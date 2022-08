Quand les bonnes intentions tournent mal : la mort d’un poney terre-neuvien devrait nous servir de leçon

Un poney de Terre-Neuve, Little Catalina, est mort après avoir été nourri avec trop de pommes. (Soumis par Jessica Boyd)

“Votre gentillesse pourrait tuer.”

C’est le message qui donne à réfléchir de l’enseigne qui se trouve à l’extérieur de l’enclos pour chevaux de Driftwood Acres à Stephenville, à Terre-Neuve, depuis que l’un des poneys terre-neuviens en voie de disparition de la ferme, Little Catalina, est mort après avoir été trop nourri de pommes par des passants .

La mort de la petite Catalina est déchirante non seulement parce qu’elle était évitable, mais parce que les personnes qui l’ont tuée pensaient presque certainement qu’elles l’aidaient.

S’il y a quelque chose que nous pouvons tous apprendre de ce triste événement, c’est que faire ce qu’il faut exige de nous plus que de bonnes intentions.

Dès le plus jeune âge, nous apprenons à juger les actions des gens en fonction principalement de leurs motivations.

Après avoir regardé un spectacle de marionnettes, les bébés dès l’âge de 10 mois atteindra une marionnette qui a sciemment aidé un autre personnage de préférence à celui qui ne l’a pas fait.

Au moment où ils sont prêts pour l’école maternelle, les tout-petits va intervenir lorsqu’un adulte punit une marionnette pour avoir accidentellement renversé une tour de blocs qu’ils ont construite ensemble. Si la marionnette a renversé la tour exprès, en revanche, c’est tout seul.

En tant qu’adultes, non seulement nous pensons qu’il est moins éthique que quelqu’un nous blesse intentionnellement, mais nous considérons que le mal lui-même est plus grand que lorsque quelqu’un nous blesse accidentellement.

Pensée subconsciente

Dans une étude , les participants ont reçu deux versions d’un scénario dans lequel une rivière s’assèche, affligeant une communauté par la sécheresse. Dans la première version du scénario, la rivière s’est asséchée faute de pluie dans les montagnes, tandis que dans la seconde version, un homme qui habitait une ville voisine en avait détourné le courant.

Les participants à l’étude ont ensuite été invités à estimer les pertes financières de la communauté dues à la sécheresse.

Pour la version où la sécheresse a été causée par le manque de pluie, ils ont fixé la valeur des dommages de la communauté plus ou moins précisément à 2 753 $. Pour la version où l’eau a été détournée, cependant, ils ont projeté des dommages de 5 120 $ – presque le double de ce qu’ils avaient supposé lorsqu’ils pensaient que la sécheresse était accidentelle.

C’est ce qu’on appelle l’effet d’amplification des dommages : nous amplifions inconsciemment les retombées des torts commis exprès.

Objectivement, cependant, une blessure n’est pas moins grave, qu’elle soit infligée par malveillance ou involontairement. L’histoire regorge d’exemples de plans bien intentionnés qui ont terriblement mal tourné.

La prohibition dans diverses parties de l’Amérique du Nord des années 1870 aux années 1930 a enrichi et renforcé le crime organisé.

Lorsqu’il est devenu illégal pour les entreprises légitimes de vendre de l’alcool, la foule est intervenue pour combler le vide et a utilisé les bénéfices qu’elle tirait de la contrebande pour intensifier ses activités les plus violentes.

La campagne Smash Sparrows qui a été instituée en Chine en 1958 visait à protéger les cultures des agriculteurs en éliminant les moineaux eurasiens qui étaient censés consommer de grandes quantités de céréales du pays. En l’absence de moineaux, cependant, les insectes mangeurs de récoltes ont prospéré, ce qui a conduit, en partie, à la grande famine chinoise de 1959.

L’interdiction du travail des enfants en Inde, perversement, augmentation du travail des enfants. Les enfants ne travaillaient pas parce qu’ils le voulaient, mais parce qu’ils avaient besoin de subvenir à leurs besoins ou à ceux de leur famille. Lorsque l’interdiction est entrée en vigueur, il est devenu plus risqué d’employer des mineurs et les employeurs ont baissé leurs salaires pour compenser, avec pour résultat que les enfants travailleurs devaient travailler plus d’heures pour gagner le même montant d’argent.

Ignorance et erreurs

Pourquoi des actions bien intentionnées ont-elles parfois des résultats aussi désastreux ?

Selon le sociologue américain Robert K. Merton, qui a fait une analyse des conséquences imprévues dans les années 1930, les raisons les plus courantes sont l’ignorance et les erreurs.

Dans le cas de Little Catalina, la plupart des gens savent que les chevaux adorent les pommes, mais peu – à part les propriétaires de chevaux et les vétérinaires – sont conscients que trop de pommes peuvent tuer un cheval, dont le système gastrique sensible peut être bouleversé de manière catastrophique par des changements soudains de régime alimentaire.

Selon Merton, nous pouvons également commettre l’erreur de permettre aux récompenses à court terme de nous distraire des impacts à long terme. Il est plus facile de voir le bonheur qu’une friandise comme une pomme donne à un cheval aujourd’hui que d’imaginer le mal qu’une alimentation incontrôlée par des étrangers peut causer à cet animal plus tard.

Il y a plus de 2 000 ans, le philosophe grec Aristote a observé que la vertu exige non seulement de bonnes intentions mais aussi une sagesse pratique – une connaissance suffisante du monde pour prédire, avec une précision raisonnable, les conséquences de ses actions.

Quelqu’un qui a de bonnes intentions mais qui est égocentrique, préjugé, impulsif ou téméraire, selon Aristote, porte la responsabilité de l’impact négatif que ses actions mal informées peuvent avoir sur les autres.

Donc, se comporter moralement n’est pas seulement une question de ce qu’il y a dans nos cœurs mais de ce qu’il y a dans nos têtes.

Sommes-nous suffisamment expérimentés et informés pour déterminer les effets d’entraînement que nos actions pourraient avoir ? Avons-nous l’humilité de reconnaître les lacunes de nos connaissances et de nous en remettre à l’avis d’experts ?

La plupart des problèmes du monde ne sont pas causés par de mauvaises personnes, mais par de bonnes personnes agissant à courte vue.

Il y a plusieurs façons dont notre gentillesse peut tuer.

Ne devenons jamais si arrogants au point de faire passer nos intentions avant leur impact.

