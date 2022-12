Quand les artistes juifs luttent contre l’antisémitisme

Cette nuit-là, lorsque je suis arrivé au Barclays Center, des dizaines de personnes appartenant à ce que le Southern Poverty Law Center qualifie de groupe haineux distribuaient des brochures avec le titre retentissant « La vérité sur l’antisémitisme ». J’ai ouvert Twitter et j’ai vu qu’Elon Musk se moquait de l’Anti-Defamation League et que Ye tweetait à nouveau. Il avait lancé le récent cycle de discours en proférant des menaces violentes contre les Juifs

Prenons un dimanche récent. Je me suis réveillé avec des reportages selon lesquels deux hommes avaient été arrêtés à Penn Station avec des armes, un brassard à croix gammée et une histoire de réseaux sociaux de menaces d’attaquer une synagogue. Après avoir pris une douche, j’ai ouvert ma commode pour trouver mon t-shirt Kyrie Irving. Le Brooklyn Net revenait en NBA ce soir-là après avoir été suspendu pour avoir tweeté un lien vers un documentaire mettant en doute l’Holocauste.

L’antisémitisme a une histoire si longue et violente qu’il semble absurde de prétendre qu’il s’aggrave. Comparé à quand ? Et pourtant, il y a quelque chose dans notre moment actuel qui se sent différent.

Quantifier l’antisémitisme en ce moment par le nombre de crimes haineux est utile, mais ne rend pas compte de l’angoisse particulière et des complexités humaines de son omniprésence quotidienne. C’est un travail mieux adapté aux artistes, et plus que n’importe quelle année en mémoire, certains de nos plus accomplis ont relevé le défi, des plus grands noms de la comédie (Dave Chappelle, Amy Schumer) aux conteurs les plus célèbres du théâtre et du cinéma. , comme Tom Stoppard et Steven Spielberg. Ce qui résonne le plus dans cet impressionnant corpus d’œuvres, ce sont les artistes juifs qui explorent le défi de l’antisémitisme, et bien qu’ils aient commencé ces projets il y a des années, leur pessimisme durement gagné semble maintenant inconfortablement prophétique.

Le travail récent le plus épineux sur ces questions a été le monologue “Saturday Night Live” de Dave Chappelle. Il s’est moqué de Ye et Irving tout en parlant de l’idée antisémite d’un complot juif à Hollywood. Entre une myriade de blagues, il a ignoré ce stéréotype comme une pensée compréhensible qu’il vaut mieux ne pas verbaliser. L’un des pièges exaspérants de l’antisémitisme moderne est qu’il prend une source de fierté – le succès juif dans les arts, le rare domaine où nous étions les bienvenus – et le fait paraître sinistre. Cette vieille tactique a eu une nouvelle audience.

Là sommes beaucoup de Juifs à Hollywood, a observé Chappelle avec malice, avant de saper le commentaire avec une blague qui qualifiait le trope selon lequel ils contrôlent le show business de “délire”. Contrairement aux publications directes sur les réseaux sociaux de Ye et Irving, cet ensemble était une œuvre d’art, insaisissable et superposée, affichant finesse et paradoxe. C’est une sorte de drôle de piquant avec des lignes de frappe en tire-bouchon qui chatouillaient l’esprit et dérangeaient la conscience. (“S’ils sont noirs, c’est un gang, s’ils sont italiens, c’est une foule, mais s’ils sont juifs, c’est une coïncidence et vous ne devriez jamais en parler.”)