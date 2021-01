Quand les 300 $ supplémentaires de prestations de chômage commenceront-ils? Ces États paient déjà le bonus

Certains États ont déjà commencé à distribuer les 300 dollars supplémentaires d’aide fédérale au chômage cette semaine après que le Congrès a adopté un programme de secours COVID-19 tant attendu en décembre qui étendra l’aide à des millions d’Américains sans emploi.

Certains experts du travail craignaient que le retard du président Donald Trump dans la signature du projet de loi de sauvetage de 900 milliards de dollars signifie que les bénéficiaires n’obtiendraient que 10 semaines de bonus au lieu de 11 semaines. Environ 14 millions de personnes ont été confrontées à une défaillance de leurs chèques de chômage réguliers – en moyenne environ 400 $ par semaine – à la fin de décembre.

Certaines agences nationales de chômage, cependant, ont évité un retard dans les paiements et ont commencé à envoyer la prime de 300 $ pour la semaine terminée le 2 ou 3 janvier.

Voici ce que vous devez savoir:

Quelle aide au chômage a été étendue?

Le plan de sauvetage a étendu les prestations de deux programmes de chômage essentiels. Le premier est l’assistance au chômage en cas de pandémie (PUA), un programme créé pour fournir des allocations sans emploi aux travailleurs en poste et à d’autres qui ne sont généralement pas admissibles.

Le deuxième est l’indemnisation d’urgence en cas de pandémie de chômage, qui a prolongé les 26 semaines typiques de prestations de l’État de 13 semaines supplémentaires en vertu de la loi CARES adoptée en mars.

Poursuites contre le coronavirus:Le COVID-19 déclenche plus de 1000 poursuites judiciaires liées au lieu de travail en 2020 alors que les employés se plaignent de la sécurité et des salaires

Salaire de base:Le salaire minimum devrait augmenter dans 20 États, 32 localités alors qu’un nombre croissant adoptent 15 $ de l’heure

Les deux programmes dureront désormais au moins 11 semaines supplémentaires, du 27 décembre au 14 mars, ce qui signifie que la limite des prestations de 39 semaines pour le PEUC a été portée à 50 semaines. Les chômeurs au titre de PUA ou PEUC le 14 mars qui n’ont pas épuisé leurs 50 semaines peuvent continuer à demander des prestations jusqu’au 5 avril.

Certains États peuvent prendre plus de temps pour rétablir le PUA et le PEUC, mais les bénéficiaires devraient toujours recevoir leur argent rétroactivement, selon les experts.

Quand vais-je obtenir le bon de 300 $nous?

Le temps qu’il faudra aux travailleurs sans emploi pour recevoir les fonds sera laissé aux services du chômage des États. Les 300 dollars supplémentaires par semaine commenceront à toucher les travailleurs d’ici la mi-janvier dans la plupart des États, estiment les experts.

Quels États ont émis le bonus de 300 $?

L’Arizona, la Californie, New York, le Rhode Island et le Tennessee sont parmi les premiers États à commencer à payer une augmentation de 300 $ cette semaine, a rapporté CNBC. Le Connecticut et l’État de Washington visent à débourser le supplément à partir de la mi-janvier, indique le rapport.

La Californie a commencé à verser le supplément uniquement à certains bénéficiaires de prestations.

Le Maine, le Montana, la Caroline du Sud, le Vermont et Washington, entre autres États, ont déclaré qu’ils commenceraient à émettre le bonus la semaine prochaine.

Combien de temps durera le bonus?

Les Américains sans emploi recevront 300 $ supplémentaires par semaine en aide fédérale au chômage pendant 11 semaines, jusqu’au 14 mars.

Qui est admissible au bonus de 300 $?

Tous les travailleurs sans emploi qui sont admissibles au chômage peuvent recevoir les 300 $ pendant 11 semaines.

Le bonus de 300 $ sera-t-il rétroactif?

Tout paiement retardé sera payé rétroactivement au 27 décembre. Le supplément fédéral n’est pas rétroactif à septembre lorsqu’une prestation antérieure de 300 $ a été interrompue.

Et si je gagne un salaire et que je suis entrepreneur?

Certains travailleurs ayant des revenus mixtes provenant d’un salaire et d’un travail d’entrepreneur indépendant recevraient une prestation fédérale supplémentaire de 100 $ par semaine par le biais de l’indemnisation du chômage des salariés mixtes, ou MEUC.

De nombreux entrepreneurs indépendants et travailleurs indépendants ont peut-être reçu des chèques de chômage moins importants, selon les experts, car leurs paiements étaient basés sur les salaires de leurs formulaires fiscaux W-2 qui n’incluaient pas leur revenu de travail indépendant, qui pourrait être plus élevé.

Le bonus s’ajouterait au supplément de 300 $ par semaine et durerait jusqu’à la mi-mars.

Les États doivent adhérer à ce programme. New York, la Floride, le Minnesota et l’Illinois ont annoncé leur intention de fournir l’aide, selon CNBC.

Existe-t-il un nouveau processus de vérification pour les applications PUA?

Les Américains sans emploi qui recevaient des prestations PUA doivent vérifier leur éligibilité au programme cette année.

En vertu d’une disposition anti-fraude dans le paquet de secours, ceux qui bénéficient actuellement des prestations PUA auront 90 jours pour soumettre des documents prouvant leur éligibilité continue au programme. Ceux qui ne le font pas risquent de devoir rembourser les fonds qu’ils reçoivent après l’adoption du projet de loi en décembre.

On ne sait pas quelle documentation sera suffisante pour répondre à l’exigence, disent les experts.

Les personnes qui postulent pour la PUA pour la première fois à partir du 31 janvier auront 21 jours pour soumettre leurs documents de vérification, selon CNBC.