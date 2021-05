Quand les cigales émergeront-elles en 2021? Combien de temps resteront-ils après leur sortie? Quand reviendront-ils? Un guide visuel.

Tous les 17 ans, des parties du centre, de l’est et du sud des États-Unis voient une émergence massive de cigales «périodiques». La plus grande des nombreuses générations de cigales, Brood X, fera surface en mai, créant une monstrueuse cacophonie.

Contrairement aux cigales annuelles verdâtres, les cigales périodiques sont connues pour leur corps noir, leurs ailes claires et leurs yeux rouges audacieux. Ils respirent à travers 10 paires de spiracles, dont deux sur le thorax; huit sont sur l’abdomen. Les antennes sont courtes et hérissées.

Brood X est l’un des groupes de cigales périodiques les plus importants et les plus largement distribués. Ils peuvent être trouvés du nord de la Géorgie à New York, à l’ouest du fleuve Mississippi et dans le Midwest. Il peut y avoir jusqu’à 1,5 million de cigales par acre, ce qui porte la population de couvain à des milliers de milliards.

Cela dépend du temps et de la latitude aux États-Unis. Les cigales Brood X émergent généralement à la fin avril et au début mai. Les températures du sol se déclenchent lorsque les cigales sortiront. Les cigales montent sur une période de deux semaines après que la température du sol a atteint 65 degrés, selon le Dr Kritsky, entomologiste à l’Université Mount St. Joseph de Cincinnati. Si le temps est constamment chaud et sec, les cigales termineront leurs activités d’accouplement le plus tôt possible, ce qui signifierait une saison plus courte. Leur durée de vie est de quatre à six semaines, et vont-ils commencer à mourir fin juin en juillet.

Non, ce sont des espèces d’insectes différentes. Les criquets appartiennent à la même famille d’insectes que les sauterelles. Les criquets sont beaucoup plus destructeurs, car ils se nourrissent d’une variété de plantes. De grands essaims de criquets peuvent causer de graves dommages aux terres cultivées. Les cigales ne causent pas le même niveau de destruction que les sauterelles. Bien que de grands essaims de cigales puissent endommager les jeunes arbres lorsqu’ils pondent leurs œufs dans les branches, les arbres plus grands peuvent généralement résister aux cigales.

Non. Les cigales ne sont pas équipées pour piquer comme les abeilles ou les guêpes. Ils ont des pieds épineux qui pourraient piquer votre peau s’ils sont tenus.

La cigale a le cycle de vie le plus long de tous les insectes. Les cigales périodiques de Brood X vivent sous la forme de nymphe sans ailes depuis 2004, à environ un pied ou deux de profondeur, se nourrissant de la sève des racines des arbres. Une fois mature, la couvée émergera, où elle passera deux à quatre semaines fin mai et début juin à courtiser, à s’accoupler, à voler, à rendre les gens fous et à se faire manger par tout. Les adultes pondront ensuite leurs œufs dans les arbres, qui écloseront quatre à six semaines plus tard.

Ils mesurent 1 à 2 pouces de long avec une envergure de 3 à 4 pouces.

Les cigales périodiques sont connues pour leurs sons déchirants, qui sont produits par le mâle de l’espèce pour attirer les femelles.

Les cigales mâles contractent des membranes striées sur leurs abdomens pour produire le son, qui est amplifié par leurs abdomens presque creux. Chaque espèce a son propre son et le chœur peut atteindre 90 à 100 décibels – aussi fort qu’une tondeuse à gazon, a déclaré CicadaMania.

Il y a au moins 15 cycles séparés, ou «couvées», de cigales périodiques aux États-Unis. Certains émergent tous les 17 ans, tandis que d’autres sortent tous les 13 ans. Plus d’un type de couvain peut émerger dans certaines régions en même temps en raison d’un développement échelonné, selon le Département de l’agriculture des États-Unis. Certaines espèces apparaissent chaque été. La prochaine fois que les cigales Brood X émergeront, ce sera en 2038.

Lire la suite: Brood X arrive: des milliards de cigales vont envahir des parties de 15 États, DC dans quelques semaines

SOURCE Musée de zoologie de l’Université du Michigan; Société d’entomologie d’Amérique; National Audubon Society « Amazing Bugs » par Inside DK Guides et USA TODAY research

Contributeurs: N’dea Yancey-Bragg et Karina Zaiets, USA TODAY; Keith Matheny et Georgea Kovanis, Detroit Free Press