LOVE Island devrait revenir sur les écrans britanniques le 28 juin – et deux des candidats de cette année ont été révélés.

Le reste de la distribution n’a pas encore été nommé avant le premier épisode de cette saison lundi prochain.

Quand les candidats de Love Island 2021 seront-ils révélés?

Les candidats de Love Island pour cette année seront révélés demain, selon un article publié sur l’Instagram officiel de l’émission.

Le message disait : « Demain, nous dévoilerons le casting de Love Island 2021…

« Ces insulaires sont tous célibataires et prêts à trouver l’amour.

«Nous avons hâte de les voir apprendre à se connaître, à sortir ensemble et peut-être même à trouver celui-là.

« Nous sommes tellement reconnaissants qu’ils nous laissent suivre leur voyage cet été.

« Nous espérons que vous apprécierez l’émission, mais réfléchissez avant de publier. »

Qui a déjà été révélé pour Love Island 2021 ?

Deux concurrents ont déjà été dévoilés pour Love Island 2021.

Les patrons de l’émission répètent l’histoire en embauchant une autre reine du concours de beauté qui bat le monde – cinq ans après que Zara Holland ait perdu son titre de Miss GB pour avoir eu des relations sexuelles dans l’émission.

Les producteurs ont engagé l’avocate multilingue Sharon Gaffka, 25 ans, qui a remporté Miss International UK en 2018 et a représenté la Grande-Bretagne dans un tournoi mondial.

Depuis ses jours de reine de beauté, elle a travaillé dans la fonction publique, plus récemment pour le ministère des Transports et a travaillé sur le lancement du système Covid Test and Trace.

Elle est également diplômée en droit de l’Université de Londres et parle l’indonésien et le français.

En plus de trouver le temps de partager de superbes selfies en bikini avec ses près de 15 000 abonnés sur Instagram, Sharon est ambassadrice de The Young Women’s Trust, une organisation féministe qui œuvre pour la justice économique pour les jeunes femmes.

Écrivant sur ses réseaux sociaux, Sharon, de Didcot, a déclaré: « En tant que femme, il faut des années pour désapprendre toutes les choses pour lesquelles on vous a appris à regretter. »

Le modèle est également un défenseur de l’égalité des droits pour l’hygiène menstruelle des femmes, travaillant comme influenceur pour une marque de tampons qui s’efforce de lutter contre la « pauvreté menstruelle ».

Le deuxième concurrent de Love Island a été nommé Aaron Francis, le «dame homme» de Londres.

Aaron, un jeune de 24 ans qui aurait travaillé comme promoteur de club, sera le premier candidat officiellement dévoilé par Love Island selon le Poster.

Une source de Love Island leur a dit : « Aaron n’a pas vraiment de prétention à la gloire, c’est juste un gars normal. Cependant, son travail signifie qu’il évolue parfois dans des cercles glamour et qu’il reçoit beaucoup d’attention.

« Les patrons pensent qu’il sera un vrai succès dans la maison avec les filles et s’entendra aussi avec les gars. »

Quand commence Love Island ?

Love Island devrait revenir sur nos écrans le 28 juin.





Le spectacle débutera le lundi 28 juin à 21h. Il se déroule généralement de début juin pendant huit semaines jusqu’en août.

Cependant, en raison de la pandémie de coronavirus, il devrait commencer et se terminer un peu plus tard que d’habitude.

Si la pandémie n’a pas trop modifié le cours des événements, on peut s’attendre à voir l’édition 2021 se dérouler sur un calendrier similaire.

Lisez toutes les dernières nouvelles de la villa