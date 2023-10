Marvel n’a cessé d’élargir son univers cinématographique de super-héros, en introduisant de nouveaux personnages dans chaque film et série. Cet automne, nous reviendrons sur l’histoire de Carol Danvers, qui a fait ses débuts dans le rôle de Captain Marvel en 2019. Les Marvels suivront sa dernière aventure en faisant équipe avec Monica Rambeau et Kamala Khan.

Comme le dit la description du film :

Dans « The Marvels » des studios Marvel, Carol Danvers, alias Captain Marvel, a récupéré son identité auprès du tyrannique Kree et s’est vengée du renseignement suprême. Mais des conséquences inattendues voient Carol assumer le fardeau d’un univers déstabilisé. Lorsque ses fonctions l’envoient dans un trou de ver anormal lié à un révolutionnaire Kree, ses pouvoirs s’entremêlent avec ceux de la super-fan de Jersey City, Kamala Khan, alias Mme Marvel, et de l’ex-nièce de Carol, aujourd’hui astronaute de SABRE, la capitaine Monica Rambeau. Ensemble, ce trio improbable doit faire équipe et apprendre à travailler de concert pour sauver l’univers sous le nom de « Les Merveilles ».

Les Marvels feront partie de la phase cinq du MCU. Il reprendra après les événements de la série Ms. Marvel et fera également office de suite à Captain Marvel. Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont il s’intègre dans l’univers plus large, consultez notre article sur la façon de regarder les films et séries Marvel dans l’ordre.

Quand les billets pour The Marvels sont-ils mis en vente ?

Le nouveau film du MCU sortira en salles le 10 novembre 2023. Les billets pour les projections seront disponibles un mois à l’avance, sera mis en vente aux États-Unis le mardi 10 octobre 2023. Cela a été confirmé par AMC Theatres sur Twitter.

Nous n’avons pas encore de date de sortie officielle pour le Royaume-Uni. Sur la base des films Marvel précédents, les billets devraient sortir à peu près au même moment, mais aucune chaîne de cinéma ne l’a encore confirmé. Une fois que nous en saurons plus, nous mettrons à jour cet article.

Découvrez la bande-annonce officielle de The Marvels :

Où peut-on acheter des billets pour The Marvels ?

Une fois qu’ils seront mis en vente, vous devriez pouvoir acheter des billets pour The Marvels auprès des chaînes suivantes :

NOUS

ROYAUME-UNI