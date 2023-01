Le MCU est maintenant entré dans la phase 5 et est prêt à développer le concept du multivers avec le prochain grand film, Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Il s’agit du troisième film de la série Ant-Man, et tandis que nous verrons des visages familiers des précédents films d’Ant-Man tels que Scott Lang, Hope Van Dyne et Hank Pym, nous en apprendrons également plus sur le nouveau grand méchant de Marvel, Kang le Conquérant.

Si vous voulez regarder Ant-Man 3 au cinéma, nous avons rassemblé tout ce que nous savons jusqu’à présent sur l’obtention de billets aux États-Unis et au Royaume-Uni. Vous pouvez également savoir quand le dernier film MCU, Black Panther : Wakanda Forever, arrive sur Disney+.

Quand les billets pour Ant-Man et la Guêpe : Quantumania sont-ils mis en vente ?

Disney n’a pas encore annoncé de date de sortie pour les places de cinéma d’Ant-Man 3. Cependant, on peut se pencher sur les films précédents pour analyser quand on pense qu’ils sortiront.

Les billets pour Black Panther: Wakanda Forever sont sortis le 3 octobre 2022, un peu plus d’un mois avant la sortie du film le 11 novembre 2022. Le film précédent, Thor: Love and Thunder, avait mis en vente les billets le 13 juin 2022, avec le sortie du film le 8 juillet 2022.

Cela signifie qu’en moyenne, les billets pour les films Marvel arrivent en rayon environ un mois avant leur sortie. Ant-Man and the Wasp: Quantumania sortira le 17 février 2023, nous nous attendons donc à ce que les billets mis en vente vers la mi-janvier 2023 (soit la deuxième, la troisième ou la quatrième semaine).

Il convient de noter qu’une nouvelle bande-annonce du film aurait lieu le lundi 9 janvier 2023, selon The Direct. Il est possible que les ventes de billets coïncident avec cela ou que Marvel fournisse une date de sortie.

Marvel a par le passé annoncé la mise en vente des billets, donc si nous obtenons une date officielle, nous mettrons à jour cet article avec les dernières informations. En attendant, vous pouvez vous préparer en regardant la première bande-annonce d’Ant-Man and the Wasp: Quantumania :

Où acheter des billets pour Ant-Man et la Guêpe : Quantumania

Les billets ne sont pas encore en vente pour Ant-Man 3, mais voici les endroits qui devraient les vendre :

