Quand LeBron dépassera-t-il Kareem: le traqueur de score de tous les temps de la NBA

La superstar des Lakers de Los Angeles, LeBron James, a besoin de 363 points pour dépasser Kareem Abdul-Jabbar pour le record de tous les temps de la saison régulière de la NBA (38 387points). James a battu le record du plus grand nombre de points au total – saison régulière et séries éliminatoires – en février.

James devrait battre le record lors des 13 prochains matchs. Cela signifie que, sauf blessure, il pourrait établir la marque dès le 7 février, lorsque les Lakers affronteront le Thunder d’Oklahoma City à la Crypto.com Arena.

James, qui a eu 38 ans en décembre, a été repêché n ° 1 au total lors du repêchage de la NBA 2003 par les Cleveland Cavaliers. Depuis lors, il a remporté quatre championnats de la NBA, quatre MVP des finales et quatre MVP de la ligue. Il a également été nommé All-Star 18 fois, un de moins que le record de Kareem Abdul-Jabbar de 19 apparitions All-Star, et en 2022, il a été nommé dans l’équipe du 75e anniversaire de la NBA.

Cette histoire sera régulièrement mise à jour avec les dernières informations.

Les meilleures histoires de FOX Sports :

Obtenez plus de la National Basketball Association Suivez vos favoris pour obtenir des informations sur les jeux, les actualités et plus encore