005); et Patricia Arquette («Boyhood», 2014) en tant que seuls lauréats de soutien à recevoir la meilleure note dans leurs films.