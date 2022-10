Quand Leah Croucher a-t-elle disparu et où a-t-elle été vue pour la dernière fois ?

Des restes humains ont été retrouvés lors de la recherche de l’adolescente disparue Leah Croucher trois ans après la disparition de la jeune de 19 ans.

Les flics du meurtre de Thames Valley ont déclaré que certains biens appartenant à l’adolescent, y compris un sac à dos, avaient été retrouvés au domicile de Furzton à Milton Keynes il y a deux jours.

La police médico-légale fouille actuellement la propriété, les agents affirmant qu’il “prendra probablement un certain temps” pour identifier le corps.

Des restes humains ont été retrouvés lors de la recherche de l’adolescente disparue Leah Croucher Crédit : Alamy Live News

Quand Leah Croucher a-t-elle disparu ?

Leah Croucher, âgée de 19 ans, a été vue pour la dernière fois par sa famille vers 22 heures le jeudi 14 février 2019.

Elle a dit à sa famille la veille qu’elle rencontrait un ami, mais cela ne s’est jamais produit.

Leah a été portée disparue à la police le lendemain et une enquête sur sa disparition a été ouverte.

La famille de Leah a été informée du développement avec des recherches en cours à la maison.

Où Leah Croucher a-t-elle été vue pour la dernière fois ?

Leah a été vue pour la dernière fois par sa famille à Quantock Crescent, Emerson Valley, à Milton Keynes.

Les enquêteurs ont découvert des images de vidéosurveillance de Leah marchant dans Buzzacott Lane le vendredi 15 février 2019.

On croyait qu’elle marchait dans la direction de son travail, vers 8 h 15, mais elle n’est jamais arrivée.

La maison actuellement fouillée par la police se trouve sur Loxbeare Drive et à 0,4 mile de Buzzacott Lane.

Le chef de la criminalité de la police de Thames Valley, le surintendant en chef détective Ian Hunter, a déclaré: « Suite à un appel à la police lundi, nous nous sommes rendus à une adresse et avons localisé des éléments préoccupants dans la propriété.

“Nous avons affaire à une scène très difficile mais nous pouvons maintenant confirmer que nous avons découvert un certain nombre d’éléments liés à Leah, et à ce titre, nous avons maintenant lancé une enquête pour meurtre, dirigée par notre unité des crimes majeurs.

«La famille de Leah a été tenue au courant et continue d’être soutenue par des officiers, et nous exhortons le public et les médias à penser à sa famille et à ne pas spéculer davantage pendant que cette enquête en est à ses débuts.

“Nous fournirons d’autres mises à jour lorsque nous serons en mesure de le faire.”

Au moment de sa disparition, une vaste recherche de l’adolescente disparue a été lancée avec de nombreux appels sur les réseaux sociaux et des affiches épinglées dans la région, mais aucune observation confirmée ni aucune piste.

Des plongeurs ont également fouillé le lac dans le cadre de l’enquête sur la personne disparue, mais aucune trace de Leah n’a été trouvée.

Des chiens policiers, des drones et des hélicoptères ont également été utilisés pour parcourir chaque centimètre de la route que Leah aurait parcourue ainsi que les environs.