Quand les chèques Golden State Stimulus arriveront-ils?

Après deux mois de flou, environ les deux tiers des contribuables californiens peuvent s’attendre à recevoir un chèque de relance COVID-19 de l’État, selon le bureau du gouverneur Gavin Newsom.

Newsom a signé la proposition de budget pour un plan de retour californien de 100 milliards de dollars, a annoncé vendredi son bureau.

Les chèques font partie d’une extension du programme Golden State Stimulus, qui a initialement distribué 3,8 milliards de dollars aux résidents à faible revenu sous la forme de paiements uniques de 600 $, selon l’organisation à but non lucratif Cal Matters. Ce deuxième ensemble de chèques de relance fournira un paiement unique de 600 $ aux résidents de la classe moyenne gagnant jusqu’à 75 000 $, ainsi qu’un chèque de 500 $ aux résidents admissibles ayant des personnes à charge.

Le California Franchise Tax Board, une agence de recouvrement des impôts de l’État, prévoit que les paiements de la deuxième tranche des chèques Golden State Stimulus commenceront en septembre, selon le site officiel de l’agence.

La FTB a publié un outil permettant aux résidents d’estimer leur paiement.

« Le paiement de relance est émis par déclaration de revenus, et non par ménage/résidence », indique l’agence. « Deux personnes dans la même résidence pourraient recevoir un paiement de relance (tant qu’elles sont toutes les deux admissibles). »

Les chèques arriveront soit par la poste, soit par dépôt direct, indique l’agence : « En règle générale, vous recevrez ce paiement en utilisant l’option de remboursement que vous avez sélectionnée dans votre déclaration de revenus. Si vous avez reçu un remboursement anticipé par l’intermédiaire de votre fournisseur de services fiscaux, ou si vous avez payé votre les frais de préparation d’impôts à l’aide de votre remboursement, vous recevrez votre paiement par chèque par la poste. »

L’extension du programme provient du California Comeback Plan de Newsom – le plus grand plan de relance économique de l’histoire de l’État, selon le site officiel du gouverneur. Newsom a déclaré que l’excédent budgétaire de l’État de 75,7 milliards de dollars servirait à accélérer la reprise de la pandémie de Golden State – ramenant «le retour de la Californie» – en s’attaquant à des problèmes fondamentaux tels que l’aide économique, l’itinérance et l’abordabilité du logement, les infrastructures et l’éducation publique.

« Des chèques de 600$ arrivent aux 2/3 des Californiens. Et si vous avez un enfant, vous pouvez bénéficier de 500$ supplémentaires », Newsom a déclaré sur Twitter le 11 mai.

Newsom a reconnu à l’époque que la proposition nécessitait l’approbation de la législature de l’État pour entrer en vigueur, ce qu’il a obtenu lorsque la législature de Californie a approuvé un budget de l’État de 262,6 milliards de dollars fin juin. Cependant, après cela, les progrès de l’expansion du Golden State Stimulus se sont arrêtés.

Le sort des chèques semblait prometteur mais est resté dans les limbes jusqu’à ce que Newsom signe officiellement le budget. Plus tôt en juillet, Grace Papish, assistante en communication pour Newsom, a déclaré que le bureau du gouverneur ne « commente généralement pas la législation en attente » et fournirait plus d’informations « une fois le budget finalisé ».

« La deuxième série de chèques Golden State Stimulus est toujours une proposition et une partie du budget qui n’a pas encore été signée », a écrit le bureau de presse de Newsom dans un e-mail à USA TODAY. « Une fois le budget signé, le deuxième tour des contrôles de relance peut commencer à se dérouler. »

Daniel JB Mitchell, expert en économie et professeur à l’Université de Californie à Los Angeles, a déclaré que les programmes d’aide en cas de pandémie mettaient une pression logistique sur le système de l’État qui peut retarder la distribution d’autres avantages gouvernementaux, tels que les chèques Golden State Stimulus.

« La Californie est bonne pour créer des politiques, mais parfois pas très bonne pour gérer [and/or] les administrer », a écrit Mitchell dans un e-mail à USA TODAY. « Les décideurs n’ont souvent pas beaucoup d’expérience en gestion et peuvent ne pas toujours comprendre les complexités de la prestation de services. »