Quand les bureaux de vote se terminent dans les États du champ de bataille le jour du scrutin

WASHINGTON– Les résultats sur Jour d’élection se résumera à sept États : l’Arizona, la Géorgie, le Michigan, le Nevada, la Caroline du Nord, la Pennsylvanie et le Wisconsin.

vice-président Kamala Harris et ancien président Donald Trump les ont le plus visités. Ensemble, ces États sont susceptibles d’obtenir les voix du collège électoral nécessaires pour que le candidat vainqueur obtienne une majorité de 270 voix.

Ce sera un jeu de marelle pour suivre les moments clés de chacun des États, qui s’étendent sur quatre fuseaux horaires différents.

Un aperçu de la chronologie du jour du scrutin pour les sept, avec toutes les inscriptions à l’heure normale de l’Est :

Les bureaux de vote ouvrent à 8 heures du matin Arizonaque Joe Biden a emporté en 2020 de 0,3%. Il n’était que le deuxième candidat démocrate à la présidentielle à faire cela en près de 70 ans. Les bureaux de vote fermeront à 21 heures

L’Arizona ne publie pas les votes avant que toutes les circonscriptions n’aient fait rapport ou une heure après la fermeture de tous les bureaux de vote, selon la première éventualité.

En 2020, l’Associated Press a rapporté pour la première fois les résultats de l’Arizona à 22 h 02 HE le 3 novembre, jour du scrutin, et a déclaré Biden vainqueur à 2 h 51 HE le 4 novembre.

Les bureaux de vote ouvrent à 7 heures du matin en Géorgie, ce qui a joué un rôle clé en 2020. Biden a été le premier démocrate dans une course à la Maison Blanche à remporter l’État depuis Bill Clinton en 1992, battant Trump de moins d’un quart de point de pourcentage, soit une marge de 11 779 voix.

Depuis lors, les efforts de Trump pour annuler ces résultats ont été au cœur des préoccupations. une affaire criminelle dans le comté de Fulton. L’affaire est en attente pendant que son équipe juridique fait appel avant le procès pour que le procureur Fani Willis soit démis de ses fonctions. le cas et l’acte d’accusation a été abandonné. La Cour d’appel de Géorgie entendre ces arguments après les élections.

Les bureaux de vote en Géorgie ferment à 19 heures

En 2020, l’AP a annoncé pour la première fois les résultats de la Géorgie à 19 h 20 HE le 3 novembre et a déclaré Biden vainqueur de l’État à 19 h 58 HE le 19 novembre, plus de deux semaines après le jour du scrutin.

Les bureaux de vote ouvrent à 7 h HE dans le Michigan, l’un des États du « mur bleu » cela a été de peu pour Trump en 2016 après près de 30 ans de vote pour les candidats démocrates. Biden l’a reconquis quatre ans plus tard. Sa marge était d’environ 154 000 voix sur plus de 5,5 millions de voix.

Le Michigan couvre deux fuseaux horaires, mais les bureaux de vote dans la majeure partie de l’État ferment à 20 h HE, le reste à 21 h HE.

En 2020, l’AP a annoncé pour la première fois les résultats du Michigan à 20 h 08 HE le 3 novembre et a déclaré Biden vainqueur à 17 h 58 HE le 4 novembre.

Les bureaux de vote ouvrent à 10 h HE au Nevada, le le plus petit prix du vote électoral des champs de bataille. Mais il possède l’un des meilleurs antécédents en tant que baromètre présidentiel. Le candidat qui a remporté le Nevada a remporté la Maison Blanche lors de 27 des 30 dernières élections présidentielles.

Les bureaux de vote ferment à 22 h HE. L’État ne publie les résultats que lorsque la dernière personne en ligne a voté. Il y a donc généralement une attente entre la clôture du scrutin et les premiers résultats.

En 2020, l’AP a annoncé pour la première fois les résultats du Nevada à 23 h 41 HE le 3 novembre et a déclaré Biden vainqueur à 12 h 13 HE le 7 novembre.

Les bureaux de vote ouvrent à 6 h 30 HE en Caroline du Nord, portés par les démocrates. seulement deux fois aux élections présidentielles depuis 1968. Mais l’État est resté compétitif pour les deux principaux partis. La victoire de Trump en Caroline du Nord en 2020, d’environ 1 point de pourcentage, était sa plus petite marge de victoire dans tous les États.

Les bureaux de vote ferment à 19 h 30 HE.

En 2020, l’AP a annoncé les résultats pour la première fois à 19 h 42 HE le 3 novembre et a déclaré Trump vainqueur à 15 h 49 HE le 13 novembre.

Les bureaux de vote ouvrent à 7 h HE en Pennsylvanie, un autre état du « mur bleu ». La marge de Biden en 2020 en Pennsylvanie était d’environ 80 000 voix sur plus de 6,9 ​​millions de voix. Cette année, c’est l’endroit où Harris et Trump rencontré pour la première fois lors de leur unique débat en septembre à Philadelphie.

Les bureaux de vote ferment à 20 h HE dans un État comptant plus de votes électoraux, 19, que n’importe lequel des champs de bataille.

En 2020, l’AP a annoncé les résultats pour la première fois à 20 h 09 HE le 3 novembre et a déclaré Biden vainqueur à 11 h 25 HE le 7 novembre.

Les bureaux de vote ouvrent à 8 h HE dans le Wisconsin, le troisième État du « mur bleu » de ce groupe. Le Wisconsin n’est pas étranger aux élections closes ; la marge de victoire dans l’État était inférieure à 1 point de pourcentage en 2020, 2016, 2004 et 2000.

Les bureaux de vote ferment à 21 h HE.

En 2020, l’AP a rapporté pour la première fois les résultats du Wisconsin à 21 h 07 HE le 3 novembre et a déclaré Biden vainqueur à 14 h 16 HE le 4 novembre.

