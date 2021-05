Quand les choses reviendront-elles à la normale?

Colonial Pipeline a déclaré mercredi qu’il avait repris ses activités de gazoduc après avoir été contraint de s’arrêter après avoir été touché par une cyberattaque la semaine dernière.

La fermeture du pipeline, principal conduit de combustible desservant la côte Est, a incité de nombreuses personnes sur la côte est et dans le sud-est. en panique – avec un peu de gaz à accumuler – et en drainant les fournitures dans des milliers de stations-service.Les prix moyens de l’essence sont supérieurs à 3 $, et certaines stations du sud-est sont à court ou à court de carburant.

Dans l’État de Caroline du Nord, par exemple, 71% des stations étaient en panne d’essence mercredi soir, selon l’application d’économie de carburant GasBuddy. Dans la région d’Atlanta, il était également d’environ 71%.

Bien qu’il n’y ait pas eu de pénurie d’essence, il y avait un problème pour acheminer le carburant des raffineries de la côte du Golfe vers les États qui en avaient besoin, et les fonctionnaires se démenaient pour trouver d’autres itinéraires pour le livrer.

Le Colonial Pipeline, qui fournit environ 45% du carburant consommé sur la côte Est, va de la côte du Golfe à la région métropolitaine de New York, mais les États du Sud-Est en dépendent davantage. Le pipeline transporte 2,5 millions de barils de pétrole par jour, y compris de l’essence, du diesel, du carburéacteur, du mazout domestique et du carburant pour l’armée américaine.

C’est le plus grand oléoduc des États-Unis.

Le pipeline devait reprendre ses activités vers 17 h HE, mais la société a déclaré « qu’il faudra plusieurs jours pour que la chaîne d’approvisionnement de livraison des produits revienne à la normale ».

Les gens verront probablement le nombre de pannes de gaz culminer 48 heures pour l’instant alors que le gazoduc reprendra au cours des prochains jours, a déclaré Patrick De Haan, responsable de l’analyse pétrolière chez GasBuddy, à USA TODAY.

« Beaucoup de gens n’entendront pas parler de cela très rapidement », a déclaré De Haan. « Les gens ont un emploi, ils sont en déplacement – le comportement ne changera pas nécessairement immédiatement. » Cela entraînera des pénuries qui se poursuivront jusqu’à plus tard cette semaine, date à laquelle elles pourraient remonter en raison de la demande du week-end.

« Je pense que d’ici le Memorial Day ou peu de temps après, ce ne sera pas un tel projet de remplir votre réservoir », a-t-il ajouté.

Pourquoi cette longue attente? De Haan souligne les nombreuses étapes du processus de ravitaillement.

Premièrement, en particulier dans les États du sud-est, le manque de chauffeurs de camion pour transporter le carburant des grands réservoirs de stockage régionaux vers les stations locales a conduit au premier niveau de pénuries au-delà de la simple fermeture, a-t-il déclaré.

Susan Grissom, analyste en chef de l’industrie chez American Fuel and Petrochemical Manufacturers, également nommée à un perturbation de la chaîne d’approvisionnement et défis dans la façon de la livrer sur la côte Est au milieu de la perturbation du pipeline colonial.

« Il faut du temps pour regrouper des quantités massives de produits et effectuer efficacement des livraisons dans des zones plus reculées qui sont approvisionnées par le Colonial; déterminer le temps et la logistique prend un certain temps », a déclaré Grissom.

Cela nous ramène au problème central qui est à l’origine de ces pénuries: les achats de panique, a déclaré De Haan.

« Les gens se remplissent à un rythme effréné », a déclaré De Haan. « Il est tout simplement impossible pour les stations de rester à peu près rattrapées. »

Bien que les achats de panique puissent cesser vers la fin de cette semaine, ils peuvent remonter à mesure que les gens font le plein pour le week-end. Ensuite, il faudra un certain temps aux stations pour se ravitailler.

« Je suis optimiste que la situation se résoudra rapidement, les automobilistes pourraient améliorer la situation en attendant un jour ou deux pour permettre aux stations de se ravitailler plus rapidement », De Haan dit sur Twitter. « C’est une excellente nouvelle avant ce qui risque d’être un été très chaud pour la demande. »

C’est la première fois que Colonial annonce publiquement une cyberattaque. On ne sait pas s’il y a eu d’autres tentatives de piratage, mais la société a connu de nombreux autres arrêts ou problèmes, en grande partie dus à des ouragans, des fuites de tuyaux, des tremblements de terre et des explosions.

Beaucoup ont été mineurs. En 2012, Colonial a dû fermer l’une de ses principales lignes après avoir signalé une odeur d’essence près de l’usine Moccasin Bend de la société à Chattanooga, Tennessee. À la suite de cet incident, on a découvert qu’environ 500 gallons de carburant avaient fui près de la rivière Tennessee.

Contribuant: Brett Molina, Nathan Bomey et Gabriela Miranda, USA TODAY; The Associated Press