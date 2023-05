Quand Lee Rigby a-t-il été tué et que s’est-il passé ? – Le soleil

Le dixième anniversaire du meurtre brutal d’un soldat de l’armée britannique, Fusilier Lee Rigby, est le 22 mai.

L’incident s’est produit près de la Royal Artillery Barracks à Woolwich, au sud-est de Londres, envoyant des ondes de choc à travers le pays.

Lee Rigby a été brutalement assassiné le 22 mai 2013

Qui était Lee Rigby ?

Fusilier Lee Rigby, 25 ans, de Middleton, dans le Grand Manchester, était batteur dans le Royal Regiment of Fusiliers.

Il avait servi à Chypre, en Allemagne et en Afghanistan avant de devenir recruteur avec des fonctions cérémonielles à la Tour de Londres.

Au moment de sa mort, il s’était séparé de sa femme Rebecca, maman de son fils de deux ans Jack, et était fiancé à sa fiancée Aimee West.

Lee a soutenu l’association caritative Help 4 Heroes et portait un sweat à capuche de marque lorsqu’il a été pris pour cible devant sa caserne à Woolwich, dans le sud-est de Londres.

Sa famille lui a rendu hommage à l’occasion de ce qui aurait été son 30e anniversaire le 4 juillet 2017.

Maman Lyn Rigby a dit qu’il lui manquait « toutes les heures, tous les jours ».

Elle a déclaré: «Mon cœur éclate encore de fierté à chaque minute de sa vie.

« Ma chair et mon sang et mon fils adoré et unique.

« Rien n’enlève le chagrin de le perdre ou l’horreur de la façon dont il a perdu la vie, mais je crois vraiment qu’il me guide dans tout ce que je fais. »

Sa veuve, Rebecca, a tweeté : « Nous espérons que votre [sic] célébrer avec style là-haut.

« Joyeux 30 ème Lee ! Toujours aimé et manqué.

Qui étaient les assassins de Lee Rigby ?

Les deux hommes sont d’origine nigériane et ont été élevés en tant que chrétiens avant de s’impliquer dans l’islam radical.

Michael Adebolajo, 28 ans au moment de l’attentat, avait étudié à l’université de Greenwich.

Il s’est impliqué dans al-Muhajiroun, le groupe extrémiste interdit dirigé par le prédicateur de la haine Anjem Choudary.

En 2010, lui et cinq autres personnes ont été expulsés vers le Royaume-Uni du Kenya où il était soupçonné d’avoir l’intention de s’entraîner avec le groupe terroriste al-Shabaab.

Michael Adebowale, alors âgé de 22 ans, aurait été fortement influencé par le plus puissant Adebolajo.

On ne sait pas grand-chose de son éducation, mais il aurait été le fils d’un agent de probation et d’un membre du haut-commissariat nigérian et aurait également étudié à l’université de Greenwich.

En décembre 2013, les deux hommes ont été reconnus coupables du meurtre de Lee Rigby.

Adebolajo a reçu un tarif à vie. Il a été qualifié de prisonnier le plus dangereux de Grande-Bretagne.

Adebowale a été emprisonné pendant au moins 45 ans. En 2017, The Sun a révélé qu’il avait décroché un transfert pépère à l’hôpital de Broadmoor, coûtant aux contribuables 250 000 £ par an.

Le 24 janvier 2021, Adebowale, 29 ans, se battait pour sa vie à l’hôpital après avoir été terrassé par le Covid-19.

Adebolajo a depuis déclaré ses actions en ce jour fatidique d’être « mal interprété » en raison du lavage de cerveau du Coran.

Les deux hommes ont tenté de réduire leurs peines, mais cela a été rejeté par les tribunaux.

En 2022, Adebolajo s’est vu interdire d’assister à des cours de yoga en prison par crainte de propager l’extrémisme parmi les détenus.

Qu’est-il arrivé à Lee Rigby à Woolwich le 22 mai 2013 ?

Il y a dix ans, Lee retournait à la caserne de Woolwich après avoir travaillé à la Tour de Londres lorsqu’il a été repéré par ses assassins dans Wellington Street vers 14 h 20.

Michael Adebolajo et Michael Adebowale avaient fait le tour de la caserne dans une Vauxhall Tigra bleue pendant une heure à la recherche d’une victime.

Alors que Lee traversait la route, le couple a repéré son sweat à capuche Help 4 Heroes et l’a fauché dans la voiture.

Les tueurs ont alors sauté hors du véhicule et ont commencé à poignarder et à hacher le corps de Lee avec des couteaux et un couperet à viande dans un assaut si féroce qu’ils l’ont presque décapité.

Puis ils ont traîné son corps sur la route, où la courageuse passante Ingrid Loyau-Kennett a tenté de le protéger de nouveaux coups.

Adebolajo a dit aux spectateurs d’appeler la police et les a exhortés à le filmer alors qu’il se lançait dans une diatribe, les mains trempées dans le sang de Lee.

Le couple a attendu l’arrivée de flics armés, puis a chargé la voiture de patrouille dans l’espoir d’être martyrisé. Ils ont tous deux été blessés par balle.

Il a été tué le 22 mai 2013, soit exactement quatre ans après le jour de l’attaque terroriste de Manchester.

La mère de Lee, Lyn, a tendu la main aux familles des victimes de l’attentat de Manchester en disant: « Nous devons nous unir contre le terrorisme ».

Et le père de Lee, Phil McClure, a déclaré que l’atrocité de l’attentat à la bombe de Manchester l’avait « rendu physiquement malade ».

Malgré l’incident déchirant, une certaine positivité est venue de l’épreuve.

Le fils de Lee Rigby, Jack – qui avait deux ans au moment de la mort de son père, a collecté 40 000 £ au nom d’un organisme de bienfaisance à trois services, Scotty’s Little Soldiers.

La campagne caritative de Jack vise à aider d’autres enfants endeuillés et à « honorer » son père.

« Ça aide de savoir que je ne suis pas le seul dans ma situation et qu’il y a des gens à qui je peux tendre la main et parler, chaque fois que j’en ai besoin ».