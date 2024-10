Quand les aéroports de Floride rouvriront-ils après Milton ? Voir la liste mise à jour

Ci-dessus : Un aperçu de l’aéroport international d’Orlando après la reprise des opérations vendredi Avant l’arrivée de l’ouragan Milton, de nombreux aéroports autour du centre de la Floride et de l’État ont suspendu leurs opérations commerciales en raison de menaces telles que des averses torrentielles et des vents intenses. Maintenant que la tempête s’est déplacée au large des côtes de Floride, quand ces grands aéroports rouvriront-ils ? Bien que les impacts de Milton soient éphémères, les responsables affirment qu’ils ont besoin de temps pour évaluer les dommages éventuellement causés par le puissant ouragan. Utilisez cette liste pour garder un œil sur les aéroports qui sont ouverts et ceux qui restent fermés après que Milton a déchiré l’État.>> WESH 2 continuera de surveiller les aéroports de l’État et mettra à jour cette liste si nécessaire. Aéroport international d’Orlando (ouvert) L’aéroport international d’Orlando dit qu’ils sont ouverts et opérationnels pour tous les vols commerciaux à partir de vendredi. Bien que l’aéroport soit opérationnel, de nombreux vols vendredi sont encore retardés ou entièrement annulés. Vérifiez directement auprès de votre transporteur les mises à jour sur votre vol à destination et en provenance de MCO. Aéroport international d’Orlando Sanford (ouvert)L’aéroport international d’Orlando Sanford reprendra ses opérations normales vendredi, ont annoncé des responsables. SFB a déclaré que les clients d’Allegiant pouvaient vérifier l’état de leur vol ici. L’aéroport international de Melbourne Orlando (ouvert) MLB, qui était fermé du mercredi au jeudi, a rouvert vendredi matin. Milton a provoqué l’effondrement partiel du toit de l’aéroport dans la zone de l’atrium situé dans le terminal, mais les responsables affirment que les dégâts n’entraveront pas les plans de réouverture à 9 heures du matin. « Cela est dû à la préparation avant l’ouragan Milton et à la réponse rapide pendant et après l’ouragan. par le personnel de l’aéroport que la MLB a pu ouvrir comme prévu », a déclaré le directeur exécutif Greg Donovan. « Mes remerciements les plus sincères vont aux équipes de préparation, de transport et de récupération qui ont travaillé sans relâche 24 heures sur 24. » Bien que les opérations soient revenues à la normale à la MLB, les responsables affirment qu’il est important de vérifier auprès de leurs compagnies aériennes les dernières informations sur les impacts sur les voyages. Aéroport international de Daytona Beach (fermé)Les vols commerciaux à destination et en provenance du DAB sont annulés mercredi et jeudi, a annoncé l’aéroport sur les réseaux sociaux avant le passage de Milton dans l’État. Alors que l’aéroport semble viser la réouverture vendredi, les responsables affirment que cela dépend des inspections post-tempête. Aucune annonce officielle de réouverture n’a encore été faite. Aéroport international de Tampa (ouvert) Fermé depuis mardi matin, l’aéroport international de Tampa a rouvert vendredi à 8 heures après avoir subi un coup dur de la part de Milton. Aéroport international de St. Pete-Clearwater (fermé)L’aéroport international de St. Pete-Clearwater se trouvant dans une zone d’évacuation obligatoire, le site a été fermé mercredi et le restera jusqu’à jeudi. Pour le moment, il n’y a eu aucune mise à jour de la part du l’aéroport envisage de rouvrir.L’aéroport international de Miami (ouvert)Largement épargné par le chemin destructeur de Milton, l’aéroport international de Miami est ouvert, selon les responsables.L’aéroport a déclaré qu’il constatait encore des annulations et des retards. « Nous encourageons les voyageurs à confirmer leur vol auprès de leur compagnie aérienne pour des mises à jour et pour arriver à l’aéroport avec suffisamment de temps pour s’enregistrer et passer les contrôles de sécurité », ont déclaré les responsables.

Ci-dessus : un aperçu de l’aéroport international d’Orlando après la reprise des opérations vendredi Avant l’arrivée de l’ouragan Milton, de nombreux aéroports du centre de la Floride et de l’État ont suspendu leurs opérations commerciales en raison de menaces telles que des averses torrentielles et des vents intenses. Maintenant que la tempête s’est déplacée au large des côtes de Floride, quand ces grands aéroports rouvriront-ils ? Bien que les impacts de Milton soient éphémères, les responsables affirment qu’ils ont besoin de temps pour évaluer les dommages éventuellement causés par le puissant ouragan. Utilisez cette liste pour garder un œil sur les aéroports ouverts et ceux qui restent fermés après que Milton ait déchiré l’État. >> WESH 2 continuera de surveiller les aéroports nationaux et mettra à jour cette liste si nécessaire Aéroport international d’Orlando (ouvert) L’aéroport international d’Orlando déclare être ouvert et opérationnel pour tous les vols commerciaux à partir de vendredi. Ce contenu est importé de Twitter. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations sur leur site Web. Mise à jour opérationnelle/9 – Ouragan Milton

