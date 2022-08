Quand les billets Spider-Man: Extended Edition seront-ils mis en vente ?

Si vous pensiez que Spider-Man : No Way Home était officiellement terminé, alors nous avons des nouvelles pour vous. Sony sort une coupe prolongée dans les salles – le film s’appelle Spider-Man: No Way Home – The More Fun Stuff Version.

Le troisième film de MCU Spidey avec Tom Holland a fait exploser le multivers, amenant des héros et des méchants d’autres séries de films Spider-Man – y compris Green Goblin de Willem Defoe et Electro de Jamie Foxx. Les fans pourront regarder 11 minutes de scènes supplémentaires avec cette nouvelle coupe.

Aucune de ces séquences n’a été diffusée sur les versions DVD / Blu-ray, ni sur les plateformes VOD et les services de streaming. Par conséquent, ce sera exclusif aux cinéphiles. Si vous voulez mettre la main sur des billets, voici ce que nous savons. Nous avons également un article similaire pour le prochain grand film MCU, Black Panther : Wakanda Forever.

Vous pouvez regarder la bande-annonce officielle ci-dessous – spoilers si vous n’avez pas encore vu No Way Home:

Quand les billets pour Spider-Man: No Way Home – The More Fun Stuff Version sont-ils mis en vente ?

Sony a confirmé qu’aux États-Unis, les billets pour Spider-Man: No Way Home – The More Stuff Version seront mis en vente demain, mardi 23 août 2022.

Nous ne savons pas avec certitude si cela s’applique également au Royaume-Uni – mais c’est très probable, étant donné que les films Marvel précédents ont généralement eu les mêmes dates de mise en vente pour les billets sortis de l’autre côté de l’étang.

Dans le passé, les films Marvel ont publié des billets vers minuit, heure locale, sur les sites Web de cinéma – nous mettrons à jour cet article avec les dernières informations sur leur disponibilité.

Quand Spider-Man: No Way Home – The More Fun Stuff Version sort-il dans les cinémas?

La version étendue de Spider-Man: No Way Home devrait actuellement sortir le 2 septembre aux États-Unis et au Royaume-Uni. Cette date peut varier dans d’autres parties du monde.

Où acheter des billets Spider-Man: No Way Home – The More Fun Stuff Version

Les billets ne sont pas encore en vente, mais nous nous attendons à ce qu’ils soient disponibles dans toutes les grandes chaînes de cinéma américaines et britanniques :

NOUS

ROYAUME-UNI