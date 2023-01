Quand les bus circulent-ils le soir du Nouvel An et le jour de l’An 2023 ?

LA nouvelle année approche à grands pas et planifier à l’avance ce voyage de retour est une excellente façon de commencer l’année.

Voici tout ce que vous devez savoir sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et s’il y a des grèves à connaître.

Les bus londoniens circuleront à la fois le jour de l’An et le jour de l’An

Quand circulent les bus le soir du Nouvel An ?

Pendant la journée du 31 décembre 2022, les bus de jour assureront le service habituel du samedi sur tous les itinéraires.

Il y aura également un service de nuit, ainsi que la ligne 24 heures continue à fonctionner.

Pour soutenir le feu d’artifice du Nouvel An, il y aura des lignes de bus dans le centre de Londres en déviation à partir du début de l’après-midi.

À partir de 14 heures le soir du Nouvel An, certains ponts du centre de Londres seront fermés à la circulation.

Les horaires de fermeture du pont sont les suivants :

Attention, d’autres ponts du centre de Londres peuvent fermer à court terme pour des raisons de sécurité publique.

Transport for London indique que certains itinéraires de jour supplémentaires fonctionneront pendant la nuit, mais n’ont pas précisé lesquels.

Si vous devez traverser la rivière, vous pouvez utiliser le métro qui fonctionnera toute la nuit.

Sans surprise, il n’y aura pas de voyage gratuit de la fin de la Saint-Sylvestre jusqu’aux premières heures du Nouvel An cette année.

Quand circulent les bus le jour de l’an ?

Les bus assurent un service normal le dimanche le jour de l’An.

Il y aura des lignes de bus de jour, de nuit et 24 heures sur 24 en service.

A quelles grèves dois-je faire attention ?

Des grèves sont prévues sur les services de bus Abellio.

La grève d’Abellio affectera principalement les lignes de bus dans l’ouest et le sud de Londres.

Les sites Web de Transport for London indiquent qu’ils essaieront de gérer autant de services que possible, mais les navetteurs doivent s’attendre à des perturbations et des retards.

Les lignes de bus concernées par les grèves sont les suivantes :

Itinéraires de jour

3

27

45

63

68

109

130

156

198

196

201

207

267

270

278

35

322

350

367

381

407

415

427

433

464

482

490

969

C10

E5

E7

E10

E11

H20

H25

H28

H26

P5

P13

R68

R70

S4

U5

U7

U9

Itinéraires 24h/24

Itinéraires de nuit

N3

N27

N63

N68

N109

N207

N381

Itinéraires scolaires

Tous les autres itinéraires et opérateurs de bus devraient assurer un service normal le dimanche.

Les doigts croisés pour planifier à l’avance garderont vos souvenirs de la nouvelle année douce.