Notre aéroport est ouvert et opérationnel pour tous les vols commerciaux. Veuillez vérifier directement auprès de votre compagnie aérienne pour toute mise à jour spécifique avant votre voyage. Content de te revoir! pic.twitter.com/xzZoM31sNU – Aéroport international d’Orlando (@MCO) 11 octobre 2024 Bien que l’aéroport soit opérationnel, de nombreux vols vendredi sont encore retardés ou entièrement annulés. Vérifiez directement auprès de votre transporteur les mises à jour sur votre vol à destination et en provenance de MCO. Aéroport international d’Orlando Sanford (ouvert) L’aéroport international d’Orlando Sanford reprendra ses opérations normales vendredi, ont indiqué des responsables. Ce contenu est importé de Twitter. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations sur leur site Web. L’aéroport international d’Orlando Sanford reprendra ses opérations le 11/10/2024. Clients fidèles : visitez https://t.co/J6ZqIz3xnf pour les mises à jour. Vérifiez auprès de vos contacts des services tels que la location de voitures et Global Entry pendant des heures le vendredi. Restez à l’écoute des mises à jour. pic.twitter.com/o793qO0B0T – Aéroport international d’Orlando Sanford (@SFB_Airport) 10 octobre 2024 SFB a déclaré que les clients d’Allegiant pouvaient vérifier le statut de leur vol ici. Aéroport international de Melbourne-Orlando (ouvert) La MLB, fermée du mercredi au jeudi, a rouvert ses portes vendredi matin. Milton a provoqué l’effondrement partiel du toit de l’aéroport dans la zone de l’atrium située dans le terminal, mais les responsables affirment que les dégâts n’entraveront pas les plans de réouverture à 9 heures du matin. « C’est grâce à la préparation avant l’ouragan Milton et à la réponse rapide du personnel de l’aéroport pendant et après la tempête que MLB a pu ouvrir comme prévu », a déclaré le directeur exécutif Greg Donovan. « Mes remerciements les plus sincères vont aux équipes de préparation, de sortie et de récupération qui ont travaillé sans relâche 24 heures sur 24. » Bien que les opérations soient revenues à la normale à la MLB, les responsables affirment qu’il est important de vérifier auprès de leurs compagnies aériennes les dernières informations sur les impacts sur les voyages. Aéroport international de Daytona Beach (fermé) Les vols commerciaux à destination et en provenance du DAB sont annulés mercredi et jeudi, a annoncé l’aéroport sur les réseaux sociaux avant le passage de Milton dans l’État. Alors que l’aéroport semble viser la réouverture vendredi, les responsables affirment que cela dépend des inspections post-tempête. Aucune annonce officielle de réouverture n’a encore été faite. Aéroport international de Tampa (ouvert) Fermé depuis mardi matin, l’aéroport international de Tampa a rouvert ses portes vendredi à 8 heures après avoir été assez durement touché par Milton. Ce contenu est importé de Twitter. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations sur leur site Web. 🚨 BONNE NOUVELLE : TPA RÉOUVRERA À 8H VENDREDI 🚨 🛑 Nous restons fermés au public aujourd’hui 🔨 Les réparations sur notre campus sont en cours ✅ Nous travaillons avec nos partenaires pour garantir que le personnel puisse rentrer en toute sécurité ✈️ Vérifiez directement auprès de votre compagnie aérienne les dernières mises à jour des vols pic.twitter.com/CqxUkvpRGe – Aéroport international de Tampa ✈️ (@FlyTPA) 10 octobre 2024 Aéroport international de St. Pete-Clearwater (fermé) L’aéroport international de St. Pete-Clearwater se trouvant dans une zone d’évacuation obligatoire, le site a été fermé mercredi et le restera jusqu’à jeudi. Pour le moment, l’aéroport n’a fait aucune mise à jour sur les projets de réouverture. Aéroport international de Miami (ouvert) Largement épargné par la trajectoire destructrice de Milton, l’aéroport international de Miami est ouvert, affirment les responsables. L’aéroport a déclaré qu’il y avait encore des annulations et des retards. « Nous encourageons les voyageurs à confirmer le statut de leur vol auprès de leur compagnie aérienne pour obtenir des mises à jour et à arriver à l’aéroport avec suffisamment de temps pour s’enregistrer et passer les contrôles de sécurité », ont déclaré les responsables.







Source link