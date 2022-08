Nous ne sommes plus qu’à quelques mois du prochain film Marvel – Black Panther : Wakanda Forever. Ce sera la suite du film Black Panther de 2018 et comprendra de nombreux visages familiers tels que la sœur cadette de T’Challa, Shuri (Letitia Wright), l’Okoye de Dora Milaje (Danai Gurira) et l’espionne qualifiée Nakia (Lupita Nyong’o).

Chadwick Boseman est décédé tragiquement en 2020 et Marvel a confirmé qu’ils ne refondraient pas le rôle de T’Challa. Au lieu de cela, le film honorera sa mémoire et suivra le royaume de Wakanda alors qu’ils se battent pour protéger leur nation des puissances mondiales intervenantes.

Si vous souhaitez savoir quand les billets pour le prochain film Marvel seront mis en vente, nous avons rassemblé tout ce que nous savons pour les lecteurs américains et britanniques. Vous pouvez également consulter notre guide complet pour Marvel Phase Four.

Quand les billets pour Black Panther : Wakanda Forever sont-ils mis en vente ?

Aucune date de mise en vente n’a été confirmée pour les billets Black Panther: Wakanda Forever.

Cependant, nous pouvons prédire quand ils seront mis en vente. Les deux derniers films Marvel – Doctor Strange in the Multiverse of Madness et Thor: Ragnarok – avaient des billets mis en vente environ trois à quatre semaines avant leur sortie au cinéma.

Black Panther : Wakanda Forever est actuellement prévu pour une sortie en salles le 11 novembre 2022. Par conséquent, nous nous attendons à ce que les billets soient mis en vente autour la deuxième ou la troisième semaine d’octobre.

Si vous voulez garder un œil sur le moment où ils arrivent sur les étagères, il vaut la peine d’activer les notifications pour Le compte Twitter de Marvel et en vous inscrivant aux notifications de votre chaîne de cinéma locale.

Vous pouvez également ajouter cette page à vos favoris, car nous la mettrons à jour avec les dernières informations dès qu’elles seront disponibles.

Où acheter des billets pour Black Panther: Wakanda Forever

Bien que les billets ne soient pas encore en vente pour Black Panther 2, ils seront disponibles dans toutes les grandes chaînes de cinéma américaines et britanniques. Voici où vous pourrez vous les procurer :

NOUS

ROYAUME-UNI

Est-ce que Black Panther : Wakanda Forever sortira sur Disney+ ou en VOD ?

Black Panther: Wakanda Forever sera éventuellement disponible en streaming sur Disney +, mais il y aura une attente. Le dernier film MCU à arriver sur la plate-forme de streaming – Doctor Strange in the Multiverse Madness – a pris environ un mois et demi avant qu’il ne soit disponible en streaming, et d’autres films MCU avant cela ont pris environ quelques mois.

Par conséquent, Black Panther 2 devrait frapper Disney + soit vers la période de Noël, soit au début de 2023.